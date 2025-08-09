Укр
Добавит шика: как выбрать цвет входной двери, чтобы впечатлить с порога

Анна Ярославская
9 августа 2025, 03:30
Фасад вашего дома может выглядеть дорого или безвкусно. Всё зависит от двери.

Входная дверь
Входная дверь играет большую роль в эстетике всего дома / Фото: pixabay.com

Входная дверь - это "лицо" любого дома и играет огромную роль в его эстетике. По сути, это первое, что видят люди, приходя к вам в гости, и именно двери создают то самое пресловутое первое впечатление, которое, как говорят психологи, сложно изменить.

Как пишет издание Martha Stewart, элегантный цвет входных дверей может сделать ваш вход тёплым и уютным, а неправильный - может показаться устаревшим или резким. Таким образом, важно знать, какие оттенки лучше (и хуже) подойдут для вашей двери.

Светлые, мягкие цвета

Входные двери в светлых тонах могут показаться идеальным выбором, но на самом деле, по словам дизайнеров, могут иметь негативный эффект.

Например, нежно-розовые или бежевые дерева часто выглядят устаревшими, безвкусными или, что ещё хуже, выцветшими и дешёвыми.

Розовый цвет дверей - не самый лучший выбор
Розовый цвет дверей - не самый лучший выбор / Фото: pixabay.com

Какого же цвета должна быть входная дверь? На самом деле лучше использовать более глубокие и насыщенные оттенки, которые создают ощущение контраста и изысканности. Например, стильно будут выглядеть классические цвета: лесной зелёный, тёмно-синий, малиновый или вишнёво-красный.

Двери цвета апельсина

Оранжевые двери выглядят слишком резко.

Кроме того, этот цвет сложно сочетать с другими оттенками и материалами, в результате весь фасад выглядит несбалансированным и хаотичным.

Желтый

Жёлтый цвет дверей определенно выделит входную дверь вашего дома. Но, стоит учитывать, что люди либо любят этот оттенок, либо его ненавидят.

Помимо личных предпочтений, желтые двери могут повлиять на общее впечатление от дома, сделав его немного менее элегантным.

Если вас привлекает жёлтый цвет за его теплоту и индивидуальность, то есть несколько более изысканных способов добиться нужного эффекта. Например, можно попробовать маслянистый бежевый оттенок, который выглядит гораздо нейтральнее.

Также хороший вариант - приглушённый горчичный или охристый. По словам дизайнеров, эти глубокие, землистые тона кажутся богаче, немного мрачнее и гораздо изысканнее.

Белый и черный

Нейтральные тона на входной двери могут сделать фасад дома плоским. Вместо этого, возможно, стоит попробовать что-то более смелое, чем просто чёрно-белая гамма.

Бежевый цвет - также не самый хороший вариант, поскольку он делает весь фасад унылым.

Бирюзовый

Бирюзовый цвет - очень яркий и насыщенный, поэтому может стать рискованным выбором для входных дверей.

Бирюзовый цвет может быстро устареть
Бирюзовый цвет может быстро устареть / Фото: pixabay.com

Как и оранжевый, он редко сочетается с распространёнными материалами для внешней отделки, такими как кирпич или камень, поскольку он привязан к определённым дизайнерским тенденциям.

А еще - бирюзовый может быстро устареть.

Если вы хотите сделать яркое заявление, то дизайнеры предлагают вместо бирюзового выбрать красный. Он вне времени, но при этом позволяет выразить индивидуальность.

Красные двери - прекрасный способ выразить свою индивидуальность
Красные двери - прекрасный способ выразить свою индивидуальность / Фото: pixabay.com

Как писал Главред, покой - это новый must-have в интерьере. Эксперты сказали, какой цвет будет в моде в 2026 году.

Об источнике: Martha Stewart

Martha Stewart Living Omnimedia (MSLO) - это компания, основанная Мартой Стюарт в 1997 году (с 2019 года принадлежит Marquee Brands LLC). Она объединяет все бизнес-направления, связанные с брендом Марты Стюарт.

На сайте MarthaStewart.com можно найти проверенные до совершенства рецепты, проекты "сделай сам", идеи для садоводства, легкие развлекательные советы, а также различные рекомендации по красоте.

Цель состоит в том, чтобы научить, вдохновить и предоставить идеи и продукты, которые делают каждый день более значимым, функциональным и красивым.

Марта Стюарт, основательница, помогает читателям сделать все аспекты повседневной жизни немного проще и красивее.

