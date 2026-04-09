Секрет эмалированной посуды в СССР: зачем на ней делали черный ободок

На советских кухнях эмалированные кастрюли и кружки были почти культовыми предметами — узнаваемые цвета, простые формы и обязательная темная полоска по краю. Многие считали ее дизайнерским элементом или способом удешевить производство, но на самом деле все было гораздо прозаичнее и технологичнее, пишет Oboz.ua.
Эмаль — это стеклообразное покрытие, которое наносили на металл и запекали при высоких температурах. Она защищала сталь от коррозии и делала посуду безопасной для приготовления пищи. Но ключевым был первый слой — грунтовка. Именно она обеспечивала надежное сцепление эмали с металлом.
В эту грунтовку добавляли оксиды кобальта, марганца и никеля. Смесь имела естественный темный цвет и отличалась повышенной прочностью. Именно ее наносили на наиболее уязвимую часть изделия — край. Ободок постоянно контактировал с крышками, ударами, перепадами температур, поэтому нуждался в особой защите.
Темная полоска выполняла сразу две функции:
- укрепляла край, предотвращая трещины и сколы;
- защищала металл от ржавчины, продлевая срок службы посуды.
После этого на основную поверхность наносили декоративную эмаль — белую, желтую или с рисунками. Она была красивой, но менее стойкой. Если бы не черный кант, цветная эмаль на краях быстро бы отслаивалась.
Итак, темный ободок — не прихоть дизайнеров и не экономия краски, а технологическая необходимость, которая позволяла советской посуде служить десятилетиями.
Об источнике: Обозреватель
"Обозреватель" (стилизованное название — Oboz.ua) — украинское интернет-издание социально-политической направленности. Основано в 2001 году. Принадлежит украинскому политику и предпринимателю Михаилу Бродскому. В издании он занимает должность председателя редакционного совета "Обозревателя". Главный редактор — Орест Сохар.
Издание освещает социально-политические, культурные и другие важные новости Украины и мира.
