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Огурцы желтеют и засыхают за считанные дни: в чём причина и как спасти урожай

Руслана Заклинская
26 июня 2026, 11:06
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Влажная и тёплая погода запускает на грядках настоящий конвейер болезней, из-за которых листья желтеют, засыхают и даже разрываются на куски.
Огурцы желтеют и засыхают за считанные дни: в чём причина и как спасти урожай
Почему у огурцов засыхают листья и что делать / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео на YouTube

Вы узнаете:

  • Какая именно болезнь может вызывать медленное усыхание листьев огурцов
  • При каких погодных условиях болезни огурцов распространяются быстрее всего
  • Какие методы профилактики помогают предотвратить заболевания огурцов

Огурец относится к культурам, которые особенно чувствительны к различным болезням, поэтому даже при правильном уходе огородники часто сталкиваются с проблемой постепенного усыхания листьев с появлением пятен. Такие симптомы могут появляться как в открытом грунте, так и в теплицах, и обычно свидетельствуют о поражении растения грибковыми или бактериальными инфекциями.

Главред узнал, как остановить распространение болезни и сохранить урожай.

видео дня

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Какие болезни чаще всего поражают огурцы

Огурец — довольно чувствительная культура, которая часто страдает от различных патогенов. Причиной постепенного усыхания листьев могут быть как грибковые, так и бактериальные инфекции. В некоторых случаях растение поражается сразу несколькими возбудителями, что затрудняет диагностику и ускоряет ухудшение состояния куста, рассказала инженер-садовод, специалист по растениеводству Вираг Чорба на портале Agroforum.hu.

Как выглядит ложная мучнистая роса

Одной из самых распространенных причин является ложная мучнистая роса. Она обычно начинается с нижних, более старых листьев.

Сначала появляются мелкие желтоватые пятна размером 3–5 мм, имеющие угловатую форму и постепенно способные сливаться. Со временем эти участки высыхают, после чего листок полностью отмирает вместе с черешком. Болезнь активно развивается во влажных и тёплых условиях, особенно во время дождливого лета или в теплицах с высокой влажностью.

Чем опасна бактериальная пятнистость

Похожие симптомы может вызывать бактериальная (псевдомонадная) болезнь. Именно поэтому иногда сложно точно определить возбудителя без лабораторного анализа.

На начальном этапе появляются небольшие водянистые пятна размером около 3 мм, которые также имеют угловатую форму. Со временем они светлеют, затем буреют и могут даже разрывать ткань листа.

Почему желтеют листья у огурцов
Почему желтеют листья у огурцов / Инфографика: Главред

Из-за сходства симптомов с грибковыми заболеваниями эта инфекция часто остается недооцененной, хотя также способна значительно уничтожить листовую массу растения.

В каких условиях болезнь распространяется быстрее всего

Массовое заражение огурцов чаще всего происходит в влажную и тёплую погоду. Особенно благоприятными условиями являются:

  • длительные дожди,
  • высокая влажность в теплицах,
  • полив, при котором вода попадает на листья.

В таких условиях инфекции распространяются очень быстро и могут привести к значительному ослаблению или даже гибели растений.

Смотрите видео о том, почему у огурцов желтеют и сохнут листья:

Как защитить огурцы от усыхания листьев

Профилактика является ключевым этапом защиты огурцов. К наиболее важным мерам относятся:

  • удаление растительных остатков после предыдущего сезона,
  • соблюдение севооборота,
  • использование качественных, здоровых семян,
  • выращивание растений на опорах для лучшей вентиляции,
  • своевременный уход и формирование кустов.

Такие меры снижают риск развития болезней и улучшают общее состояние растений.

Существуют ли способы лечения поражённых растений

Для профилактики ложной мучнистой росы рекомендуется использовать устойчивые сорта. Если же болезнь уже появилась, обработку следует начинать немедленно.

Против бактериальных поражений применяют препараты на основе меди, а для борьбы с грибковыми инфекциями — соответствующие фунгициды. Важно помнить, что своевременная реакция значительно повышает шансы сохранить урожай.

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Об источнике: Agroforum.hu

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