Почему эксперты советуют выключать роутер на ночь: скрытые риски подключения к сети

Нужно ли отключать Wi-Fi на ночь и как это влияет на сон, безопасность и расход электроэнергии - преимущества привычки и как легко автоматизировать процесс.

https://glavred.info/dim/chomu-eksperti-radyat-vimikati-router-na-nich-prihovani-riziki-postiynoji-merezhi-10761473.html Ссылка скопирована

Нужно ли отключать интернет на ночь?

О чем вы узнаете

Нужно ли выключать роутер на ночь

Как отключение интернета повышает безопасность

Мы привыкли, что интернет в квартире работает круглосуточно. Однако эксперты по цифровой гигиене советуют выключать роутер перед сном. Это помогает не только лучше высыпаться, но и сделать дом безопаснее.

Как пишет издание NLC, эта простая привычка имеет несколько реальных преимуществ.

видео дня

Хотите лучше спать — начните с отключения Wi-Fi

Когда интернет работает, мы часто поддаемся соблазну почитать новости или посмотреть видео уже в постели. Это возбуждает мозг и мешает заснуть. Без Wi-Fi исчезает лишний "информационный шум", а организм настраивается на глубокий отдых.

Меньше излучения

Хотя излучение от роутера считается безопасным, специалисты до сих пор изучают последствия его постоянной работы. Отключение устройства на ночь создает более спокойную среду, что полезно для людей, которые чувствительно спят.

Дайте мозгу передышку: как интернет истощает нервную систему

Постоянный поток сообщений истощает нервную систему. Если выключать интернет каждый вечер, мозг получит необходимую паузу. Уже через две недели такой практики вы заметите, что днем стало легче сосредоточиваться на делах.

Простой способ защититься от хакеров во время сна

Когда вы спите, вы не видите, что происходит с вашей сетью. Выключенный роутер — это гарантия того, что никто посторонний не сможет подключиться к вашему интернету или взломать ваши устройства, пока вы ими не пользуетесь.

Меньшие счета за свет

Роутер потребляет немного энергии, но он работает без остановки годами. Если выключать его на 8 часов каждую ночь, это позволит немного уменьшить расходы на свет и убережет само устройство от перегрева.

Ранее Главред рассказывал о простом и доступном способе поддерживать чистоту унитаза — с помощью льда. Как правильно применять метод и усилить его эффект подручными средствами.

Вас может заинтересовать:

NLC NLC.hu — это популярный венгерский онлайн-портал, посвященный образу жизни, отношениям, психологии, семье, культуре и повседневным темам. Сайт публикует статьи о здоровье, домашних животных, знаменитостях, бытовые советы и человеческие истории, ориентируясь на широкую аудиторию читателей. Портал входит в медиагруппу Central Mediacsoport и позиционируется как крупный онлайн-журнал, создающий материалы о повседневной жизни, вдохновении и актуальных событиях. Контент готовят журналисты и авторы, стремящиеся обсуждать темы, близкие обычным людям, и объяснять явления из жизни простым и понятным языком.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред