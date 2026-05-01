Читать на украинском
"Нефть сбрасывают дроны": в РФ опозорились заявлением о пылающем Туапсе

Сергей Кущ
1 мая 2026, 20:38
Российские СМИ уже удалили "перлы" чиновника - интервью уже не доступно на сайте.
Вы узнаете:

  • Российский чиновник сделал странное заявление
  • СМИ уже подчистили интервью

В России заявили, что видео с горящей нефтью в Туапсе и нефтяным дожем – это ИПСО. Пылающие нефтепродукты сбрасывают украинские дроны.

Краснодарський губернатор Вениамин Кондратьев врет, что "серьезных прилетов нет", а "пылающие нефтепродукты сбрасывают украинские дроны".

"Никаких серьезных прилетов нет. Мы видим новую подлую инновационную тактику врага – они цепляют к дронам баки с мазутом. Зачем? Чтобы при сбитии создать яркое пламя, дым. Это чистой воды психологическая атака, работа на камеру", - заявил российский чиновник.

Что произошло в Туапсе

Как писал Главред, в ночь на 28 апреля Краснодарский край РФ атаковали дроны. Местные жители сообщили о десятках взрывов, прогремевших после двух часов ночи. Под удар попали Туапсинский НПЗ и морской терминал.

В Генштабе ВСУ официально подтвердили атаку на НПЗ "Туапсинский", РЛС радиотехнического батальона "Ай-Петри" и ряд других объектов российских оккупантов.

В ночь на 16 апреля по НПЗ в Туапсе также был нанесен удар. Объект горел несколько суток. Местные жители сообщали о большом количестве взрывов.

Ночью 20 апреля дроны снова атаковали порт и нефтеперерабатывающий завод в Туапсе. Взрывной пожар вспыхнул в резервуарном парке Туапсинского НПЗ.

Только 24 апреля власти Краснодарского края сообщили, что полностью потушили пожар на территории морского терминала.

После повторного удара Туапсинский НПЗ остановил единственную установку по переработке нефти мощностью 12 млн тонн в год.

Из-за атак в Туапсе произошел разлив нефти. Власти сообщили о гигантском нефтяном пятне в акватории. 20 апреля Роспотребнадзор посоветовал жителям Туапсе не выходить на улицу без необходимости.

