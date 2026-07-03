Совет общественного контроля НАБУ – "место для заработка", – ветеран озвучил новые обвинения после скандала с выборами в РГК

https://glavred.info/ukraine/sovet-obshchestvennogo-kontrolya-nabu-mesto-dlya-zarabotka-veteran-ozvuchil-novye-obvineniya-posle-skandala-s-vyborami-v-rgk-10777859.html Ссылка скопирована

"Активисты" пытаются попасть в Совет общественного контроля (РГК) при НАБУ только ради заработка. Они не имеют отношения к гражданскому обществу, как Бюро – к борьбе с коррупцией. Об этом написал ветеран российско-украинской войны, инициатор проекта "Стоп-паразит" ("Grant Watch Ukraine") Владимир Бойко.

"Совет общественного контроля при НАБУ – это только место зарабатывания свежей копейки и туда рвутся только для этого", – отметил он.

По его словам, Бюро не имеет отношения к борьбе с коррупцией, РГК при НАБУ не осуществляет общественный контроль за его деятельностью, а ее члены не имеют отношения к гражданскому обществу.

видео дня

Он привел слова бывшего председателя Общественного совета по вопросам люстрации при Минюсте Татьяны Козаченко о том, что Совет общественного контроля при НАБУ – это заранее сформированная согласованная "тусовка", а система избрания не имеет никакого отношения ни к демократии, ни к верховенству права, ни к общественному контролю.

"Нас "намахивают" во всем. Выборы совета общественного контроля НАБУ это ФИКЦИЯ", – пишет Татьяна на своей фейсбук-странице. Поводом для ее гневных филиппик стало то обстоятельство, что за 6 дней до выборов Совета общественного контроля при НАБУ она опубликовала список 15 кандидатов в этот Совет. И оказалось, что из 44 претендентов победителями стали именно 15 профессиональных "общественных активистов", которых заранее назвала Козаченко", – процитировал Бойко.

В целом, отметил ветеран, за 11 лет существования РГК при НАБУ там побывали активисты трех сортов.

"Во-первых, это те, кто уже смог присосаться к хищению международной помощи и членство в РГК при НАБУ им нужно для солидности при подаче заявок на новые гранты. Шабунины-шерембеи-гриценко – это все пример бывших членов РГК при НАБУ первого сорта. Но сейчас они сосредоточили свои усилия на других направлениях зарабатывания денег, освободив места для коллег из второй и третьей группы", – отметил он.

Второй разновидностью членов РГК при НАБУ, по мнению Бойко, являются "активисты" из числа обслуги тех коррупционеров, которые или уже стали "клиентами НАБУ". Сегодня это основной контингент активистов во всевозможных "общественных советах", констатировал он.

Третьей разновидностью членов РГК при НАБУ являются неофиты, которые только ищут место под солнцем и надеются попасть в первую или вторую группу.

"В качестве примера можно вспомнить профессионального "общественного активиста" Романа Маселко, который 11 лет назад прославился скандалом в Совете общественного контроля при НАБУ, куда он попал в 2015 году вместе с такими же профессиональными моральными авторитетами Виталием Шабуниным, Дмитрием Шерембеем и Алексеем Гриценко", – заявил он.

Бойко напомнил, что указанные лица, баллотируясь в Совет общественного контроля при НАБУ, предоставили о себе недостоверную информацию.

"В частности, Шабунин скрыл в декларации земельный участок в Бориспольском районе. Шерембей забыл отметить в автобиографии свой трудовой путь в почти 10 лет, которые он провел в исправительных учреждениях, когда он трижды был осужден за квартирные кражи. А сын вечно непроходного полковника Гриценко скрыл то обстоятельство, что в то время был действующим депутатом Киевсовета", – резюмировал Бойко.

Как сообщалось, на вероятные нарушения во время голосования в РХК обратил внимание эксперт Вячеслав Панасюк. Он подчеркнул, что анализ открытого протокола голосования в Совет общественного контроля при НАБУ выявил массовое повторение одинаковых бюллетеней, аномальную концентрацию поддержки отдельных групп кандидатов, резкий всплеск активности в конце голосования и другие статистические особенности, требующие независимого аудита.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред