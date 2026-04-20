Возвращается снег: Украину накрывает новая волна похолодания

На протяжении недели в Украине будет холодно и влажно. Синоптики прогнозируют дожди и мокрый снег.

Прогноз погоды в Украине на неделю / фото: УНИАН

Украину накрывает похолодание со значительными осадками и сильными порывами ветра. Об этом заявил синоптик Игорь Кибальчич.

Погода в Украине будет находиться под влиянием циклона и холодных воздушных масс из Северной Европы. Ночью на поверхности почвы даже будут заморозки.

Погода 20 апреля

В понедельник, 20 апреля, в западных регионах, днем также местами в центральной части страны и в Одесской области пройдут дожди. На остальной территории без осадков. Ночью и утром местами возможен туман. Ветер переменных направлений, 3–8 м/с. Температура воздуха ночью будет колебаться в пределах +2…+8 °С, в северных, центральных и восточных областях заморозки на поверхности почвы и в воздухе 0…-3 °С; днем +9…+15 °С, в западных областях местами +3…+8 °С.

Погода 21 апреля

Во вторник, 21 апреля, под влиянием циклона ожидается влажная и холодная погода в большинстве областей. Пройдут дожди, на севере Левобережья местами значительные осадки. В Карпатском регионе с мокрым снегом. Ветер будет преимущественно северный и северо-восточный, 5 – 10 м/с. Температура воздуха ночью составит +2…+8 °С, в северных и западных регионах заморозки на поверхности почвы и местами в воздухе 0…-3 °С; днем +9…+15 °С, в центральных и северо-восточных областях, а также в Карпатах +3…+8 °С.

Погода 22 апреля

В среду, 22 апреля, ночью на севере Левобережья ожидаются осадки в виде дождя с мокрым снегом, днем небольшие дожди также пройдут в западных и центральных регионах. В южной части без существенных осадков. Ветер северо-западный, 7–12 м/с. Температура воздуха в ночное время будет колебаться в диапазоне 0…+5 °С, в большинстве областей заморозки в воздухе до -3 °С. Днем температура составит +8…+13 °С, на северо-востоке +3…+8 °С.

Погода 23 апреля

В четверг, 23 апреля, ночью без существенных осадков. Утром и днем в северных, западных и центральных областях пройдут дожди. На остальной территории страны будет сухо. Ветер западный / юго-западный, 7 - 12 м/с, днем на Правобережье возможны порывы, 15 - 20 м/с. Температура воздуха ночью составит +2…+7 °С, на поверхности почвы и местами в воздухе возможны заморозки до -2 °С; днем +11…+16 °С, на крайнем севере +6…+11 °С.

Погода 24 апреля

В пятницу, 24 апреля, под влиянием циклонической активности снова на большей части территории страны пройдут небольшие, местами умеренные дожди, только в Крыму и на крайнем юге без существенных осадков. Ветер западный / юго-западный, 7 - 12 м/с, на Левобережье днем возможны порывы, 15 - 20 м/с. Температура воздуха ночью ожидается в пределах +2…+7 °С, в западной части на поверхности почвы и местами в воздухе заморозки до -3 °С; в дневное время +12…+17 °С, в северо-западных областях +7…+12 °С.

Погода 25 апреля

В субботу, 25 апреля, в северных, центральных и юго-западных областях пройдут дожди, на остальной территории без существенных осадков. Ветер западный / юго-западный, 7 - 12 м/с. Температура воздуха ночью будет колебаться в диапазоне +2…+7 °С, в западной части на поверхности почвы и местами в воздухе заморозки до -3 °С; днем на Левобережье +13...+18 °С, на Правобережье Украины +7...+12 °С.

Погода 26 апреля

В воскресенье, 26 апреля, продолжится период неустойчивой и дождливой погоды. Под влиянием атмосферных фронтов в большинстве областей пройдут осадки различной интенсивности. Местами возможен туман. Ветер ожидается переменного направления, 3 – 8 м/с. Температура в ночное время составит +2...+8 °С, в северных и западных областях вероятны заморозки 0...-3 °С, днем воздух прогреется до +8...+14 °С, на крайнем востоке +13...+18 °С.

Как сообщал Главред, синоптики говорили, что на выходных в Тернопольской области ожидается теплая и сухая погода. Лишь в субботу днем тыловая часть циклона вызовет порывистый северо-западный ветер.

19 апреля в Ровенской области ожидается прохладная погода. По прогнозу синоптиков, день будет облачным с прояснениями, без существенных осадков. Ночью и утром возможен слабый туман.

В то же время весенние выходные в Житомирской области пройдут в довольно прохладном режиме: температура будет колебаться от +2 градусов ночью до +16 градусов днем, а погода будет меняться от кратковременных дождей до относительно спокойной облачности.

О личности: Игорь Кибальчич Игорь Кибальчич — синоптик Харьковского регионального центра по гидрометеорологии. Кибальчич является кандидатом географических наук.

