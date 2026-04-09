Секрет эмалированной посуды в СССР: зачем на ней делали черный ободок

Многие считали это дизайнерским элементом или способом удешевить производство.

https://glavred.info/life/sekret-emalovanogo-posudu-v-srsr-navishcho-na-nomu-robili-chorniy-obidok-10755233.html Ссылка скопирована

Зачем нужен чёрный ободок на эмалированной посуде

Вы узнаете:

видео дня

Что такое эмаль

Зачем в СССР на эмалированной посуде делали черную кайму

На советских кухнях эмалированные кастрюли и кружки были почти культовыми предметами — узнаваемые цвета, простые формы и обязательная темная полоска по краю. Многие считали ее дизайнерским элементом или способом удешевить производство, но на самом деле все было гораздо прозаичнее и технологичнее, пишет Oboz.ua.

Эмаль — это стеклообразное покрытие, которое наносили на металл и запекали при высоких температурах. Она защищала сталь от коррозии и делала посуду безопасной для приготовления пищи. Но ключевым был первый слой — грунтовка. Именно она обеспечивала надежное сцепление эмали с металлом.

В эту грунтовку добавляли оксиды кобальта, марганца и никеля. Смесь имела естественный темный цвет и отличалась повышенной прочностью. Именно ее наносили на наиболее уязвимую часть изделия — край. Ободок постоянно контактировал с крышками, ударами, перепадами температур, поэтому нуждался в особой защите.

Темная полоска выполняла сразу две функции:

укрепляла край , предотвращая трещины и сколы;

, предотвращая трещины и сколы; защищала металл от ржавчины, продлевая срок службы посуды.

После этого на основную поверхность наносили декоративную эмаль — белую, желтую или с рисунками. Она была красивой, но менее стойкой. Если бы не черный кант, цветная эмаль на краях быстро бы отслаивалась.

Итак, темный ободок — не прихоть дизайнеров и не экономия краски, а технологическая необходимость, которая позволяла советской посуде служить десятилетиями.

Смотрите видео о том, зачем эмалированная посуда в СССР имела черный ободок:

Об источнике: Обозреватель "Обозреватель" (стилизованное название — Oboz.ua) — украинское интернет-издание социально-политической направленности. Основано в 2001 году. Принадлежит украинскому политику и предпринимателю Михаилу Бродскому. В издании он занимает должность председателя редакционного совета "Обозревателя". Главный редактор — Орест Сохар. Издание освещает социально-политические, культурные и другие важные новости Украины и мира.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред