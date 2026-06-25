Наши предки знали о его опасности: какое дерево нельзя сажать возле дома

Опытные садоводы советуют выращивать это дерево на краю сада.

https://glavred.info/sad-ogorod/nashi-predki-znali-o-ego-opasnosti-kakoe-derevo-nelzya-sazhat-vozle-doma-10775780.html Ссылка скопирована

Главная опасность этого дерева скрыта под землей / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

видео дня

Какое дерево лучше сажать подальше от дома

Чем оно опасно для дома

Изысканная густая крона, экзотический вид и сладкие плоды — инжир (или фиговое дерево) кажется идеальным выбором для приусадебного участка. Однако за фасадом этой садовой привлекательности скрывается серьезная опасность для дома. Как отмечает издание Blikk, неосторожная посадка этого растения может обойтись владельцам жилья в тысячи долларов на капитальный ремонт.

Главный "агрессор" инжира скрыт под землей. Его корневая система обладает колоссальной силой и постоянно находится в поисках влаги. Если дерево посажено слишком близко к жилым постройкам, последствия могут быть катастрофическими.

Чем именно угрожает инжир во дворе

Разрушение фундамента : корни инжира способны обнаруживать микроскопические трещины в бетоне. Проникая внутрь, они разрастаются, поднимают и буквально разрывают фундамент, особенно в местах повышенной влажности почвы.

: корни инжира способны обнаруживать микроскопические трещины в бетоне. Проникая внутрь, они разрастаются, поднимают и буквально разрывают фундамент, особенно в местах повышенной влажности почвы. Повреждение подземных коммуникаций : канализационные и водопроводные трубы — излюбленная мишень для фигового дерева. Корни обвивают и сдавливают инженерные сети, пробивают стыки и прорастают внутрь, провоцируя масштабные засоры, прорывы и перекрытие водоснабжения.

Чтобы наслаждаться плодами без риска для имущества, опытные садоводы настоятельно рекомендуют высаживать инжир исключительно на краю сада — как можно дальше от стен дома, заборов и трасс прохождения подземных коммуникаций.

Что говорят народные приметы

Интересно, что современные предостережения инженеров и ботаников перекликаются с древними верованиями. Наши предки относились к фиговому дереву с осторожностью. Во многих регионах считалось, что инжир у порога приносит в дом беспокойство и раздоры.

И хотя мистической подоплеки в этом нет, народная мудрость тонко уловила физические свойства растения. Старая пословица "где есть фиговое дерево — там корни глубже, чем разум" оказалась вполне точным метафорическим предупреждением о неукротимой и разрушительной силе подземной части этого растения.

Интересно по теме:

Об источнике: издание Blikk Blikk — крупнейший венгерский таблоид и один из самых популярных новостных сайтов страны. Издание специализируется на сенсациях, шоу-бизнесе, политических скандалах и криминальной хронике. Долгое время принадлежал швейцарской группе Ringier, но в конце 2025 года перешел под контроль Indamedia, что вызвало дискуссии о возможной потере редакционной независимости. Несмотря на развлекательный стиль, ресурс оказывает колоссальное влияние на общественное мнение Венгрии благодаря огромному охвату аудитории.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред