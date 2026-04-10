Зонтики или прогулки: что приготовила погода для Днепра на Пасху

На выходных в Днепре ожидается переход от дождливой погоды к более сухой и теплой.

В воскресенье осадки прекратятся, и станет комфортнее

Кратко:

Суббота в Днепре дождь и облачно +9°C, влажность 92%

Воскресенье сухое до +12°C, слабый ветер и меньшая влажность

Давление стабильное 752 мм рт. ст., без колебаний

Эти выходные в Днепре обещают переменчивую весеннюю погоду. По данным метеорологического сервиса sinoptik, суббота принесет облака, мелкий дождь и прохладную влажность, тогда как воскресенье порадует легким потеплением и относительной сухостью.

Суббота принесет дождь и высокую влажность

Суббота, 11 апреля, не порадует днепрян солнцем: небо будет плотно затянуто облаками в течение всего дня.

Температура ночью и утром достигнет +5°C, днем воздух прогреется до +9°C. Влажность в утренние часы достигнет 92%, а легкий северо-восточный ветер будет усиливать ощущение прохлады.

Дождь начнется еще ночью и с различной интенсивностью продлится весь день, наибольшая вероятность осадков ожидается около 12:00, а ближе к вечеру дождь стихнет, оставив влажный и прохладный воздух.

Погода в Днепре 11 апреля / Фото: скриншот sinoptik

Воскресенье порадует теплом и отсутствием осадков

Воскресенье, 12 апреля, принесет некоторое облегчение — осадки прекратятся, хотя облака останутся на небе. Утро встретит горожан температурой +7°C, а днем столбики термометров поднимутся до +12°C.

Ветер почти отсутствует — до 1,2 м/с, а влажность воздуха снизится до 42%, что делает пребывание на улице более комфортным. Вечер воскресенья останется пасмурным, однако сухим, с температурой около +10°C.

Атмосферное давление стабильное — 752 мм рт. ст., что не создаст дискомфорта для метеозависимых людей.

Погода в Днепре 12 апреля / Фото: скриншот sinoptik

Погода в Украине — последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, 10 апреля в Украине ожидается прохладная погода со снегом, сообщает Укргидрометцентр. В течение 10–11 апреля синоптики прогнозируют заморозки и объявили I и II уровни опасности.

Кроме того, в Черкасской области пик пасхального похолодания с заморозками еще впереди, однако уже на следующей неделе ожидается постепенное потепление. Об этом сообщил руководитель областного гидрометцентра Виталий Постригань.

В Ровенской области также сохранится прохладная весенняя погода: ожидается облачность с прояснениями без значительных осадков. В то же время в регионе прогнозируют ночные заморозки, которые продлятся несколько дней подряд.

Читайте также:

О ресурсе: Sinoptik Sinoptik.ua — один из самых популярных сайтов о погоде в Украине, предоставляющий прогнозы погоды для всех населенных пунктов страны и тысяч городов мира. Сайт охватывает более 29 800 населенных пунктов Украины и более 100 тысяч городов по всему миру. Прогнозы погоды Sinoptik получает от финской метеослужбы Foreca, а данные о текущей погоде — от Украинского гидрометцентра. Украинская версия сайта была запущена в 2010 году. На сайте можно найти почасовой прогноз, прогноз на 7–10 дней, данные о температуре, осадках, ветре, давлении, а также погодные карты и радары.

