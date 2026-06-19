Для максимального урожая: какие плодовые деревья нужно обязательно обрезать летом

Летняя обрезка напрямую влияет на количество и качество урожая.

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Какие фруктовые деревья обязательно нужно обрезать летом / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Какие фруктовые деревья нужно обрезать летом

Когда и как обрезать грушу летом

Можно ли обрезать абрикос летом

Уход за садом не заканчивается весенними работами. Летняя обрезка помогает поддерживать деревья в форме, сохранять их здоровье и стабильно получать качественный урожай. В этот период раны заживают быстрее, а само дерево легче переносит вмешательство, чем весной или осенью.

Главред расскажет , какие фруктовые деревья нужно обязательно обрезать летом.

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Яблоня

Летом яблоня активно наращивает побеги, из-за чего крона быстро загущается, пишет ТСН. Это ухудшает доступ света и проветривание, создавая условия для развития парши и других грибковых болезней. Летняя обрезка помогает открыть плоды солнцу, обеспечить равномерное созревание и улучшить их вкус и размер.

Груша

Груша склонна образовывать вертикальные, сильнорослые побеги, которые оттягивают питательные вещества от плодов. Обрезка летом позволяет сдержать чрезмерный рост, сформировать более сбалансированную крону и направить силы дерева на урожай, а не на "откорм".

Персик

Персик нуждается в регулярной летней обрезке. Он быстро загущается, а плодоносит преимущественно на молодых ветвях. Без контроля кроны урожайность резко снижается, а плоды становятся мельче. Именно поэтому летняя обрезка для персика является обязательным условием стабильного плодоношения.

Курчавость листьев персика - как защитить дерево / Инфографика: Главред

Вишня

Вишня подвержена загущению и поражению грибковыми заболеваниями, в частности монилиозом и кокомикозом. Летняя обрезка улучшает циркуляцию воздуха в кроне, снижает риск заболеваний и предотвращает ломкость ветвей, продлевая жизнь дерева.

Черешня

Черешня растет интенсивно и часто "уходит вверх", формируя слишком высокую крону. Летняя обрезка помогает контролировать высоту, сделать дерево более удобным для сбора ягод и улучшить их качество благодаря лучшему освещению.

Совместимость деревьев / Инфографика: Главред

Слива

Слива быстро образует густую крону из-за активного роста молодых побегов. Обрезка позволяет разгрузить дерево, улучшить доступ света внутрь кроны и снизить риск загнивания плодов.

Алича

Алича часто растет интенсивно и без формирования образует загущенную, "дикую" крону. Летняя обрезка стабилизирует рост, улучшает освещение и способствует более равномерному и обильному плодоношению.

Абрикос

Абрикос чувствительно реагирует на механические повреждения, однако умеренная летняя обрезка ему полезна. Она помогает снизить риск камедетечи, сформировать крепкие скелетные ветви и улучшить качество плодов.

Что любит и чего не любит абрикос / Инфографика: Главред

Основные правила летней обрезки

Не удаляйте более 20–30 % зеленой массы, чтобы не ослабить дерево.

Проводите обрезку только в сухую погоду, так срезы быстрее заживают.

Используйте острый и продезинфицированный инструмент.

Не оставляйте пеньков, так как они становятся очагом инфекций.

При необходимости обрабатывайте крупные срезы садовым варом или специальными средствами.

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Об источнике: ТСН ТСН (Телевизионная служба новостей) — ежедневная информационная телепрограмма новостей канала "1+1", производимая "1+1 Media". ТСН является одной из самых популярных новостных программ в Украине. В декабре 2012 года программа установила абсолютный рекорд, завоевав долю аудитории 31,5 %. Это означает, что почти треть зрителей в Украине смотрела выпуски ТСН, пишет Википедия.

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