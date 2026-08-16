Потери РФ достигли рекордных показателей: в Кремле могут готовить новую мобилизацию

Соотношение потерь российской и украинской сторон специалисты оценивают примерно как 8:1 в пользу Украины.

https://glavred.info/world/poteri-rf-dostigli-rekordnyh-pokazateley-v-kremle-mogut-gotovit-novuyu-mobilizaciyu-10788953.html Ссылка скопирована

В Кремле могут готовить новую мобилизацию / Коллаж: Главред, фото: kremlin.ru, Минобороны РФ

Вы узнаете:

В России могут объявить новую мобилизацию

Россияне устают от войны, но не готовы протестовать

Для чего Кремлю может понадобиться новая мобилизация

С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия могла потерять около 1,4 млн военнослужащих. В 2026 году средние ежемесячные потери российской армии оцениваются примерно в 30 тысяч человек. На этом фоне Москва может рассматривать возможность проведения новой волны мобилизации после осенних выборов в Госдуму. Об этом пишет Forbes.

Согласно оценке Центра стратегических и международных исследований, по состоянию на 1 июля общие потери РФ на поле боя достигли примерно 1,4 млн человек. При этом с начала 2026 года российская армия, по подсчетам аналитиков, ежемесячно теряет около 30 тысяч военнослужащих.

видео дня

Соотношение потерь российской и украинской сторон специалисты оценивают примерно как 8:1 в пользу Украины.

При этом, несмотря на масштабные потери, российским войскам не удалось добиться существенных оперативных результатов во время весенней и летней наступательных кампаний 2026 года. Об этом ранее отмечали аналитики Института изучения войны.

Россия также несет серьезные потери в технике и среди кораблей Черноморского флота. Дополнительным фактором давления на российскую экономику стали украинские удары по объектам нефтеперерабатывающей отрасли.

В России могут объявить новую мобилизацию

Рост потерь и сложности с привлечением новых военнослужащих могут подтолкнуть российские власти к проведению очередной мобилизационной кампании.

Ранее "Медуза" сообщала, что российские чиновники обсуждают возможность новой мобилизации после осенних выборов в Государственную думу. В свою очередь, аналитики Института изучения войны писали, что в Кремле рассматривают разные сценарии, которые могут обеспечить проведение потенциальной мобилизации.

Последний раз Владимир Путин объявлял частичную мобилизацию в сентябре 2022 года. Тогда российские власти планировали призвать 300 тысяч резервистов. В дальнейшем Москва преимущественно компенсировала нехватку личного состава за счет контрактников и добровольцев, предлагая им крупные выплаты, высокие зарплаты и различные льготы.

Однако западные СМИ сообщают, что в последнее время темпы набора добровольцев в России начали снижаться.

Россияне устают от войны, но не готовы протестовать

Эксперты обращают внимание и на изменения общественных настроений в России. По их оценкам, все больше россиян испытывают усталость от войны, однако это не означает автоматического роста протестных настроений.

Согласно мартовскому опросу "Левада-центра", 67% россиян считают необходимым переходить к мирным переговорам с Украиной. При этом 24% опрошенных выступили за продолжение боевых действий.

Вместе с тем эксперты отмечают, что желание завершить войну не обязательно означает готовность российского общества требовать ее прекращения на любых условиях или открыто выступать против Кремля.

"Россияне в целом устали от войны и хотят, чтобы она закончилась", - заявил доктор Брайан Тейлор, директор Института глобальных отношений Мойнихана при Сиракузском университете.

По его словам, россияне понимают, насколько затянувшимся оказался конфликт: полномасштабная война против Украины, начавшаяся в 2022 году, уже продолжается дольше, чем Великая Отечественная война против нацистской Германии. Однако усталость от боевых действий сама по себе не означает готовности населения выступать за мир на любых условиях или протестовать против войны.

Для чего Кремлю может понадобиться новая мобилизация

Аналитики предполагают, что в случае проведения новой мобилизационной кампании дополнительные силы Россия может направить прежде всего на продолжение наступления на Донбассе.

Российское руководство неоднократно заявляло о намерении установить полный контроль над Донецкой и Луганской областями. Однако продвижение армии РФ на этом направлении остается медленным и сопровождается большими потерями.

Заместитель директора Евразийского центра Атлантического совета Эндрю Д’Аньери считает, что Кремль может рассчитывать на увеличение численности войск как способ добиться поставленных целей.

По его словам, если Путин решится на мобилизацию, причиной станет стремление получить преимущество на поле боя. Эксперт отметил, что Москва уже несколько лет пытается захватить Донецкую и Луганскую области, однако ее продвижение остается медленным и крайне затратным.

По мнению Д’Аньери, Кремль может рассчитывать, что дополнительный приток военнослужащих позволит ускорить наступление. При этом данные с фронта свидетельствуют о том, что даже значительное увеличение численности армии вряд ли гарантирует России захват этих территорий.

Эксперты также сомневаются, что новая мобилизация способна кардинально изменить ситуацию на фронте. Само по себе увеличение количества военнослужащих не гарантирует российской армии прорыва и существенного изменения хода войны.

Почему Россия не способна нарастить численность армии

Главред писал, что, по словам директора программ по безопасности Центра глобалистики "Стратегия XXI" Павла Лакийчука, враг подготовил законодательную и нормативную базу, в частности в отношении мобилизационных действий и подготовки силовиков.

Но сама исполнительная машина остаётся без изменений. Полигоны, склады, которые должны обеспечить подготовку этого контингента. Она сейчас остаётся прежней, в размере 300–350 тысяч.

Пополнение армии РФ - последние новости

Напомним, Главред писал, что российские власти подготовили очередные изменения в законодательство, которые позволят привлекать к военной службе еще больше осужденных.

Ранее сообщалось, что Россия перешла к фактически принудительному набору на войну против Украины: мужчин призывного возраста задерживают на улицах, возле мест работы или под предлогом проверки документов, поскольку добровольная вербовка прекратилась.

Накануне стало известно, что российские власти продолжают создавать предпосылки для возможного объявления мобилизации и одновременно готовятся к вероятным внутренним беспорядкам.

Другие новости:

Об источнике: Forbes Forbes - американский деловой журнал, основанный в 1917 году, с 2014 года принадлежит гонконгской инвестиционной группе Integrated Whale Media Investments, сообщает Википедия. Forbes.com является частью Forbes Digital, подразделения Forbes Media LLC. В холдинг Forbes также входит часть RealClearPolitics. Вместе эти сайты охватывают более 27 миллионов уникальных посетителей ежемесячно. Сайт Forbes.com работает под лозунгом "Домашняя страница для мировых бизнес-лидеров" и в 2006 году был признан самым посещаемым бизнес-сайтом в мире. Forbes.com использует "модель подписчиков", в которой широкая сеть "подписчиков" пишет и публикует статьи непосредственно на сайте. В 2020 году Forbes получил награду Webby People's Voice Award в номинации "Бизнес-блог/сайт".

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред