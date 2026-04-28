В Туапсе прогремели десятки взрывов, вспыхнул новый пожар на НПЗ: что известно

Анна Ярославская
28 апреля 2026, 07:44обновлено 28 апреля, 09:39
С момента полной ликвидации крупного пожара на морском терминале после предыдущих атак прошло всего 4 суток.
Атака на Туапсе в ночь на 28 апреля
Кратко:

  • Краснодарский край подвергся атаке беспилотников
  • Местные жители сообщали о серии взрывов
  • Под удар попали Туапсинский НПЗ и морской терминал

В ночь на 28 апреля Краснодарский край РФ атаковали дроны. Местные жители сообщили о десятках взрывов, которые прогремели после двух часов ночи. Под удар, вероятно, попал Туапсинский НПЗ и морской терминал.

"За последние два часа они слышали уже более десятка громких взрывов (...) Группы вражеских БПЛА летят со стороны моря на низкой высоте. Периодически слышна стрельба, в небе видны яркие вспышки. В одном из районов на месте падения обломков дрона началось возгорание, виден огонь и дым", - написал в 03:30 российский Telegram-канал Shot со ссылкой на местных жителей.

На фоне дроновой опасности были введены ограничения на прием и выпуск самолетов в аэропортах Краснодара, Геленджика и Сочи.

В Туапсе видны клубы дыма
Telegram-канал Astra сообщает, что Туапсинский НПЗ снова атакован и горит в Краснодарском крае. Отмечается, что с момента полной ликвидации крупного пожара на морском терминале после предыдущих атак прошло всего 4 суток.

По предварительным данным, атакован резервуарный парк, находящийся рядом с установкой ЭЛОУ-АВТ-12.

В оперштабе Краснодарского края под утро подтвердили информацию об атаках дронов на Туапсе - НПЗ и Морской порт.

"В Туапсе из-за падения обломков беспилотников произошел пожар на НПЗ. Пострадавших нет. В тушении задействованы 122 человека и 39 единиц техники, в том числе от ГУ МЧС России по Краснодарскому краю", - говорится в сообщении.

Туапсинский нефтеперерабатывающий завод (Туапсинский НПЗ) — предприятие в Краснодарском крае, эксплуатантом которого является ООО "РН-Туапсинский НПЗ". Завод составляет единый производственный комплекс с морским терминалом предприятия нефтепродуктообеспечения ПАО "Роснефть" — ООО "РН-Морской терминал Туапсе". Входит в состав нефтяной компании "Роснефть".

Что случилось в Туапсе

Силы обороны Украины атаковали объекты переработки и хранения нефти в Туапсе 16 и 20 апреля.

Как писал Главред, в ночь на 16 апреля по НПЗ был нанесен удар. Объект горел несколько суток. Местные жители сообщали о большом количестве взрывов. В ночь на 20 апреля дроны снова атаковали порт и нефтеперерабатывающий завод. Вспыхнул масштабный пожар в резервуарном парке Туапсинского НПЗ.

Только 24 апреля власти Краснодарского края сообщили, что полностью потушили пожар на территории морского терминала.

После повторного удара Туапсинский НПЗ остановил единственную установку переработки нефти мощностью 12 млн тонн в год.

Из-за атак в Туапсе произошел разлив нефти. Власти отчитались о гигантском нефтяном пятне в акватории. 20 апреля Роспотребнадзор посоветовал жителям Туапсе не выходить на улицу без надобности.

Нефтепродукты вывозят грузовиками, местные жители жалуются на "нефтяные дожди", в пятнах мазута пачкаются местные животные. Пляжи покрыла "черная пленка", а спутники зафиксировали полосу длиной до 7 километров.

После удара Сил обороны 20 апреля в Сети появилось эмоциональное видео россиянки, которая рассказала, что хотела жить с ребенком на море, но сейчас оно в мазуте. При этом над Туапсе постоянно летают дроны и разрушают все.

Женщина добавила, что не понимает, зачем вообще жить в Туапсе теперь, а единственным преимуществом города, по ее мнению, является тепло. Однако оно не перекрывает тот факт, что жители города не знают, проснутся ли завтра из-за опасности дронов.

Об источнике: Astra

Независимое издание, запущенное сразу после начала полномасштабной войны. Издание освещает горячие темы войны РФ с Украиной, а также преступлений российской армии.

