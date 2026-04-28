Удар по НПЗ в Туапсе и РЛС в Крыму: Генштаб раскрыл детали операций в тылу врага

В ВСУ подтвердили серию мощных ударов по важным объектам российских оккупантов.

https://glavred.info/war/udar-po-npz-v-tuapse-i-rls-v-krymu-genshtab-raskryl-detali-operaciy-v-tylu-vraga-10760180.html Ссылка скопирована

В ГШ подтвердили атаку на Туапсе в ночь на 28 апреля

Кратко:

Повторно поражён Туапсинский нефтеперерабатывающий завод в Краснодарском крае РФ

Поражена радиолокационная станция батальона "Ай-Петри" в Крыму

Удары нанесены по командным пунктам, складам и скоплениям живой силы РФ

В Генштабе ВСУ официально подтвердили атаку на НПЗ "Туапсинский", РЛС радиотехнического батальона "Ай-Петри" и ряд других объектов российских оккупантов.

В ночь на 28 апреля подразделениями Сил обороны Украины произведено повторное поражение нефтеперерабатывающего завода "Туапсинский" в Краснодарском крае.

видео дня

"Это предприятие задействовано в обеспечении оккупационной армии России на территории Украины. Зафиксировано попадание ударных БпЛА по территории объекта с последующим пожаром. Масштабы нанесенного ущерба уточняются", - говорится в сообщении.

НПЗ в России

Кроме того, Силы обороны поразили радиолокационную станцию ​​радиотехнического батальона "Ай-Петри" в районе Охотничьего во временно оккупированном украинском Крыму.

Кроме этого, за прошедшие сутки украинские подразделения успешно поражали командно-наблюдательные пункты противника вблизи Молочанска, Стульневого, Коханого, Успеновки и склад материально-технических средств в районе Кирилловки Запорожской области, сосредоточение живой силы неподалеку от Великой Новоселки и Родинского в Донецкой области и Овражок в Крыму.

Также поражен пункт управления БпЛА в окрестностях Голой Пристани на Херсонщине.

"Силы обороны Украины и дальше будут системно осуществлять мероприятия, направленные на прекращение вооруженной агрессии российской федерации против Украины", - добавили в Генштабе ВСУ.

Что случилось в Туапсе

Как писал Главред, в ночь на 28 апреля Краснодарский край РФ атаковали дроны. Местные жители сообщили о десятках взрывов, которые прогремели после двух часов ночи. Под удар попал Туапсинский НПЗ и морской терминал.

в ночь на 16 апреля по НПЗ в Туапсе был также был нанесен удар. Объект горел несколько суток. Местные жители сообщали о большом количестве взрывов.

В ночь на 20 апреля дроны снова атаковали порт и нефтеперерабатывающий завод в Туапсе. Вспыхнул масштабный пожар в резервуарном парке Туапсинского НПЗ.

Только 24 апреля власти Краснодарского края сообщили, что полностью потушили пожар на территории морского терминала.

После повторного удара Туапсинский НПЗ остановил единственную установку переработки нефти мощностью 12 млн тонн в год.

Из-за атак в Туапсе произошел разлив нефти. Власти отчитались о гигантском нефтяном пятне в акватории. 20 апреля Роспотребнадзор посоветовал жителям Туапсе не выходить на улицу без надобности.

Нефтепродукты вывозят грузовиками, местные жители жалуются на "нефтяные дожди", в пятнах мазута пачкаются местные животные. Пляжи покрыла "черная пленка", а спутники зафиксировали полосу длиной до 7 километров.

Справка. Туапсинский нефтеперерабатывающий завод (Туапсинский НПЗ) — предприятие в Краснодарском крае, эксплуатантом которого является ООО "РН-Туапсинский НПЗ". Завод составляет единый производственный комплекс с морским терминалом предприятия нефтепродуктообеспечения ПАО "Роснефть" — ООО "РН-Морской терминал Туапсе". Входит в состав нефтяной компании "Роснефть".

Об источнике: Генштаб ВСУ Генеральный штаб Вооруженных сил Украины - главный военный орган по планированию обороны государства, управления применением Вооруженных сил Украины, координации и контроля за выполнением задач в сфере обороны другими образованными в соответствии с законами Украины военными формированиями, органами исполнительной власти, органами местного самоуправления, правоохранительными органами, Государственной специальной службой транспорта и Государственной службой специальной связи и защиты информации Украины. Является рабочим органом Ставки Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред