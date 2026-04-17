На Тернопольщину надвигается циклон: синоптики предупредили о сильном ветре

Вы узнаете:
- Какая будет погода в Тернополе на выходных
- Когда ожидается штормовой ветер
На выходных, 18 и 19 апреля, в Тернопольской области ожидается теплая и сухая погода. Только в субботу днем тыловая часть циклона вызовет порывистый северо-западный ветер. Об этом сообщили в Тернопольском областном центре по гидрометеорологии.
Синоптики добавили, что температурные показатели будут находиться в комфортных пределах. Так, ночные минимумы не опустятся ниже +4 градусов, а дневные максимумы поднимутся до +15 градусов.
Погода в Тернополе 18 апреля
В субботу в Тернопольской области будет облачно с прояснениями. Существенных осадков не ожидается.
Будет преобладать северо-западный ветер, 7 – 12 м/с, днем местами порывы могут достигать 15 – 20 м/с.
Температура воздуха по области ночью будет колебаться от +3 до +8 градусов, днем ожидается +11…+16 градусов. В городе Тернополь температура ночью составит +3…+5 градусов, а днем поднимется до +13…+15 градусов.
Погода в Тернополе 19 апреля
В воскресенье также прогнозируется облачная погода с прояснениями, без осадков. Ветер будет северо-западный, 5–10 м/с.
Температура воздуха ночью будет в пределах от +2 до +7 градусов, днем ожидается +13…+18 градусов.
Погода - последние новости
Как сообщал Главред, в Укргидрометцентре заявили, что погода в Украине 18 апреля будет прохладной и местами дождливой. В то же время 19-20 апреля в Украине будут заморозки до -3 градусов. Из-за этого синоптики объявили I уровень опасности.
В Харькове и области 18 и 19 апреля прогнозируются дожди, местами с грозами. Известно, что облачная погода продержится в Харькове до самого вечера.
Весенние выходные в Житомирской области пройдут в довольно прохладном режиме: температура будет колебаться от +2 градусов ночью до +16 градусов днем, а погода будет меняться от кратковременных дождей до относительно спокойной облачности.
Об источнике: Тернопольский областной центр по гидрометеорологии
Тернопольский областной центр по гидрометеорологии — государственное учреждение, обеспечивающее гидрометеорологическое обслуживание, прогноз погоды и мониторинг окружающей среды в Тернопольской области. Центр осуществляет наблюдение за погодой, уровнем воды и экологическим состоянием.
