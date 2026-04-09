Хозяйка не поверила глазам: глухой кот начал "общаться" с ней

Константин Пономарев
9 апреля 2026, 15:09
Видео с глухим котом, использующим язык жестов и кнопки, вызвало восторг у пользователей соцсетей и стало примером необычной связи с животными.
Кот подходит к панели с кнопками и выбирает нужную, а затем взаимодействует с хозяйкой / Коллаж Главред, фото: tiktok.com/@huckleberry.cant.hear

Вы узнаете:

  • Как глухой кот начал "разговаривать" с хозяйкой
  • Что удивило хозяйку больше всего в поведении питомца

Глухой кот по кличке Хаклберри стал настоящей звездой после того, как видео с его необычным способом общения с хозяйкой стремительно разошлось по сети.

Ролик, набравший сотни тысяч просмотров в TikTok, показывает, как белый кот с гетерохромией использует кнопки и реагирует на язык жестов, чтобы "сказать", чего он хочет.

На кадрах видно, как питомец подходит к панели с кнопками и выбирает нужную, а затем взаимодействует с хозяйкой, следуя ее жестам.

По словам девушки, она забрала кота всего несколько месяцев назад и постепенно обучила его системе общения. Сначала животное игнорировало движения рук, но со временем начало воспринимать их как сигналы и даже использовать в повседневной жизни.

Как кот научился "разговаривать"

Хозяйка рассказала, что обучение заняло несколько недель. Ей пришлось буквально заново выстроить коммуникацию с животным, чтобы оно поняло, что жесты являются не случайными движениями, а способом передачи смысла. Постепенно Хаклберри начал не только выполнять команды, но и проявлять инициативу, используя кнопки для выражения своих желаний.

Хозяйка кота рассказала, что обучение заняло несколько недель / Фото: tiktok.com/@huckleberry.cant.hear

Неожиданно для хозяйки, в один из моментов кот выбрал кнопку "школа", показывая, что хочет тренироваться, а не просто получить еду. Это стало для нее настоящим сюрпризом, так как раньше он предпочитал сначала поесть, а уже потом заниматься.

Смотрите в видео о том, как хозяйка общается с глухим котом:

@huckleberry.cant.hear I was 100% expecting to walk over and watch him paw then lie on his food button and I get dinner out. Nope, this guy constantly amazes me!! Huck doesn't usually like doing school before food, it's like he prefers his treats as a dessert course than an entree. And dinner was hours late be he slept through, so this press was not at all what I was expecting, but it was backed up by his behaviour and the fact he actually did school (if he doesn't want to he'll walk away). #aic#deafcat#catsoftiktok#whitecat#cattraining♬ original sound - Huckleberry

Ранее Главред писал о том, что кот исчез на 12 лет, но выжил на улице и вернулся к хозяйке. Их встреча показала, что даже спустя годы связь между питомцем и человеком сохраняется.

Также сообщалось о том, что кошки устроили дерзкое ограбление холодильника. Продукты регулярно пропадали, а замороженный корм оказывался размороженным. Сначала это выглядело как случайность, но повторяющиеся "пропажи" заставили женщину установить скрытую камеру.

TikTok — популярная международная социальная платформа для создания и просмотра коротких видео. Запущенная компанией ByteDance, TikTok позволяет пользователям снимать, редактировать и публиковать ролики длительностью от нескольких секунд до нескольких минут, сопровождая их музыкой, эффектами и текстом.

Платформа стала особенно известна благодаря алгоритму рекомендаций For You, который подбирает персонализированные видео на основе интересов пользователя, что помогает быстро делать контент вирусным. На TikTok публикуют развлекательные, образовательные танцевальные, кулинарные, лайфстайл и DIY-видео, а также коммерческий и брендовый контент.

TikTok доступен в виде мобильного приложения для iOS и Android, а также через веб-версию, и широко используется по всему миру как пользователями, так и инфлюенсерами, брендами и артистами для продвижения, взаимодействия с аудиторией и творчества.

Трамп выдвинул Европе новый ультиматум: чем пригрозил союзникам

Обмен с Россией: Украина вернула тысячу тел погибших военных, что известно

Будет ли перемирие на Пасху: в Кремле ответили на официальное предложение Украины

