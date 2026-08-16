Пропагандисты пишут о серьезных проблемах со здоровьем у российской актрисы Нелли Уваровой.

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Как изменилась Нелли Уварова / Коллаж Главред, фото Instagram/ nellyuvarova.by.m

Кратко:

Что случилось с Нелли Уваровой

По какой причине она теряет зрение

Российская актриса Нелли Уварова, которая сыграла в некогда популярном сериале "Не родись красивой", стремительно теряет зрение и слух.

Об этом сообщают российские пропагандисты.

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Как пишут они, у Нелли Уваровой начались серьезные проблемы со зрением и слухом - из-за физических нагрузок актриса стала плохо слышать, а на фоне стресса левый глаз видит только на 10%.

Как выглядит Нелли Уварова сейчас / Фото Instagram/nellyuvarova.by.m

"За последнюю неделю 46-летняя Нелли Владимировна заметила резкое ухудшение зрения. Плюс на верхнем веке правого глаза появилось странное образование. Врачи назначили гормональные мази и очки для чтения. Левый глаз без коррекции сейчас видит всего на 10%", - пишут лживые российские СМИ.

Кроме того, позже актриса пожаловалась на частичную потерю слуха, которая появилась после купания. Её также беспокоят першение в горле и сухой кашель.

Нелли Уварова теряет слух и зрение / фото: vk.com

Сейчас Уваровой предстоит лечение - ингаляции, строгая диета и сон с приподнятой головой, чтобы не провоцировать воспаление.

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