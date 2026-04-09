Хозяйка не поверила глазам: глухой кот начал "общаться" с ней

Глухой кот по кличке Хаклберри стал настоящей звездой после того, как видео с его необычным способом общения с хозяйкой стремительно разошлось по сети.
Ролик, набравший сотни тысяч просмотров в TikTok, показывает, как белый кот с гетерохромией использует кнопки и реагирует на язык жестов, чтобы "сказать", чего он хочет.
На кадрах видно, как питомец подходит к панели с кнопками и выбирает нужную, а затем взаимодействует с хозяйкой, следуя ее жестам.
По словам девушки, она забрала кота всего несколько месяцев назад и постепенно обучила его системе общения. Сначала животное игнорировало движения рук, но со временем начало воспринимать их как сигналы и даже использовать в повседневной жизни.
Как кот научился "разговаривать"
Хозяйка рассказала, что обучение заняло несколько недель. Ей пришлось буквально заново выстроить коммуникацию с животным, чтобы оно поняло, что жесты являются не случайными движениями, а способом передачи смысла. Постепенно Хаклберри начал не только выполнять команды, но и проявлять инициативу, используя кнопки для выражения своих желаний.
Неожиданно для хозяйки, в один из моментов кот выбрал кнопку "школа", показывая, что хочет тренироваться, а не просто получить еду. Это стало для нее настоящим сюрпризом, так как раньше он предпочитал сначала поесть, а уже потом заниматься.
Смотрите в видео о том, как хозяйка общается с глухим котом:
@huckleberry.cant.hear I was 100% expecting to walk over and watch him paw then lie on his food button and I get dinner out. Nope, this guy constantly amazes me!! Huck doesn't usually like doing school before food, it's like he prefers his treats as a dessert course than an entree. And dinner was hours late be he slept through, so this press was not at all what I was expecting, but it was backed up by his behaviour and the fact he actually did school (if he doesn't want to he'll walk away). #aic#deafcat#catsoftiktok#whitecat#cattraining♬ original sound - Huckleberry
Ранее Главред писал о том, что кот исчез на 12 лет, но выжил на улице и вернулся к хозяйке. Их встреча показала, что даже спустя годы связь между питомцем и человеком сохраняется.
Также сообщалось о том, что кошки устроили дерзкое ограбление холодильника. Продукты регулярно пропадали, а замороженный корм оказывался размороженным. Сначала это выглядело как случайность, но повторяющиеся "пропажи" заставили женщину установить скрытую камеру.
Вам может быть интересно:
- Коты отвечают мяуканьям не просто так: эксперты объяснили, что это значит на самом деле
- Почему кот сбрасывает вещи со стола: причина удивит даже опытных хозяев
- Почему кот кусается без причины: ветеринар назвала истинные его мотивы
