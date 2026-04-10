Заморозки и дожди: какая погода будет в Харькове на выходных

В Харькове 11 и 12 апреля будет облачная и дождливая погода.

В Харькове 11 и 12 апреля будет облачная и дождливая погода

В субботу и воскресенье, 11 и 12 апреля, в Харькове и области прогнозируются заморозки, мокрый снег и дожди. Об этом сообщают в Региональном центре по гидрометеорологии.

В частности, 11 апреля прогнозируется облачная погода. Ночью будет местами небольшой мокрый снег, днем местами небольшой дождь. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью заморозки 0-3°, днем 7-12° тепла.

В воскресенье, 12 апреля, прогнозируются облачная погода с прояснениями.Ночью без существенных осадков, днем небольшой дождь. Ветер восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью 1 – 6° тепла, на поверхности грунта заморозки 0 – 3º; днем 9 – 14° тепла.

Как прогнозирует сайт Sinoptik, в Харькове 11 апреля погода будет облачной и дождливой.

"Весь день в Харькове будет облачным. На смену ночному мелкому мокрому снегу, придет дождь, который днем начнет затихать и ближе к вечеру закончится", - говорится в сообщении.

Ветер юго-западный, 2, 1 м/с. Температура воздуха днем 11 апреля будет +5° ... +6°.

В Харькове 12 апреля погода будет облачной.

"Весь день в Харькове будет облачным. Без осадков", - говорится в сообщении.

Ветер юго-восточный, 1 м/с. Температура воздуха днем 12 апреля будет +5° ... +10°.

Как сообщал Главред, выходные в Днепре обещают переменчивую весеннюю погоду. Суббота принесет облака, мелкий дождь и прохладную влажность, тогда как воскресенье порадует легким потеплением и относительной сухостью.

Погода в Украине на выходных, 11 и 12 апреля, будет прохладной, местами с небольшими дождями, облачным небом и слабым ветром.

В Черкасской области пик пасхального похолодания с заморозками еще впереди, однако уже на следующей неделе ожидается постепенное потепление.

Читайте также:

Об источнике: Харьковский региональный центр по гидрометеорологии Харьковский региональный центр по гидрометеорологии (ХРЦГМ) является государственным учреждением, ответственным за метеорологические наблюдения и прогнозы в Харьковской области. Основной функцией Харьковского регионального центра по гидрометеорологии является составление официальных прогнозов погоды, штормовых предупреждений, мониторинг состояния атмосферного воздуха и гидрологической ситуации.

