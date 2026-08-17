Огурцы неделю будут свежими и хрустящими: как и где правильно хранить овощ

Не рекомендуется держать огурцы рядом с продуктами, активно выделяющими этилен, в частности бананами и помидорами.

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Как надолго сохранить огурцы свежими / Колаж: Главред, фото: pixabay.com

Вы узнаете:

Главная проблема может заключаться в неправильном выборе места хранения огурцов

Оптимальный вариант - хранить огурцы в более тёплой части холодильника

Огурцы нередко теряют свежесть гораздо быстрее, чем ожидаешь. Сегодня они ещё плотные и хрустящие, а спустя пару дней становятся мягкими, водянистыми и покрываются неприятной слизью.

Особенно обидно обнаружить это уже в процессе приготовления еды. Об этом идет речь в материале издания Express.

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Главная причина может заключаться не только в сроке хранения, но и в неправильном выборе места в холодильнике. Поскольку огурцы чувствительны к слишком низким температурам, их не стоит класть в наиболее холодную зону или придвигать к задней стенке. Переохлаждение способно ускорить ухудшение их качества.

Оптимальный вариант - хранить огурцы в более тёплой части холодильника, например в ящике для овощей или на дверце. Дополнительно их можно завернуть в бумажное полотенце: оно впитает лишнюю влагу и поможет дольше сохранить плотность овощей.

Не рекомендуется также держать огурцы рядом с продуктами, активно выделяющими этилен, в частности бананами и помидорами. Этот газ ускоряет процессы созревания и может привести к тому, что огурцы быстрее станут мягкими.

При соблюдении этих простых правил овощи способны сохранять свежесть примерно неделю. Однако их состояние всё равно стоит периодически проверять. Если огурец стал слишком мягким, скользким, изменил цвет или приобрёл неприятный запах, от него лучше избавиться.

/ Инфографика: Главред

Смотрите видео - как хранить овощи:

Автор видео рассказывает о своем способе, который помогает надолго сохранить свежесть овощей и зелени при хранении в холодильнике.

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Об источнике: Express.co.uk Express.co.uk - это британский новостной веб-сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.

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