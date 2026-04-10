Погода на Житомирщине готовит неприятный сюрприз на Пасхальные выходные: чего ожидать

В ближайшие дни в регионе ожидаются резкие перепады температуры, дожди, мокрый снег и ночные заморозки.

https://glavred.info/synoptic/pogoda-na-zhitomirshchine-gotovit-nepriyatnyy-syurpriz-na-pashalnye-vyhodnye-chego-ozhidat-10755800.html Ссылка скопирована

Прогноз погоды в Житомире и области

Вы узнаете:

Какая будет погода в Житомире на пасхальные выходные

Прогноз погоды в Житомирской области на ближайшие дни

видео дня

В пасхальные выходные Житомирщина окажется под влиянием холодного фронта, который принесет резкие перепады температуры, дожди, мокрый снег и ночные заморозки. По данным Житомирского гидрометцентра, с 11 по 13 апреля погода будет меняться ежедневно, создавая ощущение настоящей борьбы весны с упорными остатками зимы. Об этом пишет Житомир.info.

В субботу, 11 апреля, над регионом будет преобладать облачность с кратковременными прояснениями. Время от времени будет выпадать небольшой дождь, который периодически будет переходить в мокрый снег. Ночь обещает быть холодной: в Житомире и по области прогнозируют сильные заморозки до 2–3° ниже нуля. Днем температура поднимется лишь до 6–9° тепла, а западный ветер будет достигать 5–10 м/с.

Воскресенье, 12 апреля, также не принесет стабильного тепла. Ночью возможны осадки в виде дождя и мокрого снега, а днем — небольшой дождь. Заморозки сохранятся и достигнут 0–3°, что соответствует оранжевому уровню опасности. Северо-западный ветер останется умеренным, а дневная температура будет колебаться в пределах 6–11° тепла.

Понедельник, 13 апреля, станет самым мягким днем в этом периоде, хотя и без существенного потепления. Ночь пройдет без значительных осадков, но местами снова возможны заморозки до -3°. Днем ожидается небольшой дождь, а температура поднимется до 9–14° тепла. Ветер сменит направление на северо-восточное и несколько стихнет.

Такие погодные колебания могут повлиять на садовые культуры, ранние посевы и условия для поездок в праздничные дни, поэтому синоптики советуют внимательно следить за обновлениями прогноза и быть готовыми к различным сценариям.

Погода в Украине — последние новости

Вас может заинтересовать:

Об источнике: Zhitomir.info Zhitomir.info — это региональный новостной портал, освещающий события в Житомире и Житомирской области. Сайт публикует последние новости региона и Украины, аналитику, интервью, материалы о культуре, спорте, экономике и общественной жизни. Помимо текстовых материалов, портал предлагает фото- и видеорепортажи. Ресурс принадлежит ООО "Информационное агентство Житомир Инфо" и является одним из популярных источников локальной информации для жителей области.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред