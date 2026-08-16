Зачем хозяйки кладут пузырчатую пленку на полки — причина

Пузырчатая пленка может стать полезным помощником на кухне - как использовать её в холодильнике для защиты продуктов.

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Пузырчатая пленка в холодильнике / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

О чём вы узнаете:

Зачем класть пленку в холодильник

Как защитить фрукты от повреждений

Как упростить уборку полок

Упаковочная воздушно-пузырчатая пленка может стать неожиданным бытовым помощником, способным упростить уход за холодильником и помочь защитить деликатные продукты от механических повреждений. Благодаря мягкой структуре её можно использовать не только по прямому назначению, но и для обустройства кухонного пространства. Главред расскажет подробнее.

Защита фруктов и овощей

ТСН сообщает, что благодаря амортизирующим свойствам воздушно-пузырчатая пленка может защитить нежные фрукты и овощи от ударов и потертостей. Если положить её на дно специального выдвижного отсека или обернуть отдельные деликатные плоды, они будут меньше соприкасаться с твёрдыми поверхностями холодильника.

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Особенно это может быть полезно для продуктов, которые легко повреждаются при хранении. В то же время пленка не заменяет правильный температурный режим и условия хранения, поэтому воспринимать её следует именно как дополнительную защиту от механических повреждений.

Меньше загрязнений на полках

Еще один способ использования пленки - защита поверхностей холодильника от мелких загрязнений. Если застелить ею отдельную полку, капли соуса, остатки еды или другие загрязнения будут попадать преимущественно на пленку.

В таком случае вместо длительной мойки всей полки достаточно аккуратно снять загрязненную пленку и заменить её. Однако использовать её следует так, чтобы она не перекрывала вентиляционные отверстия холодильника и не мешала нормальной циркуляции холодного воздуха.

Видео о том, как правильно хранить продукты в холодильнике, можно посмотреть здесь:

Где ещё может понадобиться плёнка

Воздушно-пузырчатую пленку можно использовать и для защиты бутылок и других хрупких продуктов от ударов при перемещении внутри холодильника. Небольшой кусок материала также может стать временной прокладкой между предметами, которые соприкасаются друг с другом.

В то же время не стоит полностью обматывать продукты пленкой без учета условий их хранения. Для овощей, фруктов и других свежих продуктов важны вентиляция, влажность и правильная температура.

Помимо воздушно-пузырчатой пленки, в быту используют и другие простые средства для организации пространства холодильника. При этом каждый такой лайфхак следует применять так, чтобы он не нарушал условия безопасного хранения продуктов.

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Об источнике: ТСН ТСН (Телевизионная служба новостей) - ежедневная информационная телепрограмма новостей канала "1+1", производимая "1+1 Media". ТСН является одной из самых популярных новостных программ в Украине. В декабре 2012 года программа установила абсолютный рекорд, завоевав долю аудитории 31,5 %. Это означает, что почти треть зрителей в Украине смотрела выпуски ТСН, пишет Википедия.

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