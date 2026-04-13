Пригреет до +18 °C: на Ровенщину идет долгожданное потепление, названа дата

Хотя ночью ещё прохладно, днём жители области почувствуют настоящее весеннее потепление.

Прогноз погоды в Ровно и области на 11–13 апреля / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/mykyta.ant.5/

Вы узнаете:

Какая будет погода в Ровно и области 14 апреля

Когда температура поднимется до +18 градусов

Прогнозируют ли синоптики заморозки

Во вторник, 14 апреля, в Ровенской области ощутимо потеплеет. После прохладных выходных синоптики прогнозируют сухую весеннюю погоду с комфортными температурами, которые днем будут достигать +18 градусов.

Ночью и утром местами будет образовываться слабый туман, что может снижать видимость на дорогах. Также синоптики предупреждают о ночных заморозках, которые сопровождаются повышенным уровнем опасности. Об этом сообщают в Ровенском областном центре по гидрометеорологии.

Какая будет погода 14 апреля в Ровенской области

Во вторник ночью ожидаются заморозки от 0 до -3 градусов, днем температура поднимется до +13…+18 градусов. Ветер будет юго-восточный, со скоростью 7-12 метров в секунду.

Прогноз для Ровно

В городе ночью синоптики прогнозируют заморозки от 0 до -2 градусов. Днем столбики термометров покажут +15…+17 градусов.

Погода в Ровно на 2 недели / Фото: meteoprog

Предупреждение об опасной погоде

Ровенские синоптики предупреждают об опасных метеорологических явлениях в ближайшие дни. 14 апреля ночью сохранятся заморозки до -3 градусов в воздухе, что соответствует второму уровню опасности — оранжевому.

В следующую ночь заморозки ожидаются на поверхности почвы, с первым уровнем опасности — желтым.

Специалисты отмечают, что, несмотря на более теплый день, ночные заморозки остаются риском для садоводов и аграриев, ведь могут повредить ранние посевы и цветущие растения.

Погода в Украине — последние новости

Как сообщал Главред, погода в Украине 13 апреля будет местами дождливой. Кое-где ожидаются даже заморозки. Синоптик Наталья Диденко отметила, что в течение недели заморозки отступят и наступит потепление.

Ранее сообщалось, что в ближайшие дни погода в Тернопольской области останется преимущественно облачной, местами возможны небольшие дожди. В то же время со вторника ожидается постепенное повышение температуры.

Кроме того, на пасхальные выходные Житомирская область окажется под влиянием холодного фронта, который вызовет резкие колебания температуры, осадки и ночные заморозки. С 11 по 13 апреля погода будет меняться ежедневно

Об источнике: Укргидрометцентр Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) — государственное учреждение, занимающееся метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в реальном времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населенному пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.

