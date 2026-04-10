Погода на Житомирщине готовит неприятный сюрприз на Пасхальные выходные: чего ожидать

Дарья Пшеничник
10 апреля 2026, 17:29
В ближайшие дни в регионе ожидаются резкие перепады температуры, дожди, мокрый снег и ночные заморозки.
Прогноз погоды в Житомире и области / Фото: freepik

Вы узнаете:

  • Какая будет погода в Житомире на пасхальные выходные
  • Прогноз погоды в Житомирской области на ближайшие дни

В пасхальные выходные Житомирщина окажется под влиянием холодного фронта, который принесет резкие перепады температуры, дожди, мокрый снег и ночные заморозки. По данным Житомирского гидрометцентра, с 11 по 13 апреля погода будет меняться ежедневно, создавая ощущение настоящей борьбы весны с упорными остатками зимы. Об этом пишет Житомир.info.

В субботу, 11 апреля, над регионом будет преобладать облачность с кратковременными прояснениями. Время от времени будет выпадать небольшой дождь, который периодически будет переходить в мокрый снег. Ночь обещает быть холодной: в Житомире и по области прогнозируют сильные заморозки до 2–3° ниже нуля. Днем температура поднимется лишь до 6–9° тепла, а западный ветер будет достигать 5–10 м/с.

Воскресенье, 12 апреля, также не принесет стабильного тепла. Ночью возможны осадки в виде дождя и мокрого снега, а днем — небольшой дождь. Заморозки сохранятся и достигнут 0–3°, что соответствует оранжевому уровню опасности. Северо-западный ветер останется умеренным, а дневная температура будет колебаться в пределах 6–11° тепла.

Понедельник, 13 апреля, станет самым мягким днем в этом периоде, хотя и без существенного потепления. Ночь пройдет без значительных осадков, но местами снова возможны заморозки до -3°. Днем ожидается небольшой дождь, а температура поднимется до 9–14° тепла. Ветер сменит направление на северо-восточное и несколько стихнет.

Такие погодные колебания могут повлиять на садовые культуры, ранние посевы и условия для поездок в праздничные дни, поэтому синоптики советуют внимательно следить за обновлениями прогноза и быть готовыми к различным сценариям.

Погода в Украине — последние новости

Как сообщал Главред, выходные в Днепре обещают переменчивую весеннюю погоду. Суббота принесет облака, мелкий дождь и прохладную влажность, тогда как воскресенье порадует легким потеплением и относительной сухостью.

Погода в Украине на выходных, 11 и 12 апреля, будет прохладной, местами с небольшими дождями, облачным небом и слабым ветром.

В Черкасской области пик пасхального похолодания с заморозками еще впереди, однако уже на следующей неделе ожидается постепенное потепление.

Об источнике: Zhitomir.info

Zhitomir.info — это региональный новостной портал, освещающий события в Житомире и Житомирской области. Сайт публикует последние новости региона и Украины, аналитику, интервью, материалы о культуре, спорте, экономике и общественной жизни. Помимо текстовых материалов, портал предлагает фото- и видеорепортажи. Ресурс принадлежит ООО "Информационное агентство Житомир Инфо" и является одним из популярных источников локальной информации для жителей области.

