Желтизна и разводы исчезнут за считанные минуты: как вымыть окна до блеска

Руслана Заклинская
26 марта 2026, 16:57обновлено 26 марта, 17:42
Вернуть пластиковым рамам первоначальную белизну можно без дорогих средств и агрессивной химии.
Как отбелить оконные рамы / Коллаж: Главред, фото: freepik.com

Вы узнаете:

  • Почему на оконных рамах появляется желтизна
  • Какие средства и инструменты могут повредить пластик
  • Какие материалы и губки безопасны для очистки окон

Пыль, стойкий налет и желтизна на оконных рамах — проблема, с которой сталкивается большинство современных домохозяйств. Популярные в Украине металлопластиковые конструкции (ПВХ) с годами теряют свой блеск под воздействием солнечного излучения, уличного смога и бытовой грязи.

Регулярный уход за окнами — это не только вопрос эстетики интерьера, но и залог здоровья, ведь накопившаяся на рамах сажа и пыль являются сильными раздражителями для аллергиков. Главред узнал, как восстановить белизну окон с помощью домашних средств.

Почему желтеют оконные рамы

Главными врагами белого пластика являются ультрафиолет, который изменяет структуру полимера, и агрессивные методы чистки, пишет Onet Kobieta. Чтобы не испортить поверхность безвозвратно, нужно забыть о жестких металлических мочалках, абразивных порошках и агрессивных химикатах (хлор, ацетон, растворители). Они делают пластик пористым и тусклым, из-за чего он начинает впитывать грязь еще быстрее.

Для безопасной уборки лучше всего подойдут салфетки из микрофибры, хлопковые тряпки и мягкие губки.

Как отмыть пластиковые окна

Уксус — это универсальное средство, которое не только растворяет жирные отложения, но и обладает антибактериальными свойствами. Чтобы вернуть окнам белизну, смешайте в бутылке с распылителем теплую воду и столовый уксус в пропорции 1:1 (например, по полстакана каждого ингредиента). Тщательно взболтайте смесь и распылите ее на оконные рамы. Оставьте средство подействовать на 5 минут, а затем протрите поверхность мягкой тканью и вытрите насухо.

Как почистить окна содой

Если на рамах появились локальные желтые пятна или застарелая грязь, на помощь придет пищевая сода. Она действует как мягкий отбеливатель, не повреждая гладкую поверхность ПВХ.

Инструкция:

  1. Смешайте 2–3 столовые ложки соды с небольшим количеством воды до состояния густой каши.
  2. Нанесите пасту на загрязненные участки и оставьте на несколько минут.
  3. Осторожно протрите место влажной губкой, тщательно смойте остатки чистой водой и вытрите раму насухо.
Как долго оставлять чистящие средства перед тем, как смыть их
Как долго оставлять чистящие средства перед тем, как смыть их / Инфографика - Главред

Чем полезен лимон

Лимонный сок — природный осветлитель, который усиливает действие уксуса и оставляет приятный аромат. Поэтому сок половины лимона можно добавить в уже готовый уксусный раствор (описанный выше). Такая смесь работает вдвойне, ведь уксус расщепляет грязь, а лимонная кислота возвращает пластику белизну.

Об источнике: Onet Kobieta

Onet Kobieta (Женщина) — это раздел польского издания Onet, посвященный женской тематике, который охватывает широкий спектр вопросов, связанных с жизнью и интересами женщин. Этот раздел портала содержит статьи, советы, интервью и репортажи, предназначенные преимущественно для женщин.

