Пылесос станет рассадником бактерий и плесени: где его нельзя хранить

Пылесос – отличный помощник при уборке всего дома. С его помощью можно собрать всю пыль и грязь, которые скапливаются на полу. Однако неправильное хранение может превратить его в настоящий рассадник бактерий и плесени.
Главред решил разобраться, где на самом деле нужно хранить пылесос.
Можно ли хранить пылесос в шкафу
Большинство людей хранят пылесос в кладовке, в шкафу или под лестницей – в общем, в любом месте, где он не будет попадаться на глаза. Но так делать не стоит, пишет Daily Mail.
Все потому, что пылесос часто используют не только для уборки мусора и пыли с пола, но и для уборки остатков еды. Это сокращает срок его службы и вызывает неприятный запах.
Кроме того, подобное использование приводит к накоплению бактерий и плесени, которые загрязняют воздух.
Где лучше всего хранить пылесос
Пылесос следует хранить в открытом месте, например, в гараже или даже в гостиной. В то же время лучшим местом для хранения является вентилируемая комната. Также может подойти помещение с устройством для очистки воздуха или вентилятором.
Как правильно ухаживать за пылесосом – видео:
Об источнике: Daily Mail
