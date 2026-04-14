Между "минусом" и летним теплом: синоптики рассказали, какая погода будет в Днепре

Руслан Иваненко
14 апреля 2026, 23:15
Синоптики прогнозируют в Днепре небольшую облачность в течение дня.
Днепр, погода
Синоптики прогнозируют в Днепре 15 апреля спокойную погоду без осадков / Фото: facebook.com/fajnemistodnipro

Кратко:

  • В Днепре 15 апреля: небольшая облачность, без осадков
  • Температура: ночью +4…+6°, днем +16…+18°
  • Ветер северо-западный, 7–12 м/с

В Днепре и области во вторник, 15 апреля, ожидается спокойная весенняя погода без осадков и с комфортным дневным потеплением. Об этом сообщает Днепропетровский региональный центр по гидрометеорологии.

По прогнозу синоптиков, в Днепре в течение суток будет преобладать небольшая облачность, существенных осадков не предвидится. Атмосферные условия будут стабильными, а ветер будет менять северо-западное направление со скоростью 7–12 м/с, что может добавлять ощущение прохлады в утренние и вечерние часы.

Ночь в городе будет довольно прохладной: температура воздуха составит +4…+6 градусов. В то же время в дневное время ожидается ощутимое весеннее потепление — воздух прогреется до +16…+18 градусов, что создаст комфортные условия для пребывания на улице и прогулок.

Контрастная температура по области

По области температурный фон будет несколько контрастнее. В ночное время ожидается +2…+7 градусов, а местами на поверхности почвы возможны слабые заморозки до 0…-1 градуса, что представляет риск для ранних сельскохозяйственных насаждений.

Погода в Украине 15 апреля
Погода в Украине 15 апреля / Фото: скриншот meteoprog.com

Днем температура поднимется до +15…+20 градусов, формируя типичную весеннюю погоду с мягким теплом.

Синоптики отмечают, что такие погодные условия характерны для середины апреля, когда ночная прохлада еще сохраняется, но дневное солнце уже уверенно возвращает весеннее тепло.

Погода в Украине — последние новости

Как сообщал Главред, в среду, 15 апреля, погоду во Львовской области будет формировать область пониженного атмосферного давления. Ожидается переменная облачность с небольшими осадками и туманом в ночные и утренние часы. Об этом сообщил Львовский региональный центр по гидрометеорологии.

Также в среду, 15 апреля, в Житомире и по области сохранится переменная облачность без осадков. Ночь и утро снова принесут приземные заморозки 0–2°, однако они будут слабее, чем накануне, когда фиксировались сильные заморозки в воздухе. Северо-западный ветер усилится до 5–10 м/с, добавляя прохлады утренним часам.

Кроме того, в Украину может поступить пыль из Сахары, однако значительного влияния на качество воздуха она не окажет. Сейчас пыль движется над Средиземным морем в направлении юга Италии, а над Украиной преобладают северо-западные воздушные потоки, которые сдерживают ее распространение.

Об источнике: Днепропетровский региональный центр по гидрометеорологии

Днепропетровский региональный центр по гидрометеорологии (Днепропетровский РЦГМ) — это государственная организация, осуществляющая метеорологические наблюдения, прогнозирование погоды и предупреждения об опасных метеорологических явлениях на территории Днепропетровской области (Украина). Центр входит в сеть региональных подразделений, подчиненных Украинскому гидрометеорологическому центру ГСЧС, и регулярно публикует данные о температуре, осадках, ветре и погодных рисках.

