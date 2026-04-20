"БПЛА летают, всё разносит": у россиян в Туапсе истерика из-за украинских атак

Россиян пугает эффективная работа украинских военных.

У россиянки не выдержали нервы из-за атаки украинских дронов на РФ

Россияне жалуются на постоянные атаки дронов

В Туапсе после сегодняшней атаки в море произошла утечка мазута

Сегодня, 20 апреля, дроны атаковали Туапсе, в результате чего в резервуарном парке местного НПЗ вспыхнул масштабный пожар. Похоже, эта атака сильно напугала россиян, живущих в городе.

Об этом свидетельствует эмоциональное видео россиянки, которое опубликовал в Telegram офицер Сил обороны Андрей Коваленко. Она рассказала, что хотела жить с ребенком на море, но сейчас оно в мазуте. При этом над Туапсе постоянно летают дроны и разрушают все.

"[Что, нецензурно — Главред] здесь вообще делать? Эти БПЛА [чертовы, нецензурно - Главред] летают, все разносят, не знаешь, будешь ли ты, [черт возьми, нецензурно - Главред], жив вообще, проснешься ли ты живым или нет, и твой ребенок", - сказала она.

Женщина добавила, что не понимает, зачем вообще жить в Туапсе теперь, а единственным преимуществом города, по ее мнению, является тепло. Но, судя по эмоциям россиянки, это преимущество теперь не перевешивает минусы жизни в Туапсе.

Напомним, Главред писал, что 19 апреля было поражено предприятие оборонно-промышленного комплекса оккупантов "Атлант Аэро". Оно расположено в Таганроге Ростовской области РФ.

Ранее сообщалось, что в ночь на 17 апреля неизвестные дроны атаковали Ленинградскую область РФ. Тогда росавиация была вынуждена объявить об ограничении работы ленинградского аэропорта "Пулково".

Накануне стало известно, что в городе Валуйки Белгородской области РФ дроны поразили склады горюче-смазочных материалов и логистику оккупационной армии РФ.

О личности: Андрей Коваленко Андрей Коваленко является лейтенантом Сил обороны Украины, в декабре 2023 года откомандирован на должность заместителя руководителя ЦПД. В январе 2024 года был назначен руководителем Центра противодействия дезинформации Совета национальной безопасности и обороны Украины. По словам нового руководителя, Центр будет занимать проактивную позицию в защите интересов государства, в частности в информационном пространстве. ЦПД будет противостоять попыткам россиян, ФСБ, ГРУ и СЗР РФ, которые пытаются влиять на настроения украинского общества и распространять фейки об Украине за рубежом. "Мы хотим сформировать вокруг Центра мощное сообщество, заинтересованное в защите нашей страны, и призываем лидеров мнений работать вместе для того, чтобы противодействовать российским ИПС", — подчеркнул Андрей Коваленко.

