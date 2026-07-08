Почему младенцам дома не нужно надевать шапочку — ответ специалиста

Вы узнаете:
- Почему дома лучше не надевать новорожденному шапочку
- При какой температуре ребенку можно надеть шапочку дома
Родители новорожденного часто переживают, чтобы он не замерз даже дома. Поэтому нередко малышам надевают шапочку. Но делать это в большинстве случаев не стоит.
Главред выяснил, почему. Об этом в TikTok рассказала специалист, детский массажист и мама Елизавета Хорошко. Она объяснила, при какой температуре шапочка на ребенке дома может быть нормой.
"Шапочку дома надевать не нужно. Если у вас дома тепло, не +15 градусов, то никакая шапочка малышу не нужна, даже новорожденному", - подчеркнула она.
Специалистка отметила, что комфортная температура воздуха для малышей дома - это 18–22 градуса. В таких условиях шапочка может способствовать перегреву ребенка, что уже может навредить малышу.
Смотрите видео с объяснением:
@yelyzaveta_khoroshko Снимите шапочку ) Для многих это спорный вопрос ? Но давайте будем честными: у многих дома температура выше 24 градусов, даже несмотря на то, что для ребенка норма составляет максимум 18–22 градуса (в некоторых случаях, когда ребенок недоношенный, могут рекомендовать больше обогревать помещение или укутывать ребенка, но это должно быть согласовано с вашим врачом), и это нужно не всем детям!) Помните, что детей гораздо легче перегреть, чем переохладить, и это в разы хуже для них! Поэтому не переусердствуйте с одеждой, пледами, шапочками и батареями, ведь перегрев младенца может привести даже к летальным исходам! #младенцы#развитиемалышей # #экспертпораннемуразвитию#раннееразвитие#развитиемладенцев#детскиймассаж#массаждлямладенцев#гимнастикадлямалышей#гимнастикадлямладенцев#массаж#детскиймассажист#молодаямама#мама#беременность#беременная#скоростанумамой#материнство#советымамам♬ оригинальный звук - Елизавета Хорошко
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О персоне: Елизавета Хорошко
Елизавета Хорошко - дипломированный специалист в области физической культуры и спорта. Сертифицированный детский массажист.
Специалист по движению и моторному онтогенезу малышей до 1,5 года. Тренер по плаванию для младенцев, а также мама с опытом.
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