Погода в Житомирской области резко ухудшится: когда ожидать новой волны похолодания

Какая погода ожидается в Житомирской области на выходных

Какая будет погода в Житомире в эти выходные

Прогноз погоды в Житомирской области на 18-20 апреля

Весенние выходные в Житомирской области пройдут в довольно прохладном режиме: температура будет колебаться от 2° ночью до 16° тепла днем, а погода будет меняться от кратковременных дождей до относительно спокойной облачности.

Об этом в комментарии Житомир.info сообщили в Житомирском областном центре по гидрометеорологии.

Суббота, 18 апреля

В первый выходной день область накроет облачность с прояснениями и небольшой кратковременный дождь. В Житомире ночью ожидается 3–5° тепла, днем — 13–15°. По области температура будет аналогичной: 2–7° тепла ночью и 11–16° днем. Будет дуть северный ветер 7–12 м/с, который придаст прохладу даже несмотря на дневное потепление.

Воскресенье, 19 апреля

Второй выходной пройдет без существенных осадков, хотя облачность сохранится. Температурный фон стабильный: 2–7° тепла ночью и 11–16° днем. Ветер останется северным, но несколько слабее — 5–10 м/с.

Понедельник, 20 апреля

Начало новой недели принесет заметное похолодание и возвращение ночных заморозков на почве — 0–2°. Ночью осадков не прогнозируют, а днем местами возможен небольшой кратковременный дождь. Температура снизится: 2–7° тепла ночью, всего 8–13° днем. Ветер изменит направление на северо-восточное, 5–10 м/с.

Таким образом, погода на ближайшие дни в Житомирской области демонстрирует типичную для апреля изменчивость: от дождей и ветра до коротких периодов ясности, а в начале недели — даже возвращение заморозков.

Погода в Украине — последние новости по теме

Как сообщал Главред, в Украине в пятницу, 17 апреля, ожидаются небольшие дожди, в юго-восточной части без осадков. В Киеве ночью и утром ожидается небольшой дождь, днем без осадков.

В Днепре, по прогнозу синоптиков, солнечных прояснений станет больше, однако ближайшие выходные будут неоднородными: от пасмурной пятницы до ночных осадков в субботу и более ясного воскресенья.

Погода в Черкасской области на выходные существенно изменится. Стоит ожидать возвращения заморозков, возможны осадки. Об этом в посте в Facebook сообщил глава Черкасского областного центра по гидрометеорологии Виталий Постригань.

Об источнике: Zhitomir.info Zhitomir.info — это региональный новостной портал, освещающий события в Житомире и Житомирской области. Сайт публикует последние новости региона и Украины, аналитику, интервью, материалы о культуре, спорте, экономике и общественной жизни. Помимо текстовых материалов, портал предлагает фото- и видеорепортажи. Ресурс принадлежит ООО "Информационное агентство Житомир Инфо" и является одним из популярных источников локальной информации для жителей области.

