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Новая эскалация: СМИ о выходе войны между РФ и Украиной на "тотальный" уровень

Алексей Тесля
17 августа 2026, 22:57
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"Тотальная война" предполагает использование практически всех ресурсов государства и стремление лишить противника возможностей продолжать борьбу.
ВСУ, Фронт, Война
РФ применяет тактику полномасштабного вторжения / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Важное:

  • "Тотальная война" предполагает использование практически всех ресурсов
  • Серьёзным фактором в затяжном конфликте остаётся людской ресурс

Российско-украинская война всё заметнее приобретает черты "тотальной войны", в которой противостояние ведётся не только на поле боя.

Под давление попадают энергетика, логистика, промышленность, торговля и другая инфраструктура, способная влиять на устойчивость противника, пишет The Kyiv Independent.

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Эксперты объясняют, что "тотальная война" предполагает использование практически всех ресурсов государства и стремление лишить противника возможностей продолжать борьбу. Поэтому удары наносятся не только по военным объектам, но и по экономической базе.

Россия применяет такую тактику против Украины с начала полномасштабного вторжения. Российские атаки регулярно затрагивают энергетику, порты, склады и логистические объекты. В последние месяцы под удары всё чаще попадает гражданская инфраструктура, в том числе объекты крупных компаний и портовые мощности Одесской области.

Одновременно Украина расширила возможности для давления на российский тыл. Целями становятся нефтеперерабатывающие предприятия, логистические центры и другие объекты, важные для экономики и военного обеспечения РФ.

По словам аналитика Николая Белескова, обе стороны стремятся нанести противнику ущерб, который будет сложно компенсировать. Однако Россия, по его оценке, значительно сильнее делает ставку на разрушение инфраструктуры жизнеобеспечения.

Серьёзным фактором в затяжном конфликте остаётся людской ресурс. Россия пока компенсирует потери преимущественно за счёт контрактного набора, но темпы привлечения новых военнослужащих приближаются к уровню потерь. На этом фоне вновь обсуждается возможность новой мобилизации после сентябрьских выборов в Госдуму.

При этом российское продвижение на фронте замедлилось, а прежняя ставка на превосходство в ресурсах и живой силе работает менее эффективно. Украина сталкивается с другой проблемой - значительно меньшими демографическими возможностями.

В случае новой мобилизации Россия сможет дольше поддерживать крупномасштабные боевые действия. Для Украины же нехватка личного состава остаётся одним из главных рисков при переходе войны в ещё более длительную фазу.

Атаки на нефтяную отрасль РФ обернулись многомиллиардным ущербом

С начала 2026 года удары по российским нефтяным объектам и перерабатывающим предприятиям заметно усилили экономическое давление на РФ. В Украине такую тактику называют "дальнобойными санкциями", поскольку последствия отражаются не только на отдельных объектах, но и на работе связанных с ними производственных и логистических цепочек.

По оценкам специалистов, совокупный ущерб российской экономике уже достиг как минимум $7 млрд. По словам Владимира Зеленского, потери складываются не только из-за разрушений: значительный ущерб наносят простои предприятий, сокращение производства и перебои с поставками нефтепродуктов.

Война в Украине - важные новости

Как писал Главред, ранее были раскрыты колоссальные потери РФ в Украине Установлены имена сотен тысяч уничтоженных российских военных в Украине.

Ранее Марко Рубио раскрыл реальные потери россиян. Госсекретарь США рассказал, как международная помощь повлияла на укрепление обороноспособности Украины.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Украина перехватила инициативу в войне. Киев наносит России все более ощутимый ущерб как на фронте, так и в тылу.

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Об источнике: The Kyiv Independent

The Kyiv Independent - англоязычное украинское онлайн-СМИ, основанное в ноябре 2021 года, за три месяца до российского вторжения в Украину в 2022 году, бывшими сотрудниками Kyiv Post и медиа-консалтинговой компании Jnomics Media, сообщает Википедия.

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