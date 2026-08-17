ВСУ стерли в порошок цеха производства ракетного топлива РФ: Генштаб показал фото

Предприятие производит твердое ракетное топливо для РСЗО "Ураган", "Смерч" и "Торнадо-С".

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Последствия удара по "Комбинату Каменскому" / Коллаж: Главред, фото: Генштаб ВСУ

Кратко:

Два производственных цеха на "Комбинате Каменском" уничтожены, ещё четыре повреждены

На объекте производили взрывчатые вещества и порох

"Комбинат Каменский" является предприятием российского ВПК

В ночь на 16 августа Силы обороны Украины нанесли удар по предприятию российского ВПК "Комбинат Каменский" в Каменске-Шахтинском Ростовской области РФ. В результате атаки два производственных цеха были уничтожены, еще четыре - повреждены. Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.

Речь идет о цехах, где производят взрывчатые вещества и порох. Ранее после атаки на территории предприятия фиксировался пожар.

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Последствия удара по "Комбинату Каменскому" / Фото: Генштаб ВСУ

В Генштабе подчеркнули, что работа Сил обороны по ключевым военным и военно-промышленным объектам РФ продолжается.

Последствия удара по "Комбинату Каменскому" / Фото: Генштаб ВСУ

Что производит "Комбинат Каменский"

"Комбинат Каменский" расположен примерно в 10–15 км от границы с Украиной. Он является предприятием российского оборонно-промышленного комплекса.

Последствия удара по "Комбинату Каменскому" / Фото: Генштаб ВСУ

"Комбинат Каменский" производит твердое ракетное топливо для боеприпасов реактивных систем залпового огня "Ураган", "Смерч" и "Торнадо-С", а также для ряда ракетных систем и авиационных средств поражения.

Как атаки по РФ влияют на российское руководство - мнение эксперта

Ветеран войны, майор запаса Алексей Гетьман рассказал в эфире Radio NV, что Силы обороны Украины наращивают дальнобойные удары по России, чтобы уменьшить ее возможности атаковать украинские города.

"Россияне должны понимать, что за каждый удар по нашей территории последует более мощный ответный удар. Тогда желание атаковать, я думаю, немного уменьшится", - отметил он.

Гетман считает, что дальнейшее расширение ударов на большие расстояния может усилить военно-политическое и эмоциональное давление на российское руководство. Речь идет, в частности, о поражении объектов нефтяной отрасли, логистики, складов и других элементов российского ВПК.

Удары по российским объектам - последние новости

Как ранее сообщал Главред, Силы обороны Украины ночью 15 августа нанесли удар по РКЦ "Прогресс" в Самаре. Предприятие производит ракеты-носители семейства "Союз".

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о массированной атаке беспилотников на столицу и область. В своих заявлениях он уточнил, что более 600 беспилотников летели в направлении региона.

Кроме того, 14 августа и в ночь на 15 августа Силы обороны Украины поразили ряд военных целей РФ. Уничтожен или поврежден ЗРК "Стрела-10" в Кременной в Луганской области.

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Об источнике: Генштаб ВСУ Генеральный штаб Вооруженных сил Украины - главный военный орган по планированию обороны государства, управлению применением Вооруженных сил Украины, координации и контролю за выполнением задач в сфере обороны другими военными формированиями, созданными в соответствии с законами Украины, органами исполнительной власти, органами местного самоуправления, правоохранительными органами, Государственной специальной службой транспорта и Государственной службой специальной связи и защиты информации Украины. Является рабочим органом Ставки Верховного Главнокомандующего Вооружённых Сил Украины, пишет Википедия.

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