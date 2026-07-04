Как беременной послушать сердцебиение ребенка с помощью телефона — лайфхак

Будущие мамы смогут услышать, как бьётся сердце ребёнка, если правильно воспользуются телефоном.

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Крутой лайфхак для беременных / Коллаж: Главред, фото: pixabay, скриншот из видео

Вы узнаете:

Действительно ли через телефон можно услышать сердцебиение ребенка

С какой недели лучше использовать специальное приложение

Многие будущие мамы хотят чаще слышать сердцебиение своего ребенка, особенно в перерывах между плановыми осмотрами. В социальных сетях набирает популярность лайфхак, который якобы позволяет прослушать сердце малыша с помощью обычного смартфона.

Главред узнал, что этим лайфхаком в Threads поделилась пользовательница под ником missmery11. Женщина утверждает, что с 12–14 недели беременности можно услышать сердцебиение малыша через iPhone. Для этого нужно лишь выполнить простую инструкцию.

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"Как это сделать: зайдите в Центр управления, нажмите и удерживайте экран, выберите "Добавить элемент управления", в поиске введите "Прослушивание в реальном времени" и добавьте элемент. Подключите наушники и нажмите на иконку. Аккуратно приложите телефон к животу и найдите место, где лучше всего слышно сердце", - пояснила она.

Пост о лайфхаке для беременных / фото: скриншот

Как лайфхак оценивает врач

Врач-акушер-гинеколог Ольга Нацюк в TikTok yuzkomedicalcenter подтвердила, что этот лайфхак эффективен, и объяснила, как найти сердцебиение ребенка, чтобы прослушать его.

"При правильном положении это ниже пупка. Можно попробовать по центру, для этого нужно приложить телефон к животу. Или, если по центру сердцебиение не слышно, смещаемся в правую или левую сторону и тогда наслаждаемся звуками", - отметила гинеколог.

Нацюк также добавила, что лучше использовать эту программу после 27 недели беременности, когда ребенок станет больше и сердцебиение будет легче найти.

Смотрите видео с объяснением врача:

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О персоне: Ольга Нацюк Ольга Нацюк - врач, акушер-гинеколог, которая в соцсетях рассказывает о ведении беременности и делится полезными советами для будущих родителей. В Instagram на её страницу подписались более 12 тысяч пользователей.

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