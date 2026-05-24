"Ссоримся": Гросу после родов решилась на откровения о браке

Алина Гросу - муж

Известная украинская певица Алина Гросу, которая недавно родила ребенка, решилась на откровения о браке. В Instagram она раскрыла неожиданную сторону отношений с загадочным супругом, лицо которого скрывает.

По словам Гросу, она часто сталкивалась с обсуждениями своей личной жизни. Певица считает, что основные опасения вызывает стереотип о творческих людях, которые не могут быть стабильными в отношениях.

Алина Гросу сейчас

"Сколько лет живет любовь? Я бывает читаю под своими постами мнения людей.. "Ой, посмотрим сколько они еще будут вместе.."…"Какой это уже ее пятый-десятый..?" "Творческие люди не любят долго, они не постоянны". Когда этот счет закончится? И сколько лет должно пройти, чтобы это было долго? Если это уже больше 5, это долго? Или еще нет?", — спросила артистка.

Алина признала, что в ее браке также бывают ссоры и проблемы, но они с супругом преодолевают трудности, ведь чувства друг к другу не угасают. Певица отметила, что любовь может справиться со всеми недоразумениями.

Алина Гросу показала сына

"Мы обычные люди… И бывает, ссоримся, как все, но любовь — она есть. И сколько бы лет ни прошло, 3-10-20-50 вместе, главное, чтобы люди в паре были счастливы, даже в ссорах (как наши дедушки и бабушки). Иначе лучше наедине... И мы будем вместе, пока это счастье есть", — заявила Гросу.

О персоне: Алина Гросу Алина Михайловна Гросу – известная украинская певица.

Первый возлюбленный Гроссу – московский бизнесмен Александр Комков, который летом 2019-го стал законным мужем артистки, но уже в декабре того же года пара начала жить отдельно, после чего развелась.

Следующим кавалером звезды стал россиянин Роман Полянский, с которым она разошлась уже во время полномасштабного вторжения.

