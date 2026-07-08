Почему младенцам дома не нужно надевать шапочку — ответ специалиста

Дома важно поддерживать комфортную температуру для ребенка, в том числе с помощью одежды.

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Новорожденного дома важно не перегреть / Коллаж: Главред, фото: pixabay

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Почему дома лучше не надевать новорожденному шапочку

При какой температуре ребенку можно надеть шапочку дома

Родители новорожденного часто переживают, чтобы он не замерз даже дома. Поэтому нередко малышам надевают шапочку. Но делать это в большинстве случаев не стоит.

Главред выяснил, почему. Об этом в TikTok рассказала специалист, детский массажист и мама Елизавета Хорошко. Она объяснила, при какой температуре шапочка на ребенке дома может быть нормой.

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"Шапочку дома надевать не нужно. Если у вас дома тепло, не +15 градусов, то никакая шапочка малышу не нужна, даже новорожденному", - подчеркнула она.

Специалистка отметила, что комфортная температура воздуха для малышей дома - это 18–22 градуса. В таких условиях шапочка может способствовать перегреву ребенка, что уже может навредить малышу.

Смотрите видео с объяснением:

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О персоне: Елизавета Хорошко Елизавета Хорошко - дипломированный специалист в области физической культуры и спорта. Сертифицированный детский массажист.

Специалист по движению и моторному онтогенезу малышей до 1,5 года. Тренер по плаванию для младенцев, а также мама с опытом.

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