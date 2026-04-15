Ударит с новой силой: Украину накроет магнитная буря, известна дата шторма

В ближайшие дни многие могут почувствовать ухудшение самочувствия.

Прогноз магнитных бурь в Украине / фото: сгенерировано ИИ (ChatGPT)

Сегодня, 15 апреля, геомагнитное поле Земли находится в состоянии покоя, но уже 16 и 17 апреля украинцы могут ощутить некоторые изменения. Об этом сообщила Британская геологическая служба.

Ученые обнаружили, что в четверг и пятницу на нашу планету может снова начать влиять трансекваториальная корональная дыра. Это приведет к увеличению скорости солнечного ветра, и уже 17-18 апреля Землю атакует магнитная буря уровня G-1.

Прогноз магнитных бурь на 15-18 апреля / фото: скриншот

По данным meteoagent, К-индекс сегодня составляет 3,3, что соответствует зеленому уровню, то есть низким магнитным колебаниям. Но при этом резонанс Шумана, определяющий возмущение фона во время магнитной бури, высокий. Солнечная вспышка соответствует зеленому уровню B9.

Магнитные колебания 15 апреля / фото: скриншот

Об источнике: Британская геологическая служба Британская геологическая служба — исследовательское учреждение, частично финансируемое государством и ставящее своей целью углубление геонаучных знаний о геологии Соединенного Королевства и его континентального шельфа путем систематических съемок, мониторинга и исследований, пишет Википедия.

Как магнитные бури влияют на людей

В период солнечной активности многие люди испытывают ухудшение самочувствия, в частности головную боль, головокружение, тошноту или даже боль в области сердца. Также распространены другие симптомы, а именно:

слабость

сонливость

боль в спине и суставах

повышенное давление

обострение хронических заболеваний

Влияние магнитной бури / Инфографика: Главред

Что такое магнитная буря? Магнитная буря — это возмущение геомагнитного поля, которое может длиться от нескольких часов до нескольких суток. Они вызываются возмущенными потоками солнечного ветра, которые поступают в магнитосферу Земли и взаимодействуют с ней. Эти геомагнитные бури могут влиять на технику и даже на человеческий организм. Они могут вызвать сбои или поломки в аппаратуре космических аппаратов, вывести из строя электронную технику на Земле. Что касается влияния магнитных бурь на человеческий организм, то однозначного ответа на этот вопрос нет. Однако многие отмечают, что во время геомагнитной бури у них ухудшается самочувствие. Об этом сообщает Википедия.

