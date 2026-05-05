Яичница, как в ресторане, всего за 90 секунд: что нужно добавить в сковороду

Яичница получится вкусной, а белок точно не подгорит.

Как правильно готовить яичницу / коллаж: Главред, фото: pixabay

Вы узнаете:

Как приготовить идеальную яичницу

Нужно ли разогревать сковороду перед жаркой

Многие люди любят есть на завтрак яичницу. Она готовится очень быстро, но вкус не всегда соответствует ожиданиям. Поэтому для того, чтобы это блюдо выглядело так, будто из ресторана, нужно соблюдать несколько правил.

Главред решил разобраться, как правильно пожарить яичницу.

Почему яичница получается резиновой и подгоревшей

Приготовление яичницы кажется простым, но неправильная температура может все испортить, пишет Kobieta.

Так, если температура слишком высокая, белок станет резиновым, а желток потеряет свою кремовую консистенцию. В то же время, если температура слишком низкая, яйцо впитает жир и не прожарится равномерно.

Как легко приготовить вкусную яичницу

Самый простой способ приготовить идеальную яичницу — это совместить жарку с приготовлением на пару. Когда белок начнет застывать, в сковороду нужно добавить чайную ложку воды и сразу накрыть крышкой. Пар обеспечит равномерное застывание верхнего слоя белка, а желток останется жидким и кремовым. Весь процесс занимает не более 90 секунд.

Сколько нужно варить яйца / Инфографика: Главред

Как пожарить яйца на любой сковороде

Автор блога o_gorodnik в своем видео рассказал, что яйца нужно всегда жарить на холодной сковороде.

По его словам, сначала нужно налить масло, после этого выбить яйцо, а затем жарить на маленьком огне. В результате получаются идеально жареные яйца, которые не подгорели.

Как правильно жарить яйца – видео:

@o_gorodnik ❓Как правильно жарить яйца на любой сковороде? Подписывайтесь на @o_gorodnik, у меня, как всегда, просто и вкусно? 1. На холодную сковороду налейте масло. 2. На твердой поверхности (столе) разбейте яйцо. 3. Если яйца из холодильника, то отделите желток от белка и влейте сначала белок, а сверху положите желток (тогда белок полностью приготовится, а желток останется жидким). 4. Жарьте на медленном огне (ниже среднего). 5. Солите только белок. Буду благодарен за лайк и коммент для продвижения полезного, украиноязычного контента ? Давай вместе становиться лучше?? #яйца#готовим#повар#полезныесоветы#рецепт#лайфхак ♬ оригинальный звук - o_gorodnik

Об источнике: Onet Kobieta Onet Kobieta (Женщина) — это раздел польского издания Onet, посвященный женской тематике, который охватывает широкий спектр вопросов, связанных с жизнью и интересами женщин. Этот раздел портала содержит статьи, советы, интервью и репортажи, предназначенные преимущественно для женщин.

