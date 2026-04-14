В Житомирской области резко поднимется температура: когда потеплеет до +18

В среду в регионе дневная жара станет более ощутимой, а ночная прохлада — менее резкой.

Прогноз погоды в Житомире и области / Коллаж: Главред, фото: pixabay

Какая будет погода в Житомире и области 15 апреля

Весна в Житомирской области продолжает балансировать между теплом и утренней прохладой, но по сравнению с предыдущими сутками погода станет мягче: заморозки ожидаются уже не в воздухе, а только на поверхности почвы, а дневные температуры поднимутся на несколько градусов, прогнозируют в Житомирском областном центре по гидрометеорологии.

Метеорологи отмечают, что в среду, 15 апреля, в Житомире и по области сохранится переменная облачность без осадков. Ночь и утро снова принесут приземные заморозки 0–2°, однако они будут слабее, чем накануне, когда фиксировались сильные заморозки в воздухе. Северо-западный ветер усилится до 5–10 м/с, добавляя прохлады утренним часам.

В Житомире температура ночью составит +1…+3°, а днем воздух прогреется до 15–17°. По области ночные показатели будут колебаться в пределах +1…+6°, днем ожидается 13–18° тепла.

По сравнению с 14 апреля, когда восточный ветер был слабее, а заморозки — сильнее, среда будет более комфортной: дневное тепло станет ощутимее, а ночная прохлада — менее резкой.

Как сообщал Главред, 14 апреля погода останется нестабильной и прохладной. Синоптики предупреждают о заморозках до -5° в ночное время, из-за чего объявлен I уровень опасности. Теплее всего будет в Закарпатье и в восточных областях.

Также в Украину может поступить пыль из Сахары, однако значительного влияния на качество воздуха она не окажет. Сейчас пыль движется над Средиземным морем в направлении юга Италии, а над Украиной преобладают северо-западные воздушные потоки, которые сдерживают ее распространение.

Кроме того, 14 апреля в Днепре ожидается комфортная весенняя погода с переменной облачностью и без существенных осадков. Утром будет прохладно — около +5…+8 °C, днем температура поднимется до +14 °C.

Об источнике: Житомирский областной центр по гидрометеорологии Житомирский областной центр по гидрометеорологии занимается мониторингом и прогнозированием погодных условий в Житомирской области. Он предоставляет прогнозы, предупреждения об опасных явлениях и оценку загрязнения атмосферы для безопасности населения и поддержки деятельности предприятий.

