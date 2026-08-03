Вкус, как в детстве: как легко заквасить зимние яблоки в обычной банке

Маринованные яблоки легко приготовить в обычной банке. Рецепт яблок поможет сохранить плоды хрустящими до весны и избежать ошибок во время брожения.

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Как засахарить яблоки на зиму / Коллаж: Главред, скриншоты

О чём вы узнаете:

Как заквасить яблоки в обычной банке

Какие сорта лучше всего подходят для квашения

Какие пропорции рассола обеспечат хрустящий результат

Закаливание - один из древнейших и простейших способов заготовки продуктов на зиму, который остается популярным и сегодня. В сезон сбора урожая яблок многие хозяева ищут простые способы сохранить фрукты без сложных технологий и дорогих ингредиентов. Главред расскажет подробнее.

Простым рецептом квашеных яблок в домашних условиях поделились авторы кулинарного YouTube-канала "НАШИ БЕСАГИ - еда и рецепты". Предложенный способ позволяет заквасить яблоки в обычной пятилитровой стеклянной банке и сохранить их сочными и хрустящими до самой весны.

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Какие яблоки лучше всего подходят для квашения

Успех квашения во многом зависит от правильно выбранных плодов.

Сорт

Для длительного хранения лучше всего подходят поздние - осенние или зимние - сорта. У них плотная мякоть и легкая кислинка, поэтому после квашения они остаются хрустящими. Летние яблоки содержат больше сахара, из-за чего быстрее бродят и могут стать слишком мягкими.

Качество

Используйте только целые плоды без повреждений, следов гнили или червивости. Яблоки, упавшие с дерева или имеющие вмятины, для квашения не подходят, ведь могут испортить процесс брожения.

Видео о том, как заквасить яблоки на зиму, можно посмотреть здесь:

Ингредиенты и пропорции

Для пятилитровой банки понадобится примерно 2,5 литра воды.

На каждые 0,5 литра воды добавьте:

добавьте: 10 г соли;

15–20 г сахара или меда.

Сколько можно хранить консервацию инфографика / Главред

Как заквасить яблоки

Подготовьте плоды

Тщательно вымойте яблоки. Желательно выбирать плоды одинакового размера, чтобы они равномерно заквасились.

Наполните банку

Плотно уложите яблоки в чистую пятилитровую банку, слегка прижимая их, но не повреждая.

Приготовьте рассол

В воде температурой 35–40 °C растворите соль и сахар или мед. Теплая вода поможет ингредиентам быстрее раствориться и ускорит начало брожения.

Залейте яблоки

Полностью залейте плоды рассолом. Банку не нужно герметично закрывать.

Оставьте для брожения

Поставьте банку при комнатной температуре на 1–2 суток, чтобы началось молочнокислое брожение. После этого перенесите её в подвал, погреб или другое прохладное место для дальнейшего созревания.

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Об источнике: канал "НАШИ БЕСАГИ - еда и рецепты" YouTube-канал "НАШИ БЕСАГИ - еда и рецепты" посвящен традиционной украинской кухне. Авторы делятся аутентичными деревенскими блюдами, которые готовят в печи, казане или на природе. У канала более 350 000 подписчиков и десятки миллионов просмотров. Рецепты простые, душевные, с подробными пошаговыми объяснениями. Это настоящее кулинарное наследие украинской деревни.

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