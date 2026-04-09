"Я полюбил": актер-воин рассказал, как ушел от жены

Украинский актер и военнослужащий Владимир Ращук рассказал об изменениях в личной жизни.
По словам артиста, он больше не состоит в отношениях со своей женой, актрисой Викторией Билан-Ращук и уже имеет новые отношения. Об этом он рассказал в интервью каналу "КиноUA".
По словам актера, он не любит выносить личную жизнь в публичное пространство.
"Пожалуй, должен сказать: да, мы не вместе. Мы разошлись. Произошли определенные переоценки в жизни: то ли я стал взрослее, то ли начал больше думать о себе, о том, чего на самом деле хочу. Какой хочу видеть свою жизнь. Не знаю, связано ли это с войной или с другими обстоятельствами. Мы приняли решение разойтись, мы не вместе, но у нас есть сын. И это самое главное. Считаю, что это как итог наших отношений, самый главный показатель. А то, что люди расходятся, так бывает. Я хочу одного: чтобы все были счастливы — и Вика, и я. Мы этого заслуживаем", — сказал Ращук.
Актер также раскрыл личное и сообщил, что он влюбился.
"Я полюбил. Кто-то говорит, что предатель, но вы походите в моих сапогах, поживите мою жизнь, а уже потом будете осуждать и рассказывать, как кому жить. Все свободное время, минимум три раза в неделю, я еду. Вот вчера провел восемь часов с малым: мы гуляли, спали, играли, ходили на плавание. Для меня самое главное — сын. А отношения — так сложилось. Тут ничего не поделаешь, это жизнь", — добавил он.
Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.
Новости шоу-бизнеса в Украине и в мире:
О персоне: Владимир Ращук
Ращук Владимир Анатольевич (род. 11 октября 1987) - украинский театральный и киноактер, спортсмен и военнослужащий, командир 7-й роты 3-го Батальона "Свобода" в составе Бригады быстрого реагирования Нацгвардии Украины "Рубеж". Имеет звание "лейтенант", сообщает "Википедия".
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред