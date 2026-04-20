Ровенщину накроет новая волна похолодания: синоптики предупреждают о заморозках

В Ровенской области значительно похолодает, синоптики предупреждают о заморозках, которые могут представлять угрозу для садов и огородов.

Прогноз погоды в Ровно и области на 21 апреля

Во вторник, 21 апреля, в Ровенской области станет заметно холоднее по сравнению с предыдущим днем.

По прогнозу синоптиков, существенных осадков не предвидится, однако ночные температуры снова снизятся до опасных значений. Об этом сообщили в Ровенском областном центре по гидрометеорологии.

Погода в Ровенской области 21 апреля

Во вторник температура на территории области ночью составит от 0 до -3 градусов. Синоптики предупреждают о заморозках, которые могут повредить ранние посевы и плодовые культуры. Днем столбики термометров покажут от +6 до +11 градусов. Ветер северо-восточный и северный, 7-12 м/с.

Погода в Ровно 21 апреля

В самом Ровно ночью синоптики предупреждают о заморозках 0…-2 градуса. Днем температура будет колебаться в пределах +8…+10°.

Синоптики предупреждают о заморозках

Ровенский областной центр по гидрометеорологии объявил предупреждение о стихийных метеорологических явлениях: ночью 21 и 22 апреля ожидаются заморозки в воздухе 0…-3°. Это соответствует второму уровню опасности — оранжевому.

Специалисты отмечают, что такие заморозки могут негативно сказаться на урожае, поэтому хозяевам советуют позаботиться о защите садов и огородов.

Погода в Украине - последние новости

Главред ранее писал, что в Полтаве и области 20 апреля ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер будет северо-западный, 5-10 м/с.

Кроме того, 20 апреля погоду на Львовщине будет определять прохождение атмосферных фронтов от циклона с центром над Румынией. На всей территории области прогнозируют облачную погоду.

Напомним, что погода в Одессе и области в понедельник будет переменчивой с потеплением и дождями. Синоптики прогнозируют облачность с прояснениями, умеренный ветер и постепенное повышение температуры, особенно в южных районах региона.

Читайте также:

Об источнике: Укргидрометцентр Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) — государственное учреждение, занимающееся метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в реальном времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населенному пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.

