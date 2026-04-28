Удар по НПЗ в Туапсе и РЛС в Крыму: Генштаб раскрыл детали операций в тылу врага

Анна Ярославская
28 апреля 2026, 12:05
В ВСУ подтвердили серию мощных ударов по важным объектам российских оккупантов.
Атака на Туапсе в ночь на 28 апреля
В ГШ подтвердили атаку на Туапсе в ночь на 28 апреля

Кратко:

  • Повторно поражён Туапсинский нефтеперерабатывающий завод в Краснодарском крае РФ
  • Поражена радиолокационная станция батальона "Ай-Петри" в Крыму
  • Удары нанесены по командным пунктам, складам и скоплениям живой силы РФ

В Генштабе ВСУ официально подтвердили атаку на НПЗ "Туапсинский", РЛС радиотехнического батальона "Ай-Петри" и ряд других объектов российских оккупантов.

В ночь на 28 апреля подразделениями Сил обороны Украины произведено повторное поражение нефтеперерабатывающего завода "Туапсинский" в Краснодарском крае.

"Это предприятие задействовано в обеспечении оккупационной армии России на территории Украины. Зафиксировано попадание ударных БпЛА по территории объекта с последующим пожаром. Масштабы нанесенного ущерба уточняются", - говорится в сообщении.

НПЗ в России / Инфографика: Главред

Кроме того, Силы обороны поразили радиолокационную станцию ​​радиотехнического батальона "Ай-Петри" в районе Охотничьего во временно оккупированном украинском Крыму.

Кроме этого, за прошедшие сутки украинские подразделения успешно поражали командно-наблюдательные пункты противника вблизи Молочанска, Стульневого, Коханого, Успеновки и склад материально-технических средств в районе Кирилловки Запорожской области, сосредоточение живой силы неподалеку от Великой Новоселки и Родинского в Донецкой области и Овражок в Крыму.

Также поражен пункт управления БпЛА в окрестностях Голой Пристани на Херсонщине.

"Силы обороны Украины и дальше будут системно осуществлять мероприятия, направленные на прекращение вооруженной агрессии российской федерации против Украины", - добавили в Генштабе ВСУ.

Что случилось в Туапсе

Как писал Главред, в ночь на 28 апреля Краснодарский край РФ атаковали дроны. Местные жители сообщили о десятках взрывов, которые прогремели после двух часов ночи. Под удар попал Туапсинский НПЗ и морской терминал.

в ночь на 16 апреля по НПЗ в Туапсе был также был нанесен удар. Объект горел несколько суток. Местные жители сообщали о большом количестве взрывов.

В ночь на 20 апреля дроны снова атаковали порт и нефтеперерабатывающий завод в Туапсе. Вспыхнул масштабный пожар в резервуарном парке Туапсинского НПЗ.

Только 24 апреля власти Краснодарского края сообщили, что полностью потушили пожар на территории морского терминала.

После повторного удара Туапсинский НПЗ остановил единственную установку переработки нефти мощностью 12 млн тонн в год.

Из-за атак в Туапсе произошел разлив нефти. Власти отчитались о гигантском нефтяном пятне в акватории. 20 апреля Роспотребнадзор посоветовал жителям Туапсе не выходить на улицу без надобности.

Нефтепродукты вывозят грузовиками, местные жители жалуются на "нефтяные дожди", в пятнах мазута пачкаются местные животные. Пляжи покрыла "черная пленка", а спутники зафиксировали полосу длиной до 7 километров.

Справка. Туапсинский нефтеперерабатывающий завод (Туапсинский НПЗ) — предприятие в Краснодарском крае, эксплуатантом которого является ООО "РН-Туапсинский НПЗ". Завод составляет единый производственный комплекс с морским терминалом предприятия нефтепродуктообеспечения ПАО "Роснефть" — ООО "РН-Морской терминал Туапсе". Входит в состав нефтяной компании "Роснефть".

Об источнике: Генштаб ВСУ

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины - главный военный орган по планированию обороны государства, управления применением Вооруженных сил Украины, координации и контроля за выполнением задач в сфере обороны другими образованными в соответствии с законами Украины военными формированиями, органами исполнительной власти, органами местного самоуправления, правоохранительными органами, Государственной специальной службой транспорта и Государственной службой специальной связи и защиты информации Украины.

Является рабочим органом Ставки Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины, пишет Википедия.

12:05Война
В Крыму вспыхнула военная часть, где РФ прячет "Искандеры" – что известно

В Крыму вспыхнула военная часть, где РФ прячет "Искандеры" – что известно

11:50Война
В РФ принудительно вербуют студентов на войну: тревогу начали бить даже пропагандисты

В РФ принудительно вербуют студентов на войну: тревогу начали бить даже пропагандисты

09:53Мир
Реклама

Популярное

Ещё
Украина официально присоединила к себе ряд регионов современной России — о чем речь

Украина официально присоединила к себе ряд регионов современной России — о чем речь

В Туапсе прогремели десятки взрывов, вспыхнул новый пожар на НПЗ: что известно

В Туапсе прогремели десятки взрывов, вспыхнул новый пожар на НПЗ: что известно

Карта Deep State онлайн за 28 апреля: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 28 апреля: что происходит на фронте (обновляется)

Привычки из СССР, ведущие к бедности: от чего уже давно следует отказаться

Привычки из СССР, ведущие к бедности: от чего уже давно следует отказаться

Естественный щит от клещей: какое растение стоит посадить на своем участке

Естественный щит от клещей: какое растение стоит посадить на своем участке

Последние новости

12:05

Удар по НПЗ в Туапсе и РЛС в Крыму: Генштаб раскрыл детали операций в тылу врага

11:58

Китайский гороскоп на завтра, 29 апреля: Кроликам - эгоизм, Свиньям - прорыв

11:57

Отнюдь не "васильки": как правильно назвать эти синие полевые цветы на украинском

11:50

В Крыму вспыхнула военная часть, где РФ прячет "Искандеры" – что известноФото

11:39

Солнечные панели, подключаемые к розетке уже в продаже: что стоит знать

Скачайте "Главред" в Play Маркет: мы запустили мобильное приложение для AndroidСкачайте «Главред» в Play Маркет: мы запустили мобильное приложение для Android
11:36

Гороскоп Таро на завтра 29 апреля: Овну - план, Раку - друзья

11:19

Почему штормы и ураганы называли только в честь женщин: малоизвестная история

11:14

Скандальный сын фигуриста Плющенко жестко набросился на родного брата

11:06

Гороскоп на завтра, 29 апреля: Овнам - неприятности, Водолеям - успех

Реклама
11:05

"В нашей семье пополнение": Могилевская решилась на важный шагВидео

11:05

Сколько порошка на самом деле нужно для одной стирки: большинство ошибается

10:32

Почему соседние страны не сбивают дроны РФ над Украиной: Игнат дал разъяснения

10:10

Погода в Одессе готовит сюрприз: синоптики предупредили о заморозках

10:09

"Скажу за себя сама": Тина Кароль жестко ответила Злате ОгневичВидео

10:09

Путину Донбасса мало: Пушилин назвал территории, которые хочет оккупировать РФ

09:53

В РФ принудительно вербуют студентов на войну: тревогу начали бить даже пропагандисты

09:51

Лунный календарь стрижек на май 2026

09:27

Всю ночь и утро РФ била по Кривому Рогу: есть погибший, число раненых возросло

09:00

Отсрочки от мобилизации, выплаты для ВПЛ и единый тариф на электроэнергию: что изменится с 1 мая для украинцев

08:48

Продажа авто обернулась нападением: в Польше украинцу нанесли 14 ножевых ранений

Реклама
08:47

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 28 апреля (обновляется)

08:26

Трамп недоволен новым мирным предложением Ирана: NYT раскрыл, что с ним не так

08:26

Признание территорий российскими в обмен на вступление в ЕС: что задумал Мерцмнение

08:15

Карта Deep State онлайн за 28 апреля: что происходит на фронте (обновляется)

07:44

В Туапсе прогремели десятки взрывов, вспыхнул новый пожар на НПЗ: что известно

06:58

РФ ударила по Сумам: дроны повредили дома, магазин и автомобили

06:45

Украина официально присоединила к себе ряд регионов современной России — о чем речьВидео

05:50

Богатство придет именно к ним: четырем знакам зодиака выпадет золотой шанс

05:11

Сигналы из потустороннего мира: как умершие близкие напоминают о себе

04:41

Привычки из СССР, ведущие к бедности: от чего уже давно следует отказаться

04:23

Можно ли оставлять на могиле водку и сигареты - священник поставил точку в вопросеВидео

04:00

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке уборщика за 37 с

03:27

Один сорняк может быстро заполонить весь сад: как избавиться от плюща на участкеВидео

02:31

Одуванчики исчезнут с участка навсегда: что нужно сделать уже сейчас

02:09

"Бойкот со стороны горожан": в Черновцах отменили концерт Анастасии Приходько

00:47

Украинские Patriot на "голодном пайке": Игнат рассказал о ситуации с ракетами для ПВО

27 апреля, понедельник
23:36

Украденное Россией зерно: посла Израиля вызвали в МИД

23:12

Экономия на топливе, которая "убьет" авто: от чего стоит отказаться водителямВидео

22:57

Дешево и эффективно: как легко избавиться от сорняков на дорожках

22:52

"Ничего живого скоро не будет": военный предупредил о новой угрозе на фронте

Реклама
22:38

Рожденные в конкретные четыре месяца, считаются самыми верными в любви

22:20

Какие города станут целью новой массированной атаки: эксперт раскрыл планы РФ

21:55

"Украинская птичка летает туда, куда захочет": Мадяр намекнул на усиление ударов по РФ

21:52

Неприятный запах из стиралки исчезнет: зачем заливать в нее ополаскиватель для рта

21:21

Мало кто знает: как сказать "воодушевлять" на украинском - точные варианты

21:02

Естественный щит от клещей: какое растение стоит посадить на своем участке

20:54

"Все разваливается": Том Харди отказывается играть в кино

20:53

Гривня укрепит позиции: украинцам сказали, стоит ли покупать доллары и евро

20:35

Погода на Ровенщине снова резко ухудшится: объявлено штормовое предупреждение

19:58

Украина потеряет часть территорий: Мерц назвал цену мира и вступления в ЕС

