Погода на Ровенщине резко изменится: когда в области ожидается ухудшение погоды

Вы узнаете:
- Какая будет погода в Ровенской области 16 апреля
- Когда температура поднимется до +17 градусов
- Прогнозируют ли синоптики дождь
В четверг, 16 апреля, синоптики прогнозируют для Ровенской области облачную погоду с прояснениями.
Ночью существенных осадков не ожидается, днем возможен небольшой дождь. Об этом сообщают в Ровенском областном центре по гидрометеорологии.
Погода в Ровно и области 16 апреля
В четверг ночью температура по области будет колебаться от +3 до +8 градусов. Днем столбики термометров покажут от +12 до +17 градусов. Ветер западный, со скоростью 7-12 метров в секунду.
В Ровно ночная температура составит +4…+6 градусов. Днем ожидается относительно теплая погода — 14-16 градусов тепла.
Погода в Украине — последние новости
Главред ранее писал, что в Днепре и области во вторник, 15 апреля, ожидается спокойная весенняя погода без осадков и с комфортным дневным потеплением. Об этом сообщает Днепропетровский региональный центр по гидрометеорологии.
Также в среду, 15 апреля, погоду во Львовской области будет формировать область пониженного атмосферного давления. Ожидается переменная облачность с небольшими осадками и туманом в ночные и утренние часы. Об этом сообщил Львовский региональный центр по гидрометеорологии.
Кроме того, в Украину может поступить пыль из Сахары, однако значительного влияния на качество воздуха она не окажет. Сейчас пыль движется над Средиземным морем в направлении юга Италии, а над Украиной преобладают северо-западные воздушные потоки, которые сдерживают ее распространение.
Читайте также:
Об источнике: Укргидрометцентр
Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) — государственное учреждение, занимающееся метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в реальном времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населенному пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред