Ностальгия становится модной: забытый тренд 70-х возвращается на кухни в 2026

Руслан Иваненко
7 апреля 2026, 01:09
Эксперты рассказали, почему плитка возвращается в интерьеры и заменяет монолитные столешницы.
Как плитка создает эффект монолитного потока от столешницы до потолка

Вы узнаете:

  • Почему дизайнеры предпочитают плитку камню и пластику
  • Как плитка создает эффект монолитного пространства на кухне
  • Какие стили и цвета столешниц сейчас в тренде

Минимализм и стерильные кварцевые поверхности, которые годами господствовали в интерьерах, постепенно уходят в прошлое. Сегодня дизайн движется в сторону аутентичности, тактильности и смелого самовыражения.

Одним из самых громких трендов 2026 года стало триумфальное возвращение плиточных столешниц — эстетики, которая была популярна в 70-х, но сегодня получила совершенно новое прочтение.

Главред решил разобраться, почему профессиональные дизайнеры все чаще отказываются от монолитных плит в пользу плитки и как интегрировать этот ретро-акцент в современный дом.

Почему плитка вытесняет камень и пластик

Современная кухня перестала быть просто функциональной зоной для приготовления пищи. Теперь это пространство для жизни, эпицентр семейных встреч и отражение характера владельца. Эксперты Real Simple отмечают, что главное преимущество плитки — ее способность придавать помещению "живую" текстуру.

В отличие от идеально ровного искусственного камня, плитка имеет видимые швы, игру света на глазури и микроскопические перепады оттенков. Это создает эффект ручной работы (hand-made), что делает интерьер визуально теплее и менее "больничным".

Акцентный кухонный остров

Вместо того, чтобы прятать плитку в угол, дизайнеры делают ее главным героем. Полная облицовка кухонного острова превращает его в арт-объект. Это "сердце" кухни, которое притягивает взгляд и задает настроение всему помещению.

Фото: скриншот

Эффект монолитного потока

Сегодня популярен прием "total tile look", когда плитка со столешницы плавно переходит на фартук и поднимается до самого потолка. Отсутствие визуальных разрывов создает гармоничное и целостное пространство.

Фото: скриншот

Натуральная палитра и спокойствие

Самыми актуальными цветами сезона остаются натуральные оттенки: оливковый, терракотовый, песочный и глубокий зеленый. Такие решения лучше всего сочетаются с фасадами из натурального дерева, создавая атмосферу уютного загородного дома даже в мегаполисе.

Средиземноморский вайб и ручная роспись

Для тех, кто стремится к экзотике, идеальным выбором станет плитка с орнаментами в испанском или итальянском стиле. В сочетании с латунными деталями и темным деревом она создает ощущение вечного лета и домашнего уюта.

Фото: скриншот

Глянец с эффектом глубины

Особый тренд — плитка с неровной поверхностью. Благодаря преломлению света на такой столешнице кухня выглядит по-разному утром и вечером, придавая интерьеру динамики и глубины.

Ранее Главред писал о том, что в 2026 году тренды в интерьере гостиной заметно меняются. Дизайнеры отказываются от привычных "безопасных" решений и делают ставку на более теплые, глубокие и выразительные оттенки.

Ряд популярных цветов стремительно теряет актуальность и уступает место более уютным и многослойным палитрам.

Также сообщалось о том, что тренды в дизайне интерьера имеют свойство возвращаться, если подождать достаточно долго. И очень часто это те тренды, которых мы ожидаем меньше всего. Таким образом, прежде чем выбросить старую семейную реликвию или безделушку, стоит еще раз подумать. Дело в том, что 2026 год обещает стать годом тихого возрождения винтажа.

Об источнике: Real Simple

Real Simple — американский ежемесячный журнал, издаваемый Dotdash Meredith. Журнал содержит статьи и информацию, связанную с домашним хозяйством, уходом за детьми, кулинарией и эмоциональным благополучием. Журнал отличается чистым, лаконичным стилем верстки и фотографий, пишет Википедия.

интерьер кухня дизайн
