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Кремль пугает НАТО ядерным оружием: что может скрываться за угрозами Москвы

Мария Николишин
1 октября 2026, 18:11
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Россия пригрозила НАТО ядерным оружием из-за Калининграда, но в Альянсе реальной опасности не видят.
Кремль пугает НАТО ядерным оружием: что может скрываться за угрозами Москвы
Россия угрожает НАТО ядерными ударами / коллаж: Главред

О чем идет речь в материале:

  • Может ли Путин применить ядерное оружие против НАТО
  • Сколько ядерных боеголовок у России в 2026 году
  • Как РФ может начать атаки на страны Альянса

Страна-агрессор Россия пригрозила применить ядерное оружие, если страны НАТО устроят воздушную или морскую блокаду Калининградской области. В то же время генсек Альянса считает это прямым следствием провалов Москвы на украинском фронте.

Главред решил выяснить, может ли российский диктатор Владимир Путин применить ядерное оружие.

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Чем Россия угрожает НАТО в случае блокады Калининграда

Самая жесткая формулировка появилась в заявлении российского посольства в Ирландии, которое дипломатическое представительство опубликовало в своем Telegram-канале.

Дипломаты отвергли обвинения в подготовке вторжения в Европу и ведении гибридной войны. По их версии, у Москвы якобы нет ни планов, ни мотивов портить отношения с европейскими государствами.

В посольстве также утверждают, что тему "российской угрозы" Запад использует для обоснования роста оборонных бюджетов и милитаризации региона.

В то же время Альянс обвинили в военной активности и учениях вблизи границ РФ. Отдельно дипломаты описали сценарий, при котором эксклав отрежут от основной части России с воздуха или с моря, и пообещали в этом случае решительный ответ.

"Россия будет готова применить весь свой арсенал, включая ядерное оружие, для защиты своей территории, если страны НАТО попытаются изолировать Калининградскую область от остальной части страны", - говорится в заявлении посольства.

Дипломаты не исключили и сценария, при котором Москва первая перейдет в наступление. По их словам, в таком случае существует вероятность, что РФ нанесет "превентивные удары по центрам принятия решений в странах Альянса уже на ранней стадии конфликта".

Кремль пугает НАТО ядерным оружием: что может скрываться за угрозами Москвы
Типы ядерного оружия / Инфографика: Главред

Что Песков заявил о ядерном ответе на блокаду Калининграда

Линию диппредставительства подхватили и в Кремле. Пресс-секретарь диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков дал понять, что в Москве внимательно следят за каждым высказыванием западных политиков в отношении эксклава.

"Россия фиксирует резкую риторику со стороны Запада в отношении планов блокады Калининграда и реагирует на нее", - сказал Песков.

Далее пресс-секретарь Кремля перешел к прямому напоминанию о ядерном потенциале страны. Он сообщил, что контакты с европейскими политиками по этой теме уже ведутся, и сослался на официальную доктрину РФ.

"Дипломаты РФ напоминают горячим головам в Европе, что ядерный ответ на блокаду Калининграда определен нормативными документами", - заявил Песков.

Как Рютте ответил на ядерные угрозы России

На фоне эскалации со стороны Москвы в Североатлантическом альянсе демонстративно не стали драматизировать ситуацию. Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в среду, 30 сентября, выступил в Брюсселе на саммите по вопросам обороны и космоса. Там он ответил на вопрос о вероятности ядерного удара РФ по членам Альянса, в частности по странам Балтии, и подчеркнул, что реальной опасности такого развития событий сейчас нет.

"Путин знает, что никогда не сможет победить НАТО. Я не воспринимаю это всерьез", - сказал Рютте.

В то же время генсек пообещал, что Альянс не оставит подобные высказывания без внимания и будет укреплять собственную безопасность.

По оценке Рютте, Москва прибегает к запугиванию и гибридным атакам, чтобы посеять раздор между союзниками и отвлечь их от Украины.

Проблемы на фронте, по его мнению, вынуждают Кремль активизировать саботаж против Запада.

"Война в Украине складывается не в пользу Путина, поэтому наблюдается усиление ядерных угроз и российских диверсий в Европе", - заявил генеральный секретарь НАТО.

Рютте призвал союзников сохранять спокойствие и продолжать оказывать помощь Украине, в частности поставлять средства противовоздушной обороны.

НАТО vs "Ось зла"
НАТО vs "Ось зла" / Инфографика: Главред

Сколько ядерных боеголовок у России в 2026 году

Стокгольмский институт исследования проблем мира (SIPRI) в ежегодном отчете "Мировые ядерные силы" оценил общий арсенал РФ по состоянию на январь 2026 года в 5420 единиц. Из них 2604 находятся на хранении, а 1020 сняты с вооружения.

"Количество ядерных боеголовок, размещенных на носителях, в России растет с 2022 года. Четыре года назад их было 1588, в прошлом году - 1718, а в начале 2026 года - 1796. Это рекордный показатель с 2017 года, когда в РФ таких ядерных боеголовок было 1950", - говорится в отчете.

Для сравнения: в США этот показатель годами не меняется и составляет 1770 единиц. Франция и Великобритания также сохраняют прежние объемы: 280 и 120 соответственно.

Эксперты института также подробно проанализировали структуру российской триады. Отдельно они обратили внимание на техническое состояние флота, которое ограничивает реальные возможности Москвы.

"На российских межконтинентальных баллистических ракетах развернуто около 892 ядерных боеголовок, а наземные силы могут нести до 1092 единиц. 13 российских подводных лодок могут нести около 928 ядерных боеголовок, но две из них находятся на ремонте, поэтому количество боеголовок, доступных для развертывания, оценивается в 704 единицы", - отмечают аналитики.

Еще 586 боеголовок, по подсчетам SIPRI, закреплены за стратегической авиацией.

В отчете также говорится, что модернизация ядерных сил РФ тормозится из-за санкций и приоритета производства конвенционного вооружения для войны в Украине, однако Москва все равно продолжает вводить в строй новые ракетные комплексы, способные нести ядерный заряд.

Кремль пугает НАТО ядерным оружием: что может скрываться за угрозами Москвы
Какие страны обладают ядерным оружием / Инфографика: Главред

Чем РФ может наносить воздушные удары по странам НАТО

Военный эксперт, пилот-инструктор и полковник запаса ВСУ Роман Свитан в интервью Главреду заявил, что сначала Россия может атаковать страны НАТО дронами, возможно, даже украинского производства.

"Мы ежедневно отправляем сотни дронов в Россию. Часть из них россияне пытаются отремонтировать, снова поднять в воздух. Они могут использовать такие аппараты против стран НАТО. Подобные случаи уже имели место, когда дроны украинского производства, отремонтированные и запущенные россиянами, оказывались на территории стран НАТО", - подчеркнул он.

По его словам, россияне могут сделать это массово: посмотреть на реакцию, изучить алгоритм работы. После этого принять решение о нанесении ударов уже собственными дронами, которыми они атакуют Украину, а затем могут применить и ракеты.

"То есть они будут "прощупывать" границы позволенного. Сразу массового удара баллистическим оружием, скорее всего, не будет. Они будут действовать шаг за шагом: в три-четыре этапа, постепенно проверяя реакцию. До тех пор, пока не получат пощечину ногой - иначе россияне не понимают. И лучше это делать сразу, а не ждать, пока полетят баллистические ракеты или крылатые ракеты. Но на этот удар нужно решиться, и именно в этом заключается проблема некоторых руководителей Европы", - отметил эксперт.

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О персоне: Роман Свитан

Свитан Роман (4 января 1964 г., г. Макеевка Донецкой области) - украинский военный летчик-инструктор, полковник запаса, который побывал в плену в 2014 году, работал советником главы Донецкой ОГА Сергея Таруты. После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля 2022 года стал одним из ведущих военных экспертов на украинских телеканалах и в других СМИ, пишет Википедия.

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