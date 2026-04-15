Дожди из Балтики идут на Львовщину: синоптики объявили высокий уровень опасности

Синоптики Львовского гидрометцентра выступили с предупреждением об опасных метеорологических явлениях.

Прогноз погоды на Львовщине на 16 апреля

В четверг, 16 апреля, погоду во Львовской области будет определять влияние атмосферных фронтов от циклона с центром над странами Балтии. Ожидается облачная погода с прояснениями и периодическими осадками. Об этом сообщил Львовский региональный центр по гидрометеорологии.

На территории области прогнозируют временами небольшой дождь. В ночные и утренние часы возможен слабый туман, что может затруднить движение на автодорогах. Ветер будет преимущественно западный, со скоростью 5–10 м/с.

Температура воздуха ночью составит 4–9° тепла, а днем воздух прогреется до 13–18° тепла.

Синоптики также обнародовали прогноз пожарной опасности. В целом по области она ожидается на среднем (3-й класс) и низком (2-й класс) уровнях. Однако в городе Рава-Русская объявлена высокая пожарная опасность (4-й класс). Погодные условия в целом будут способствовать низкой вероятности возникновения масштабных пожаров в экосистемах, однако жителей призывают быть осторожными с открытым огнем.

Погода в Украине 16 апреля

Погода во Львове 16 апреля

Во Львове четверг также будет облачным с прояснениями. Синоптики прогнозируют временами небольшой дождь, а ночью и утром город окутает слабый туман.

Температура воздуха в городе ночью составит 5–7° тепла, а днем столбики термометров поднимутся до 15–17° тепла.

Как сообщал Главред, 16 апреля в Ровенской области прогнозируют облачную погоду с прояснениями. Температура воздуха по области ночью составит +3…+8°, днем — +12…+17°. Ветер западный, 7–12 м/с.

Также 15 апреля в Киеве и области ожидается переменная облачность без осадков. Ночью температура по области составит +1…+6°, на почве возможны заморозки до -3°, днем — +13…+18°.

Кроме того, в ближайшие дни в Харькове ожидается облачная и нестабильная погода с периодическими дождями. 16 апреля местами пройдет небольшой дождь, ночью возможны туманы и слабые заморозки на почве, днем до +17°.

Об источнике: Львовский региональный центр по гидрометеорологии Львовский региональный центр по гидрометеорологии — государственное учреждение, осуществляющее наблюдение, прогнозирование и анализ метеорологических, гидрологических и климатических явлений на территории Львовской области. Центр готовит прогнозы погоды, предупреждения об опасных метеорологических явлениях, контролирует состояние рек и водохранилищ, а также оказывает информационную поддержку органам власти, коммунальным службам и населению.

