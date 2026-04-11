В Украине будут лить дожди: синоптик сделала неутешительный прогноз на Пасху

Погода в Украине на Пасху, 12 апреля, будет дождливой. Но, по сравнению с субботой, температура немного повысится. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.
По ее словам, осадков избегут Николаевская, Херсонская, Запорожская области, часть Днепропетровской и Донецкой областей.
"Однако все же завтра в большинстве областей нужно рассчитывать на зонтики", — добавила она.
Синоптик отметила, что в субботу днем температура достигнет +4…+9 градусов, но в воскресенье потеплеет до +8…+12 градусов, а на востоке до +14 градусов.
Погода в Киеве
В Киеве на Пасху также ожидается дождь. В ближайшую ночь прогнозируется +1…+3 градуса, при прояснениях возможны заморозки 0-2 градуса. Завтра днем в столице температура будет в пределах +8…+9 градусов.
"Как видите, Пасха не обещает слишком комфортной погоды. Потепление в Украине — уже с понедельника", — подытожила Диденко.
Погода в Украине - последние новости
Как сообщал Главред, в пасхальные выходные Житомирщина окажется под влиянием холодного фронта, который принесет резкие перепады температуры, дожди, мокрый снег и ночные заморозки.
Погода в Ровенской области в течение 11-13 апреля будет оставаться под влиянием северных воздушных масс, которые принесут переменную облачность и кратковременные дожди.
В то же время погода в Тернопольской области на выходных ожидается прохладной, местами с небольшими осадками. Арктический воздух и ночные прояснения неба приведут к понижению температуры воздуха.
О персоне: Наталья Диденко
Наталья Диденко — украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.
