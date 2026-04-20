"БПЛА летают, всё разносит": у россиян в Туапсе истерика из-за украинских атак

Анна Косик
20 апреля 2026, 13:00
Россиян пугает эффективная работа украинских военных.
пожар в туапсе
У россиянки не выдержали нервы из-за атаки украинских дронов на РФ

  • Россияне жалуются на постоянные атаки дронов
  • В Туапсе после сегодняшней атаки в море произошла утечка мазута

Сегодня, 20 апреля, дроны атаковали Туапсе, в результате чего в резервуарном парке местного НПЗ вспыхнул масштабный пожар. Похоже, эта атака сильно напугала россиян, живущих в городе.

Об этом свидетельствует эмоциональное видео россиянки, которое опубликовал в Telegram офицер Сил обороны Андрей Коваленко. Она рассказала, что хотела жить с ребенком на море, но сейчас оно в мазуте. При этом над Туапсе постоянно летают дроны и разрушают все.

Скриншот из Telegram-канала Андрея Коваленко

"[Что, нецензурно — Главред] здесь вообще делать? Эти БПЛА [чертовы, нецензурно - Главред] летают, все разносят, не знаешь, будешь ли ты, [черт возьми, нецензурно - Главред], жив вообще, проснешься ли ты живым или нет, и твой ребенок", - сказала она.

НПЗ в России / Инфографика: Главред

Женщина добавила, что не понимает, зачем вообще жить в Туапсе теперь, а единственным преимуществом города, по ее мнению, является тепло. Но, судя по эмоциям россиянки, это преимущество теперь не перевешивает минусы жизни в Туапсе.

Удары вглубь России — последние новости

Напомним, Главред писал, что 19 апреля было поражено предприятие оборонно-промышленного комплекса оккупантов "Атлант Аэро". Оно расположено в Таганроге Ростовской области РФ.

Ранее сообщалось, что в ночь на 17 апреля неизвестные дроны атаковали Ленинградскую область РФ. Тогда росавиация была вынуждена объявить об ограничении работы ленинградского аэропорта "Пулково".

Накануне стало известно, что в городе Валуйки Белгородской области РФ дроны поразили склады горюче-смазочных материалов и логистику оккупационной армии РФ.

Читайте также:

О личности: Андрей Коваленко

Андрей Коваленко является лейтенантом Сил обороны Украины, в декабре 2023 года откомандирован на должность заместителя руководителя ЦПД. В январе 2024 года был назначен руководителем Центра противодействия дезинформации Совета национальной безопасности и обороны Украины.

По словам нового руководителя, Центр будет занимать проактивную позицию в защите интересов государства, в частности в информационном пространстве. ЦПД будет противостоять попыткам россиян, ФСБ, ГРУ и СЗР РФ, которые пытаются влиять на настроения украинского общества и распространять фейки об Украине за рубежом.

"Мы хотим сформировать вокруг Центра мощное сообщество, заинтересованное в защите нашей страны, и призываем лидеров мнений работать вместе для того, чтобы противодействовать российским ИПС", — подчеркнул Андрей Коваленко.

новости России краснодарский край война России и Украины Удары вглубь РФ
Россияне попали в райотдел полиции: бушует пожар - детали удара по Прилукам

Россияне попали в райотдел полиции: бушует пожар - детали удара по Прилукам

Летело 4 реактивных Шахеда: РФ устроила покушение на советника министра

Летело 4 реактивных Шахеда: РФ устроила покушение на советника министра

Врачи не смогли спасти: в Киеве возросло число жертв "голосеевского стрелка"

Врачи не смогли спасти: в Киеве возросло число жертв "голосеевского стрелка"

20 апреля нельзя ссориться и ругаться: какой церковный праздник

20 апреля нельзя ссориться и ругаться: какой церковный праздник

Муравьи исчезнут навсегда: простой кухонный трюк с обычной специей

Муравьи исчезнут навсегда: простой кухонный трюк с обычной специей

Карта Deep State онлайн за 20 апреля: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 20 апреля: что происходит на фронте (обновляется)

Всего две подкормки и смородина как отборная: садовник раскрыл рецепт

Всего две подкормки и смородина как отборная: садовник раскрыл рецепт

Россияне приближаются к позициям ВСУ: названо "горячее" направление фронта

Россияне приближаются к позициям ВСУ: названо "горячее" направление фронта

13:44

Игорь Ласточкин вышел на связь с фронта в зажигательном видео — детали

13:40

Шпилька или булавка: как на самом деле правильно называть эту вещь - ответ удивит

13:13

Начало недели для четырех китайских знаков зодиака станет самым удачным в году

13:00

"БПЛА летают, всё разносит": у россиян в Туапсе истерика из-за украинских атак

12:49

Китайский гороскоп на завтра, 21 апреля: Кроликам - упрямство, Козлам - примирение

Скачайте "Главред" в Play Маркет: мы запустили мобильное приложение для AndroidСкачайте «Главред» в Play Маркет: мы запустили мобильное приложение для Android
12:28

Россияне попали в райотдел полиции: бушует пожар - детали удара по ПрилукамФото

12:16

Убийство украинского оператора в Голливуде: Алек Болдуин вновь предстанет перед судом

12:05

Ровенщину накроет новая волна похолодания: синоптики предупреждают о заморозках

11:50

Летело 4 реактивных Шахеда: РФ устроила покушение на советника министраФото

Реклама
11:49

"Моя задача предупредить": Лукашенко сделал заявление о войне против Украины

11:47

Финансовый гороскоп на неделю с 20 по 26 апреля

11:28

Доллар и евро взлетели до рекордных отметок: новый курс валют на 20 апреля

11:27

В Украине синоптика оштрафовали из-за "плохой погоды"

11:25

27-летняя девушка удочерила ребенка, от которого отказались мать и 4 пары усыновителей

11:24

"Ноты не вытянула": LELEKA оконфузилась на пре-пати Евровидения 2026Видео

11:12

Врачи не смогли спасти: в Киеве возросло число жертв "голосеевского стрелка"

11:07

Как увеличить урожайность кабачков в несколько раз: секреты подкормки и ухода

10:56

В Полтавскую область возвращаются заморозки: насколько снизится температура

10:27

Любовный гороскоп на неделю с 20 по 26 апреля

10:19

РФ может ударить "в любой момент": оккупанты нацелилась на стратегический остров

Реклама
10:08

Почему 21 апреля нельзя тяжело работать и ходить в лес: какой церковный праздник

10:04

Теракт в Киеве забрал жизнь известного музыканта: "Болезненная утрата"

09:45

В Одессе найден мертвым депутат горсовета: что известно

09:35

Гороскоп Таро на неделю с 20 по 26 апреля: Тельцам - новости, Ракам - прорыв

09:11

Бойцы ГУР поразили два десантных корабля РФ в Крыму – детали

08:57

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 20 апреля (обновляется)

08:46

Удача уже на пороге: 4 знакам откроется путь к успеху и счастью с 20 апреля

08:45

Дождь, ветер и потепление: одесситов ждет погода с сюрпризом - прогноз синоптиков

08:44

Оккупанты проводят штурмы по всей линии фронта: в ISW объяснили, что происходит

08:16

Карта Deep State онлайн за 20 апреля: что происходит на фронте (обновляется)

08:10

Как несколько тысяч дронов могут изменить правила игры в войне: Копытько раскрыл секретмнение

07:26

Над Туапсе в РФ - клубы черного дыма: дроны атаковали порт, горит НПЗ

06:50

РФ ударила дронами по Киевщине: горит жилой дом, есть пострадавшийФото

05:55

"Украл моего сына": Киркоров пошел на крайние меры из-за ребенка

05:00

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке детей в парке за 45 секунд

04:05

Как остановить созревание бананов за пару секунд: простой лайфхак с плодоножкойВидео

03:58

Возвращается снег: Украину накрывает новая волна похолодания

03:34

Жизнь четырех знаков китайского зодиака изменится к лучшему - кто эти счастливчики

01:20

Загадка темной материи раскрыта: учёные ошарашили версией о другой Вселенной

19 апреля, воскресенье
23:50

Может ли РФ открыть второй фронт: неожиданный прогноз нового этапа войны

Реклама
22:58

Людей, родившихся в конкретные месяцы, невозможно забыть

22:29

Что известно о новом налоге для ФОП: Свириденко о деталях договоренностей с МВФ

22:18

До €10 000: одна из стран ЕС заплатит украинцам за возвращение на родину

21:36

Секрет сияющего чайника раскрыт: одно простое средство убирает накипь за минутыВидео

21:34

РФ нужна мобилизация для нового большого наступления в Украину – Зеленский

20:16

Евгений Рыбчинский держит в тайне третью супругу: продюсер объяснил причину

20:12

Кровавая бойня в Киеве: всплыли новые подробности об устроившем теракт стрелке

19:45

Три дня или меньше: почему эксперты советуют чаще менять полотенца

19:11

20 апреля нельзя ссориться и ругаться: какой церковный праздник

19:11

Риск подорожания товаров на 30%: Гальчинский — о последствиях дефицита авиатоплива в ЕСмнение

