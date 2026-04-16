Погода на Житомирщине будет теплой, однако есть нюанс: о чем предупредили синоптики

Ближе к дню в регионе ветер несколько усилится, а вместе с ним пойдет кратковременный мелкий дождь.

Прогноз погоды в Житомире и области / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, Pixabay

Какая будет погода в Житомире 17 апреля

Прогноз погоды в Житомирской области на пятницу

Погода в пятницу, 17 апреля, в Житомире и области обещает быть спокойной, но с небольшими весенними капризами. Ночь пройдет под облачным небом с периодическими прояснениями, без существенных осадков.

Воздух охладится до 4–6 градусов в Житомире и 2–7 градусов по области. Поэтому ночью будет прохладно, но без заморозков. Об этом сообщили в Житомирском областном центре по гидрометеорологии.

По данным синоптиков, ближе к дню ситуация изменится: с северо-запада усилится ветер со скоростью 5–10 м/с, а вместе с ним придет кратковременный мелкий дождь. Осадки будут недлительными, однако могут затронуть как город, так и районы области.

Несмотря на влажную погоду, температура днем останется комфортной: в Житомире столбики термометров поднимутся до 15–17 градусов, по области — до 13–18 градусов. Атмосфера в целом останется весенней, с мягким теплом и переменной облачностью.

Погода в Украине — последние новости

Как сообщал Главред, в пятницу, 17 апреля, погоду на Львовщине будет определять тыловая часть циклона с центром над Валдайской возвышенностью. Возможен кратковременный дождь. В целом на территории области прогнозируют облачную погоду с прояснениями.

В то же время 16 апреля в Полтавской области ожидается облачная погода с прояснениями без осадков как в Полтаве, так и по области. Температура воздуха в Полтаве днем составит 15-17° тепла.

Кроме того, в ближайшие дни в Черкасской области ожидается постепенное потепление, однако в конце недели погода испортится из-за дождей с грозами. Синоптики отмечают, что апрель этого года является контрастным.

Об источнике: Житомирский областной центр по гидрометеорологии Житомирский областной центр по гидрометеорологии занимается мониторингом и прогнозированием погодных условий в Житомирской области. Он предоставляет прогнозы, предупреждения об опасных явлениях и оценку загрязнения атмосферы для безопасности населения и поддержки деятельности предприятий.

