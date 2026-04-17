Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Синоптик

Погода в Житомирской области резко ухудшится: когда ожидать новой волны похолодания

Дарья Пшеничник
17 апреля 2026, 15:37
Погода в регионе будет меняться от кратковременных дождей до относительно спокойной облачности.

Какая погода ожидается в Житомирской области на выходных / Фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

видео дня
  • Какая будет погода в Житомире в эти выходные
  • Прогноз погоды в Житомирской области на 18-20 апреля

Весенние выходные в Житомирской области пройдут в довольно прохладном режиме: температура будет колебаться от 2° ночью до 16° тепла днем, а погода будет меняться от кратковременных дождей до относительно спокойной облачности.

Об этом в комментарии Житомир.info сообщили в Житомирском областном центре по гидрометеорологии.

Суббота, 18 апреля

В первый выходной день область накроет облачность с прояснениями и небольшой кратковременный дождь. В Житомире ночью ожидается 3–5° тепла, днем — 13–15°. По области температура будет аналогичной: 2–7° тепла ночью и 11–16° днем. Будет дуть северный ветер 7–12 м/с, который придаст прохладу даже несмотря на дневное потепление.

Воскресенье, 19 апреля

Второй выходной пройдет без существенных осадков, хотя облачность сохранится. Температурный фон стабильный: 2–7° тепла ночью и 11–16° днем. Ветер останется северным, но несколько слабее — 5–10 м/с.

Понедельник, 20 апреля

Начало новой недели принесет заметное похолодание и возвращение ночных заморозков на почве — 0–2°. Ночью осадков не прогнозируют, а днем местами возможен небольшой кратковременный дождь. Температура снизится: 2–7° тепла ночью, всего 8–13° днем. Ветер изменит направление на северо-восточное, 5–10 м/с.

Таким образом, погода на ближайшие дни в Житомирской области демонстрирует типичную для апреля изменчивость: от дождей и ветра до коротких периодов ясности, а в начале недели — даже возвращение заморозков.

Погода в Украине — последние новости по теме

Как сообщал Главред, в Украине в пятницу, 17 апреля, ожидаются небольшие дожди, в юго-восточной части без осадков. В Киеве ночью и утром ожидается небольшой дождь, днем без осадков.

В Днепре, по прогнозу синоптиков, солнечных прояснений станет больше, однако ближайшие выходные будут неоднородными: от пасмурной пятницы до ночных осадков в субботу и более ясного воскресенья.

Погода в Черкасской области на выходные существенно изменится. Стоит ожидать возвращения заморозков, возможны осадки. Об этом в посте в Facebook сообщил глава Черкасского областного центра по гидрометеорологии Виталий Постригань.

Вас может заинтересовать:

Об источнике: Zhitomir.info

Zhitomir.info — это региональный новостной портал, освещающий события в Житомире и Житомирской области. Сайт публикует последние новости региона и Украины, аналитику, интервью, материалы о культуре, спорте, экономике и общественной жизни. Помимо текстовых материалов, портал предлагает фото- и видеорепортажи. Ресурс принадлежит ООО "Информационное агентство Житомир Инфо" и является одним из популярных источников локальной информации для жителей области.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

погода синоптик Житомирщина Житомирская область новости Житомира Погода в Житомире Погода Житомирская область
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Доллар дорожает, а евро установил новый рекорд: курс валют на 20 апреля

Доллар дорожает, а евро установил новый рекорд: курс валют на 20 апреля

17:00Экономика
Иран полностью разблокировал Ормузский пролив — появилась реакция Трампа

Иран полностью разблокировал Ормузский пролив — появилась реакция Трампа

16:55Мир
"Зашла в тупик": в Европе поразили назвав год окончания войны в Украине

"Зашла в тупик": в Европе поразили назвав год окончания войны в Украине

16:17Война
Популярное

Ещё
Молчал 30 лет: Олег Винник признался, почему скрывал жену

Молчал 30 лет: Олег Винник признался, почему скрывал жену

Фортуна подарит золотой шанс: три знака зодиака окажутся на вершине успеха

Фортуна подарит золотой шанс: три знака зодиака окажутся на вершине успеха

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке собаки за 23 секунды

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке собаки за 23 секунды

Балконы, которые пугали жильцов: зачем в СССР делали их под наклоном

Балконы, которые пугали жильцов: зачем в СССР делали их под наклоном

В Украину возвращаются морозы — где пройдут дожди и разразятся грозы

В Украину возвращаются морозы — где пройдут дожди и разразятся грозы

Последние новости

17:00

Доллар дорожает, а евро установил новый рекорд: курс валют на 20 апреля

16:55

София Ротару заговорила на румынском и поделилась личным — детали

16:55

Иран полностью разблокировал Ормузский пролив — появилась реакция Трампа

16:39

Археологи "оживили вампира" спустя 400 лет: чего боялись в древностиВидео

16:18

Почему 18 апреля нельзя долго спать и лениться: какой церковный праздник

Россия забрала у меня даже могилы близких: жительница Покровска Дарья Корх – о родном городеРоссия забрала у меня даже могилы близких: жительница Покровска Дарья Корх – о родном городе
16:17

РФ готовит массовое переселение россиян в Украину: какой нюанс не учёл КремльВидео

16:17

"Зашла в тупик": в Европе поразили назвав год окончания войны в Украине

16:00

"Ледниковый период" возвращается 10 лет спустя: когда выйдет мультфильмВидео

15:55

Маринованный лук получится хрустящим и сочным: шикарный рецепт к мясу и рыбе

Реклама
15:50

Деньги уже на подходе: трем знакам зодиака крупно повезет после 17 апреля

15:37

Погода в Житомирской области резко ухудшится: когда ожидать новой волны похолодания

15:30

Агентство оборонных закупок вновь оказалось в центре скандала

15:28

Невыносимо: Тодоренко показала третьего ребенка и пожаловалась на материнство

15:18

Почему кот будит по ночам — настоящие причины, о которых догадываются единицыВидео

15:13

Дожди, грозы и туман: украинцев предупредили о резком ухудшении погоды

15:13

Читают мысли: люди, рожденные в эти месяцы, обладают сильной интуицией

14:45

"Не собираюсь переделывать": известная актриса высказалась про скандалы Цимбалюка

14:45

Украина ответила на ультиматум РФ — что будет с Донбассом и где пройдут переговоры

14:38

Что нельзя делать в Светлую субботу: приметы в праздник 18 апреля

14:18

От русизма "щебьонка" пора отказаться: как правильно назвать этот материал на украинском

Реклама
14:02

Тайники в старых вещах: что находят покупатели в секонд-хендах

13:50

На выходных Ровенщину накроет непогода: синоптики назвали дату нового похолодания

13:49

Сокровища под ногами: найден тайный туннель Богдана Хмельницкого, что там былоВидео

13:27

"Не настраиваю против отца": Ризатдинова раскрыла отношения сына с беглецом Онищенком

13:06

Удары по Украине резко усилятся: разведка предупредила об угрозе и планах РФ

12:20

Говорить "терпение лопнуло" - ошибка: назван точный украинский вараинт

12:17

Кремль готовится "раскачивать" ЕС и НАТО: на какую операцию "подбили" Путина

12:12

Как сделать зарядку смартфона намного быстрее: правило "плюс 5"

12:02

Какие платья будут модными в 2026 году: Андре Тан показал трендовые модели

11:57

Китайский гороскоп на завтра, 18 апреля: Тиграм - сплетни, Лошадям - ностальгия

11:46

Новый фокус США: Трамп рассказал, что сейчас важнее переговоров по Украине

11:42

Гороскоп Таро на завтра 18 апреля: Раку - перезагрузка, Скорпиону - новое начало

11:36

Уже некуда девать: в Украине резко обвалилась цена на популярный овощ

11:29

Многодетная мама похудела на 38 кг без уколов и диет: секрет удивил

11:17

Жена футболиста Месси показала шикарную фигуру

11:05

РФ перешла к атакам несколькими волнами: в ISW раскрыли, чем новая тактика угрожает Украине

10:53

Актриса, которая борется с рассеянным склерозом, срочно госпитализирована

10:35

Смородина будет размером с вишню: что положить под куст в апреле-мае

10:35

Орбакайте показала своего отца на редком фото

10:33

РФ массированно атаковала Украину: где раздавались взрывы и какие последствияФото

Реклама
10:21

"Настоящий богатырь": Алина Гросу родила и показала первенцаФотоВидео

10:00

Более дорогие посылки и угроза для ВСУ: почему критикуют закон о налоге на OLX

09:59

Врезала 6-балльная магнитная буря: украинцев предупредили об опасности

09:57

"Одни абьюзеры были": известная певица призналась в изменах

09:54

Трамп будет вынужден пойти на значительные уступки ради соглашения с Ираном - Politico

09:46

Просто девушки: Камалия показала взрослых дочерей

09:31

РФ ударила по югу: повреждены дома и порт, пожары вспыхнули в заповедникеФото

08:26

Россию всю ночь атаковали дроны: есть разрушения и пожары, останавливали аэропорт

08:25

Погиб во сне: что известно об 11-летнем Максиме, которого РФ убила ударом по КиевуФото

07:26

"Это лицемерие": Андрусив - о заявлениях относительно членства Украины в ЕСмнение

Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
МобилизацияПолитикаОтключения светаТелеграм новости УкраиныПенсии в Украине
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Регионы
Новости ТернополяНовости ЗапорожьяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЛьвоваНовости ЧеркассыНовости ДнепраНовости Ровно
Синоптик
Пылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтра
Мода и красота
Модные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Интересное
Тесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломки
Новости шоу бизнеса
Максим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла Пугачева
Пасха 2026
Почему в СССР боялись Пасхи и охотились на верующихКак приготовить шикарную глазурь для паски за 10 минутМожно ли нести искусственные цветы на кладбищеКак красиво покрасить яйца на Пасху 2026Легендарный рецепт пасхальной паски
Рецепты
ЗакускиПраздничное менюСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапитки
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять