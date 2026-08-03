Раскалит до рекордных +40: названа дата, когда жара достигнет пика и пойдет на спад

Температура будет расти до рекордных значений, а дождей будет явно не хватать.

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Погода в Украине / Фото: УНИАН

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Какая погода будет в Украине в течение недели

В каких регионах ожидаются дожди с грозами

Когда стоит ожидать ослабления жары

Эта неделя станет для украинцев настоящим испытанием высокими температурами. По прогнозу синоптика Натальи Диденко, дневная температура воздуха будет колебаться в пределах +30…+35 градусов, местами поднимаясь до +34…+39 градусов. Местами возможны и рекордные +40 градусов.

"Пик жары в Украине ожидается 6 августа, когда повсеместно будет царить очень сильная жара. За пару дней до этого и после этого еще будут очаги сильной жары, но вот вся территория в целом сильнее всего пропечется именно в четверг", - отмечает Диденко. видео дня

Несмотря на общий дефицит дождей, 3 августа вечером и в ближайшую ночь атмосферный фронт с севера может принести кратковременные грозовые дожди на западе Украины, а также в Житомирской, Киевской и Черниговской областях. Впрочем, уже днем во вторник, 4 августа, везде будет сухо и жарко.

Какая будет погода в Киеве

По прогнозу синоптика, в столице 4 августа ожидается жаркая погода с максимальной температурой +32…+34 градуса. В понедельник вечером и ночью возможен кратковременный дождь, который немного освежит раскалённый город. Впрочем, во вторник днём осадков не ожидается.

Когда ожидать ослабления жары

Ослабление жары начнётся 7 августа с западных областей, прогнозирует Диденко. В течение 8–9 августа понижение температуры распространится на значительную часть территории Украины, принеся долгожданное облегчение после самого жаркого периода лета.

Наталия Диденко / Инфографика: Главред

Погода в Украине - последние новости

В ближайшие дни Украину охватит африканская жара - столбики термометров поднимутся до +40 градусов. Метеорологи предупреждают, что украинцам следует привыкать к таким температурам, поскольку такая температура воздуха уже не будет для Украины аномалией.

Как писал Главред, погода в Украине в первой декаде августа станет самым жарким периодом этого лета. В ближайшие дни страну накроет сухая и горячая воздушная масса субтропического происхождения. Такой прогноз погоды озвучил синоптик Игорь Кибальчич.

Ранее синоптик Наталья Диденко рассказала, что в Украину пришла волна сильной жары, которая продлится всю неделю. Максимальная температура воздуха достигнет +30…+36 градусов. Ослабление жары ожидается примерно с 8 августа.

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О персонаже: Наталья Диденко Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.

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