Дом станет светлее в разы: как выбрать стеклянную входную дверь

Главный плюс стеклянных дверей — больше естественного света и ощущение простора.

Стеклянные входные двери - достоинства и недостатки

Вы узнаете:

Почему стеклянные входные двери стали популярным трендом

В чем плюсы и минусы таких дверей

Какие два типа стеклянных дверей существуют

Входная дверь — один из важнейших элементов вашего дома, производящий сильное впечатление еще до того, как гости переступят порог. Часто при проектировании первое, о чем все думают, — это цвет краски. Однако выбор подходящей входной двери для вашего дома — это гораздо более сложный процесс.

Входные стеклянные двери для дома — популярное нынче решение, которое подчеркивает минималистичный стиль. Впрочем, этот материал может сразу же вызвать вопросы относительно конфиденциальности, ухода и долговечности. Эксперты в области дизайна рассказали изданию Martha Stewart о том, почему стеклянная входная дверь является разумным решением.

Входная дверь со стеклом в частный дом - почему это популярно

Один из главных факторов, привлекающих домовладельцев к стеклянным входным дверям, это естественный свет.

Владельцы домов хотят, чтобы входные зоны казались светлее, безопаснее и уютнее. Когда вы добавляете стекло в входную дверь, дневной свет проникает в прихожую и часто в соседние комнаты, что делает пространство более просторным и комфортным.

Естественное освещение — не единственное преимущество. Владельцы домов все чаще выбирают стеклянные входные двери по множеству других причин.

1. Универсальность.

Дверь из массива дерева, выкрашенная в ярко-красный или синий цвет, может ассоциироваться с определенной эстетикой или эпохой. В то же время вариант со стеклом же, скорее, является хамелеоном.

Стеклянные входные двери могут дополнять широкий спектр архитектурных стилей — от современного до традиционного.

2. Видимость.

Благодаря стеклу вы можете видеть все, что происходит снаружи, еще до того, как откроете дверь, будь то доставка или ваш сосед.

Прозрачность также связывает воедино элементы внутреннего и внешнего дизайна. Домовладельцы могут видеть ландшафтный дизайн, благоустройство территории и окружающую среду как часть входной зоны.

3. Открытое пространство.

Массивная дверь может создать ощущение тесноты в прихожей, а стекло — наоборот. В домах с небольшой площадью или с ограниченными архитектурными рамками стекло может помочь визуально расширить пространство и сделать его менее замкнутым.

Недостатки стеклянных входных дверей

Стеклянная входная дверь звучит невероятно современно и изысканно, но перед покупкой могут возникнуть некоторые опасения. К счастью, некоторые из этих распространенных проблем легко решить.

1. Конфиденциальность.

Зачастую главная проблема — это конфиденциальность. Если вы живете в районе, где дом выходит на оживленную улицу или тротуар, то могут возникнуть вопросы относительно полностью прозрачной входной двери.

К счастью, есть способы обойти эту проблему. Одно из самых распространенных решений — это текстурированное или матовое стекло, которое пропускает естественный свет в дом, ограничивая при этом видимость или рассеивая обзор снаружи.

Также можно установить стеклянные панели, чтобы ограничить видимость снаружи. Панели, расположенные выше на двери или в сочетании с боковыми окнами, могут пропускать дневной свет, ограничивая при этом прямой обзор. Жалюзи и шторы — еще один подходящий вариант.

2. Обслуживание.

В отличие от дерева, на стекле остаются отпечатки пальцев и пыль. Поэтому стеклянную дверь нужно чистить чаще, чтобы сохранить ее кристально чистую поверхность.

3. Солнце.

Солнечного света бывает слишком много. Стоит подумать, как расположен дом и входная дверь относительно солнца, ведь стеклянная входная дверь будет освещать все вокруг гораздо ярче.

Вход, выходящий на запад, может подвергаться сильному воздействию послеполуденного солнца. Однако, покрытия из низкоэмиссионного стекла могут помочь уменьшить блики и теплопотери.

4. Стиль.

Стеклянные входные двери можно изготовить на заказ, чтобы они соответствовали стилю вашего дома и архитектуре, но обилие вариантов на рынке может сбить с толку.

Типы стеклянных дверей

Стоит учитывать, что большинство стеклянных дверей делятся на две категории: современные и переходные.

Первый тип — это полностью стеклянная дверь, которая ассоциируется с более минималистичным, модным дизайном дома. Такие двери отличаются одной большой стеклянной панелью и максимально тонкой рамой, а их главная цель — максимально расширить обзор.

Если вам хочется чего-то менее прозрачного, вы можете выбрать переходный вариант. При изготовлении такого типа дверей используются простые прямоугольные рамки вокруг стекла, что хорошо сочетается как с традиционными, так и с современными домами.

Рама может быть изготовлена на заказ из любого материале - металла, дерева или чего-то совершенно другого.

Ранее Главред писал, как создавать вау-эффект - дизайнер назвал идеальные сочетания цветов в интерьере. Дэвид Нетто поделился универсальным приёмом, который подойдет для любого интерьера.

Вам также может быть интересно:

Об источнике: Martha Stewart Martha Stewart Living Omnimedia (MSLO) - это компания, основанная Мартой Стюарт в 1997 году (с 2019 года принадлежит Marquee Brands LLC). Она объединяет все бизнес-направления, связанные с брендом Марты Стюарт. На сайте MarthaStewart.com можно найти проверенные до совершенства рецепты, проекты "сделай сам", идеи для садоводства, легкие развлекательные советы, а также различные рекомендации по красоте. Цель состоит в том, чтобы научить, вдохновить и предоставить идеи и продукты, которые делают каждый день более значимым, функциональным и красивым. Марта Стюарт, основательница, помогает читателям сделать все аспекты повседневной жизни немного проще и красивее.

