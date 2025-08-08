Морская глубина и лесная свежесть: названы самые модные цвета в интерьере 2026

Какой цвет будет в моде в 2026 году? Эксперты назвали два главных фаворита.

Названы модные цвета в интерьере 2026 / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com, pexels, marthastewart

Вы узнаете:

Какие цвета будут популярны в 2026 году

Каким будет основной тренд в интерьере

Ремонт обычно является длительным процессом. В зависимости от объема и типа работ сроки могут варьироваться от нескольких недель до нескольких месяцев. Тем, кто затеял ремонт у себя дома, вероятно, интересно узнать, какой цвет будет модный в интерьере в 2026 году, ведь каждый стремится в какой-то степени соответствовать современным тенденциям.

Какой будет модный цвет в 2026 году

Одно из ведущих мировых агентств по прогнозированию трендов WGSN заявило, что цвет года 2026 - бирюзовый, пишет Elle Decor.

Бирюзовый цвет находится на стыке синего и зелёного. Он загадочный и завораживающий и сочетает в себе оттенки пышных лесов и мировых океанов.

По мнению WGSN, бирюзовый олицетворяет "позитивное отношение к планете" и устойчивость.

Ожидается, что в 2026 году мы увидим бирюзовый цвет повсюду: на обивке кресел, на подиумах и на внешней стороне последней модели ваших любимых наушников.

Бирюзовый будет в моде в 2026 году / Фото: pexels.com

Бирюзовый цвет в оформлении стен / Фото: pexels.com

Вероятно, конкуренцию бирюзовому составит еще один природный цвет. И называется он "Теплый эвкалипт" (Warm Eucalyptus). Такой прогноз сделали эксперты компании Valspar - одного из крупнейших в мире производителей лакокрасочной продукции, пишет издание Martha Stewart.

Этот тонизирующий оттенок с тёплыми оттенками - нечто больше, чем просто красивый оттенок зелёного.

"Это отражение уюта, которого мы так жаждем в своих домах. Его тёплые оттенки создают атмосферу комфорта, черпая вдохновение в природе и узнаваемости ретро-дизайна. Этот цвет способствует восстановлению", — сказала Сью Ким, директор по цветовому маркетингу компании Valspar.

Цвет "теплый эвкалипт" / Скриншот valspar.com

"Тёплый эвкалипт" способен преобразить как внутренние, так и внешние пространства. Вы можете использовать его, чтобы украсить кухонные шкафы, или применить его в ванной комнате, создав там атмосферу спокойствия.

Сочетать Warm Eucalyptus в интерьере можно с глубоким коричневый цветом с серыми оттенками или светло-голубым цветом с теплыми оттенками зеленого и серого.

Таким образом, можно сказать, что и бирюзовый и эвкалиптовый цвета задают основной тренд на 2026 год - спокойствие, умиротворенность и гармония с природой.

Как писал Главред, дизайнер из Лос-Анджелеса Дэвид Нетто рассказал, какие цветовые сочетания работают хорошо, а каких - лучше избегать. Также Нетто поделился универсальным приёмом, который подойдет для любого интерьера.

