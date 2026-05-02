Экономия на саженцах: какие фруктовые деревья легко вырастить из косточки

Обычная косточка может превратиться в дерево. Какие фрукты стоит посадить?

Хурму, яблоню и вишню можно вырастить из косточки / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

Выращивание фруктовых деревьев из косточек и семян — это доступный способ начать обустраивать свой собственный фруктовый сад. Некоторые плодовые деревья, такие как персики и вишни, легко выращиваются из отходов с минимальными усилиями.

Впрочем, стоит учитывать, что выращивание фруктов из семян — это игра в генетические кости. Такие деревья созревают годами и не обладают предсказуемым размером, характерным для профессионально привитых подвоев. Тем не менее, это все равно будет увлекательным занятием. Эксперты рассказали изданию Martha Stewart, какие фруктовые деревья можно вырастить из косточки.

Что легко вырастить из косточки

Вишня

Вишня относится к роду Prunus. Все растения этого рода относительно легко вырастить из семян, утверждает эксперт по плодовым деревьям Якоб Ментлик.

В случае с вишней достаточно использовать косточку спелого плода, чтобы вырастить новое дерево. По сравнению с яблоками или грушами, для выращивания которых необходимо извлекать и очищать от сердцевины множество семян, использование одной косточки значительно упрощает процесс сбора посадочного материала..

После очистки косточки храните ее в мешке с влажным песком в холодильнике в течение зимы. Весной ищите маленькие белые ростки (корни) и сразу же высаживайте их.

Требования к уходу:

полное солнечное освещение;

хорошо дренированная суглинистая почва;

теплая погода;

регулярный полив;

ежегодная обрезка в конце лета.

Время сбора урожая: плоды созревают через 3-6 лет.

Что любит и чего не любит вишня / Инфографика: Главред

Гуава

Семена гуавы (Psidium guajava) неприхотливы, не боятся пропущенного полива и генетически стабильны — это значит, что плоды будут иметь тот же вкус, что и родительский сорт. В теплой почве ростки появляются всего через две-четыре недели.

Гуава также прекрасно подходит для выращивания в помещении. Даже если ваше дерево никогда не будет плодоносить в помещении, оно станет пышным и неприхотливым тропическим комнатным растением.

Размеры: высота от 3 до 6 метров на открытом воздухе, от 1 до 1,8 метра в горшках.

Требования к уходу:

полное солнечное освещение;

теплая температура;

регулярный полив;

ежемесячное удобрение в период роста.

Время сбора урожая: плоды созревают через 3-5 лет.

Яблоко

Хотя семена яблок не являются самым надежным источником информации о качестве плодов, они остаются классическим вариантом для начинающих садоводов, особенно для понимания периодов покоя и сезонных циклов роста. Их легко получить из любого свежего яблока, и всхожесть, как правило, очень хорошая.

Семена морозостойких фруктов, таких как яблоня и персик, не прорастут, пока не почувствуют, что зима закончилась. Перед посадкой поместите их во влажный пакет в холодильник на шесть-восемь недель.

Требования к уходу:

полное солнечное освещение;

теплая погода;

полив раз в неделю;

хорошо дренированная почва;

подкормка ранней весной;

зимняя обрезка.

Время сбора урожая: плоды созревают через 5-10 лет.

Папайя

Папайя (Carica papaya) — это идеальный вариант для первого дерева, поскольку оно начинает плодоносить уже через два года.

Такие сорта, как Sunrise Solo и Waimanalo, идеально подходят, потому что они, как правило, дают плоды, похожие на плоды материнского растения.

Для успешного роста необходимо имитировать тропические условия: растения хорошо себя чувствуют в жару (примерно 21–33 °C) и нуждаются как минимум в восьми часах прямого солнечного света.

Поскольку корни этих растений крайне чувствительны к пересадке, их лучше высаживать сразу непосредственно на постоянное место. При выращивании в горшках всходы должны появиться в течение трех недель.

Требования к уходу:

максимальное солнечное освещение;

периодический полив;

хороший дренаж почвы;

удобрение с высоким содержанием азота.

Время сбора урожая: плоды созревают через 7-15 лет.

Гранат

Гранат (Punica granatum ) — практически беспроигрышный вариант для выращивания. Это невероятно выносливые, засухоустойчивые деревья.

Хотя гранаты не сохраняют сортовые признаки при размножении семенами, генетический риск оправдан. Сами растения красивые, компактные и урожайные.

Они хорошо переносят различные типы почв, но требуют отличного дренажа, чтобы избежать гниения. Для наилучшего прорастания семена следует держать в тепле; обычно они прорастают в течение одной-трех недель, хотя сухие семена лучше предварительно замочить.

Размеры: от 3 до 4,5 метров в высоту (часто выращивают в виде кустарника).

Требования к уходу:

полное солнечное освещение;

теплая погода;

регулярный обильный полив;

умеренное удобрение;

ежегодная обрезка.

Время сбора урожая: плоды созревают через 3-5 лет.

К слову, чаще всего в домашних условиях выращивают карликовый гранат, а цветение начинается уже в первый год после посева. Ждать плодов с хорошими вкусовыми качестве на таком дереве не стоит, но цветением оно точно порадует - растение покрывается пурпурными цветами, которые будут радовать глаз все лето. Детальнее читайте в материале: Как быстро вырастить гранат из косточки: 100% способ получить цветущее дерево.

Персик

Персиковые деревья (Prunus persica ) быстро растут, дают вкусные плоды, хорошо приспосабливаются к выращиванию в контейнерах, а после укоренения щедро плодоносят. .

Просто расколите косточку, чтобы извлечь семя, поместите его в холодильник во влажном полотенце на восемь-двенадцать недель и посадите.

Требования к уходу:

полное солнечное освещение;

регулярный полив;

песчано-суглинистая почва;

внесение азотных удобрений ранней весной;

ежегодная обрезка.

Время сбора урожая: плоды созревают через 3-4 года.

Что любит и чего не любит персик / Инфографика: Главред

Лимон

Цитрусовые — разумный выбор для вращивания из косточки, потому что многие сорта являются полиэмбриональными. Это означает, что семена происходят из тканей материнского растения, что делает семя клоном своего родителя.

Лимон ( Citrus limon ) легко прорастает без холодной обработки — достаточно посадить свежие семена на глубину около 2,5 см в теплую, влажную почву.

Даже без плодов листья наполняют ваш дом ароматным цитрусовым запахом.

Требования к уходу:

полное солнечное освещение;

яркий свет;

теплая температура;

регулярный полив;

хорошо дренированная почва;

специальное удобрение для цитрусовых весной и осенью;

обрезка для удаления побегов.

Время сбора урожая: плоды созревают через 3-6 лет.

Авокадо

Выращивание авокадо (Persea americana ) — это популярный вариант для начинающих, и на то есть причина: процесс быстрый и практически безошибочный. Независимо от того, подвесите ли вы косточку в воде с помощью зубочисток или посадите её прямо в почву, корни быстро прорастут без стратификации.

Единственное, что нужно учесть, — это терпение. Хотя из авокадо получаются потрясающие комнатные растения, нужно набраться терпения, чтобы дождаться плодов — на это может уйти более десяти лет, а некоторые могут и вовсе никогда не заплодоносить.

Требования к уходу:

полное солнечное освещение;

обильный и нечастый полив;

хороший дренаж почвы;

удобрение с высоким содержанием азота весной/летом;

обрезка верхушек для стимулирования ветвления.

Время сбора урожая: плоды созревают через 7-15 лет.

Хурма

Хурма идеально подходит для приусадебных участков, поскольку она очень неприхотлива в уходе. После укоренения она практически не требует внимания: обладает высокой устойчивостью к вредителям и болезням и может переносить всё — от засухи до периодического затопления.

Для начала нужно провести холодную стратификацию семян в течение двух-трех месяцев перед весенней посадкой. Плоды можно будет увидеть уже через четыре года.

Требования к уходу:

полное солнце или полутень;

минимальное количество удобрений;

структурная обрезка в молодом возрасте.

Время сбора урожая: плоды созревают через 4-7 лет.

Об источнике: Martha Stewart Martha Stewart Living Omnimedia (MSLO) - это компания, основанная Мартой Стюарт в 1997 году (с 2019 года принадлежит Marquee Brands LLC). Она объединяет все бизнес-направления, связанные с брендом Марты Стюарт. На сайте MarthaStewart.com можно найти проверенные до совершенства рецепты, проекты "сделай сам", идеи для садоводства, легкие развлекательные советы, а также различные рекомендации по красоте. Цель состоит в том, чтобы научить, вдохновить и предоставить идеи и продукты, которые делают каждый день более значимым, функциональным и красивым. Марта Стюарт, основательница, помогает читателям сделать все аспекты повседневной жизни немного проще и красивее.

