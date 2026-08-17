Опытные хозяйки поливают губку уксусом перед мытьем посуды: зачем

Вы узнаете:
- Зачем наносить уксус на кухонную губку
- Действительно ли уксус помогает бороться с бактериями
- Как правильно очистить губку с помощью уксуса
Кухонная губка постоянно контактирует с водой, остатками еды и различными поверхностями, поэтому со временем в ней могут накапливаться бактерии, дрожжи и плесень. Поэтому важно не только мыть губку, но и регулярно её менять.
Главред выяснил, зачем некоторые хозяйки добавляют уксус на кухонную губку и действительно ли этот лайфхак помогает бороться с микроорганизмами.
Зачем наносить уксус на губку
Столовый уксус часто используют в быту благодаря его кислотности и доступности. Как отмечают в El Cronista, уксус может помочь размягчить остатки пищи, очистить определенные поверхности и уменьшить неприятные запахи.
Уксус может оказывать определенное антимикробное действие благодаря своей кислотности. В то же время он не является полноценным дезинфицирующим средством и не способен уничтожить все микроорганизмы. Поэтому его можно использовать как дополнительное средство для очистки губки, но не в качестве замены специальных дезинфицирующих средств.
Как использовать уксус
Для очистки губки её можно смочить белым уксусом и оставить на несколько минут. После этого губку нужно тщательно промыть водой и полностью высушить.
Эффективность такого способа зависит от концентрации уксуса, продолжительности контакта и вида микроорганизмов, присутствующих на губке. При этом важно не смешивать уксус со средствами, содержащими отбеливатель или хлор. Такая комбинация может привести к образованию опасных газов.
Смотрите видео о том, как очистить губку с помощью уксуса:
@edivaniaoliveira691
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Когда нужно менять кухонную губку
Даже регулярная чистка не отменяет необходимости замены губки. Новую губку стоит взять, если у нее есть стойкий неприятный запах, на ней остаются частицы пищи, появились видимые признаки износа или она постоянно остается влажной.
Сочетание влаги, остатков пищи и пористой структуры создает благоприятные условия для размножения микроорганизмов. Исследования, проведенные Министерством сельского хозяйства США, показали, что среди проверенных методов обработки кухонных губок наиболее эффективными для уменьшения количества бактерий, дрожжей и плесени оказались микроволновая обработка и мытье в посудомоечной машине с циклом сушки.
Поэтому белый уксус можно использовать как простое дополнительное средство для очистки и борьбы с запахами, но он не заменяет регулярную замену кухонной губки.
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Об источнике: El Cronista
El Cronista - аргентинское деловое издание, основанное в 1908 году. Это одна из старейших экономических газет Аргентины, специализирующаяся на финансах, бизнесе, экономике, рынках, политике и потребительских темах.
Изначально газета выходила под названием El Cronista Comercial и была ориентирована преимущественно на предпринимателей и представителей деловых кругов. Впоследствии издание расширило тематику и стало одним из ведущих информационных ресурсов страны, публикуя новости не только об экономике, но и о технологиях, образе жизни, недвижимости, здоровье и бытовых советах.
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