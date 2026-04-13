Пригреет до +18 °C: на Ровенщину идет долгожданное потепление, названа дата

Вы узнаете:
- Какая будет погода в Ровно и области 14 апреля
- Когда температура поднимется до +18 градусов
- Прогнозируют ли синоптики заморозки
Во вторник, 14 апреля, в Ровенской области ощутимо потеплеет. После прохладных выходных синоптики прогнозируют сухую весеннюю погоду с комфортными температурами, которые днем будут достигать +18 градусов.
Ночью и утром местами будет образовываться слабый туман, что может снижать видимость на дорогах. Также синоптики предупреждают о ночных заморозках, которые сопровождаются повышенным уровнем опасности. Об этом сообщают в Ровенском областном центре по гидрометеорологии.
Какая будет погода 14 апреля в Ровенской области
Во вторник ночью ожидаются заморозки от 0 до -3 градусов, днем температура поднимется до +13…+18 градусов. Ветер будет юго-восточный, со скоростью 7-12 метров в секунду.
Прогноз для Ровно
В городе ночью синоптики прогнозируют заморозки от 0 до -2 градусов. Днем столбики термометров покажут +15…+17 градусов.
Предупреждение об опасной погоде
Ровенские синоптики предупреждают об опасных метеорологических явлениях в ближайшие дни. 14 апреля ночью сохранятся заморозки до -3 градусов в воздухе, что соответствует второму уровню опасности — оранжевому.
В следующую ночь заморозки ожидаются на поверхности почвы, с первым уровнем опасности — желтым.
Специалисты отмечают, что, несмотря на более теплый день, ночные заморозки остаются риском для садоводов и аграриев, ведь могут повредить ранние посевы и цветущие растения.
Погода в Украине — последние новости
Как сообщал Главред, погода в Украине 13 апреля будет местами дождливой. Кое-где ожидаются даже заморозки. Синоптик Наталья Диденко отметила, что в течение недели заморозки отступят и наступит потепление.
Ранее сообщалось, что в ближайшие дни погода в Тернопольской области останется преимущественно облачной, местами возможны небольшие дожди. В то же время со вторника ожидается постепенное повышение температуры.
Кроме того, на пасхальные выходные Житомирская область окажется под влиянием холодного фронта, который вызовет резкие колебания температуры, осадки и ночные заморозки. С 11 по 13 апреля погода будет меняться ежедневно
Об источнике: Укргидрометцентр
Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) — государственное учреждение, занимающееся метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в реальном времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населенному пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.
