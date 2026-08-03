Овощи завалят урожаем: простая медовая приманка, привлекающая пчел за минуты

Садовод поделился рецептом медово-молочной приманки, которую легко приготовить самостоятельно.

https://glavred.info/sad-ogorod/ovochi-zavalyat-urozhayem-prosta-medova-primanka-yaka-privablyuye-bdzhil-za-hvilini-10785674.html Ссылка скопирована

Опыление огурцов - рецепт с медом привлекает пчел за считанные минуты / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

О чём идёт речь в материале:

Как привлечь пчел к огурцам в холодную погоду

Как развести мед с молоком для опыления огурцов

Почему огурцы цветут, но не завязываются

Затяжная прохладная погода в конце лета или в начале сезона часто приводит к тому, что огурцы массово цветут, но не завязываются и сбрасывают цветы. Огородники ищут безопасные способы привлечь насекомых-опылителей без использования химических препаратов. Огородник, блогер и автор YouTube-канала "Моя дача, сад, огород и всё вокруг них" Андрей показал простой народный рецепт медово-молочной приманки, которая привлекает пчёл на грядку за считанные минуты.

Главред выяснил, чем привлечь пчел.

видео дня

Почему огурцы не завязываются в холодную погоду

Автор канала объяснил, что рассказать о методе повышения урожайности его попросили подписчики после длительного периода холодной погоды, когда пчелы почти не летали на участок.

"Целую неделю у нас было очень холодно, огурцов почти не было - ну, пара штук, но чтобы они активно опылялись и завязывались, такого не наблюдалось. Сейчас уже потеплело, появилось много цветков и завязей. Чтобы они лучше опылились и привлекли побольше пчел, мы используем народный способ, потому что химию на своем участке не применяем вообще", - рассказал блогер Андрей.

Как приготовить медовый раствор для привлечения пчел

Огородник подробно описал способ приготовления раствора, указав точные пропорции каждого ингредиента:

Теплая вода: 300–400 мл;

Натуральный мёд: 2 столовые ложки;

Молоко или молочная сыворотка: 0,5 литра.

"Что делаем? Берем 300–400 граммов теплой воды, добавляем 2 столовые ложки домашнего меда и тщательно перемешиваем, чтобы он полностью растворился. После этого в этот раствор вливаем пол-литра молока или сыворотки. Можно брать как сыворотку, так и молоко - это не имеет принципиального значения", - пояснил автор канала.

Чем лучше опрыскивать огурцы для опыления и как это делать

Огородник дал важный технический совет по нанесению приманки на листья растений, чтобы не испортить садовый инвентарь.

"Нам нужно, чтобы этот раствор немного задержался на листьях благодаря молоку. Конечно, его можно залить в опрыскиватель, но я бы этого не советовал, чтобы сопло не забилось молочными жирами. Мы берем обычную старую метлу и аккуратно, без излишеств, опрыскиваем листья огурцов", - рассказал Андрей.

Когда проводить обработку огурцов медовым раствором

Огородник подчеркнул временные ограничения процедуры, чтобы не навредить растениям в солнечные дни:

"Не нужно заливать кусты с головой и, главное, не работать в жару, чтобы не обжечь листья. Лучше всего опрыскивать огурцы вечером или ранним утром. Способ проверенный: благодаря такой приманке пчел будет полно, огурцы будут прекрасно завязываться и не сбрасывать завязь", - подытожил блогер.

Как увеличить урожай огурцов / Инфографика: Главред

Читайте также:

Об источнике: YouTube-канал "Моя дача, сад, огород и всё вокруг них" YouTube-канал "Моя дача, сад, огород и всё вокруг них" - это украиноязычный образовательно-практический ресурс о садоводстве и огородничестве. Автор канала делится пошаговыми рекомендациями по выращиванию овощей, ягод и уходу за приусадебным участком. Контент ориентирован как на начинающих, так и на опытных огородников и основан на реальном практическом опыте выращивания культур в открытом грунте и тепличных условиях. Значительная часть видео посвящена подкормке растений, защите от болезней и восстановлению культур после погодных стрессов.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред