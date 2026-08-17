Соль, масло и перец в стиральной машине: зачем их добавлять в стиральный порошок

Стирка одежды с использованием народных средств сопряжена с определенными рисками. Масло используют для полотенец, но жир может оставлять следы на ткани и технике.

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Зачем добавлять перец во время стирки / Коллаж: Главред, скриншоты

О чём вы узнаете:

Какие кухонные продукты используют во время стирки

Чем соль помогает при уходе за вещами

Почему с маслом в стиральной машине стоит быть осторожными

У каждой хозяйки есть свои секреты ухода за вещами, которые помогают справиться со сложными загрязнениями. Некоторые простые кухонные ингредиенты используют при стирке, чтобы сохранить цвет ткани, смягчить волокна или справиться с пятнами. Главред расскажет об этом подробнее.

Как сообщает издание ТСН, среди популярных домашних методов - использование черного перца, соли и подсолнечного масла. В то же время эффективность таких способов может различаться, а некоторые из них следует применять с осторожностью, чтобы не повредить ткань или стиральную машину.

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Черный молотый перец для сохранения цвета

Черный молотый перец в народных рекомендациях используют для того, чтобы одежда дольше сохраняла насыщенный цвет. Для этого советуют добавить одну чайную ложку перца в отсек для полоскания и постирать вещи в холодной воде. Особенно часто этот способ рекомендуют для тёмной одежды, в частности джинсов и футболок.

Поваренная соль против пятен и потускнения

Соль также используют в домашнем уходе за вещами. Ее добавляют при стирке цветной и белой одежды, а также применяют для предварительного замачивания.

Согласно народным рекомендациям, солевой раствор может помочь справиться с некоторыми пятнами, в частности со следами пота. Для удаления пятен крови обычно рекомендуют холодную воду, поскольку горячая может способствовать закреплению белковых загрязнений на ткани.

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Подсолнечное масло для ухода за полотенцами

Подсолнечное масло иногда используют в народных рецептах для стирки кухонных полотенец и текстиля. Считается, что оно может помочь справиться с стойкими загрязнениями.

Однако добавлять масло непосредственно в барабан стиральной машины не стоит без проверки рекомендаций производителя. Жир может оставлять следы на ткани и накапливаться внутри техники. Поэтому для смягчения белья безопаснее использовать специальные средства, предназначенные для стиральных машин.

Народные методы для сложных загрязнений

Раствор из мыла, соды и масла

В домашних рецептах встречается смесь из примерно 8 литров горячей воды, натертого хозяйственного мыла, соды и небольшого количества масла. Вещи замачивают в таком растворе на несколько часов, после чего стирают в стиральной машине. Перед использованием такого способа стоит убедиться, что он подходит для конкретного типа ткани.

Вываривание кухонных полотенец

Кипячение текстиля использовали задолго до появления современных моющих средств. В домашних рецептах предлагают добавлять в воду стиральный порошок и масло и кипятить полотенца около часа. Высокая температура может способствовать уменьшению количества микроорганизмов, однако частое кипячение может ускорить износ ткани.

Перед применением любого народного метода следует учитывать состав ткани, рекомендации на этикетке одежды и инструкцию производителя стиральной машины.

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Об источнике: ТСН ТСН (Телевизионная служба новостей) - ежедневная информационная телепрограмма новостей канала "1+1", производимая "1+1 Media". ТСН является одной из самых популярных новостных программ в Украине. В декабре 2012 года программа установила абсолютный рекорд, завоевав долю аудитории 31,5 %. Это означает, что почти треть зрителей в Украине смотрела выпуски ТСН, пишет Википедия.

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