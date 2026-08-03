Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Синоптик

Раскалит до рекордных +40: названа дата, когда жара достигнет пика и пойдет на спад

Инна Ковенько
3 августа 2026, 12:56
google news Подпишитесь
на нас в Google
Температура будет расти до рекордных значений, а дождей будет явно не хватать.
Погода в Украине
Погода в Украине / Фото: УНИАН

Читайте в материале:

  • Какая погода будет в Украине в течение недели
  • В каких регионах ожидаются дожди с грозами
  • Когда стоит ожидать ослабления жары

Эта неделя станет для украинцев настоящим испытанием высокими температурами. По прогнозу синоптика Натальи Диденко, дневная температура воздуха будет колебаться в пределах +30…+35 градусов, местами поднимаясь до +34…+39 градусов. Местами возможны и рекордные +40 градусов.

"Пик жары в Украине ожидается 6 августа, когда повсеместно будет царить очень сильная жара. За пару дней до этого и после этого еще будут очаги сильной жары, но вот вся территория в целом сильнее всего пропечется именно в четверг", - отмечает Диденко.

видео дня

Несмотря на общий дефицит дождей, 3 августа вечером и в ближайшую ночь атмосферный фронт с севера может принести кратковременные грозовые дожди на западе Украины, а также в Житомирской, Киевской и Черниговской областях. Впрочем, уже днем во вторник, 4 августа, везде будет сухо и жарко.

Какая будет погода в Киеве

По прогнозу синоптика, в столице 4 августа ожидается жаркая погода с максимальной температурой +32…+34 градуса. В понедельник вечером и ночью возможен кратковременный дождь, который немного освежит раскалённый город. Впрочем, во вторник днём осадков не ожидается.

Когда ожидать ослабления жары

Ослабление жары начнётся 7 августа с западных областей, прогнозирует Диденко. В течение 8–9 августа понижение температуры распространится на значительную часть территории Украины, принеся долгожданное облегчение после самого жаркого периода лета.

Наталия Диденко инфографика
Наталия Диденко / Инфографика: Главред

Погода в Украине - последние новости

В ближайшие дни Украину охватит африканская жара - столбики термометров поднимутся до +40 градусов. Метеорологи предупреждают, что украинцам следует привыкать к таким температурам, поскольку такая температура воздуха уже не будет для Украины аномалией.

Как писал Главред, погода в Украине в первой декаде августа станет самым жарким периодом этого лета. В ближайшие дни страну накроет сухая и горячая воздушная масса субтропического происхождения. Такой прогноз погоды озвучил синоптик Игорь Кибальчич.

Ранее синоптик Наталья Диденко рассказала, что в Украину пришла волна сильной жары, которая продлится всю неделю. Максимальная температура воздуха достигнет +30…+36 градусов. Ослабление жары ожидается примерно с 8 августа.

Читайте также:

О персонаже: Наталья Диденко

Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
прогноз погоды Наталья Диденко Погода в Украине погода в Киеве
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Умеров и Клименко получили новые должности - чем они будут заниматься

Умеров и Клименко получили новые должности - чем они будут заниматься

14:29Украина
Раскалит до рекордных +40: названа дата, когда жара достигнет пика и пойдет на спад

Раскалит до рекордных +40: названа дата, когда жара достигнет пика и пойдет на спад

12:56Синоптик
РФ переходит на новый формат ударов по Украине: названа главная угроза

РФ переходит на новый формат ударов по Украине: названа главная угроза

12:37Война
Реклама

Популярное

Ещё
Гречка получится в разы вкуснее и ароматнее: что добавить во время варки

Гречка получится в разы вкуснее и ароматнее: что добавить во время варки

Ситуация обостряется: враг захватил село и продвинулся на горячих участках фронта

Ситуация обостряется: враг захватил село и продвинулся на горячих участках фронта

Почему лук и морковь нельзя жарить вместе: кулинарная ошибка хозяев

Почему лук и морковь нельзя жарить вместе: кулинарная ошибка хозяев

Китайский гороскоп на 3–9 августа: Змеям — любовь, а Лошадям — успех

Китайский гороскоп на 3–9 августа: Змеям — любовь, а Лошадям — успех

Проблемы растают, как дым: какие три знака зодиака вступают в счастливую эпоху

Проблемы растают, как дым: какие три знака зодиака вступают в счастливую эпоху

Последние новости

14:39

"У нас украли будущее": россиянин в трёх словах описал жизнь при Путине

14:29

Умеров и Клименко получили новые должности - чем они будут заниматься

14:17

"Иди на* отсюда, понаехали": таксистка в Милане набросилась на украинок - полное видео

14:03

Устойчивый запах пота наконец исчезнет из одежды: поможет простой народный способ

13:43

"Поддержи предпринимателей": глупая реклама Wildberries вызвала волну хейта в РФ

Скачайте "Главред" в Play Маркет: мы запустили мобильное приложение для AndroidСкачайте «Главред» в Play Маркет: мы запустили мобильное приложение для Android
13:24

Вкус, как в детстве: как легко заквасить зимние яблоки в обычной банке

12:56

Раскалит до рекордных +40: названа дата, когда жара достигнет пика и пойдет на спад

12:44

Китайский гороскоп на завтра, 4 августа: Свиньям — конфликты, Тиграм — успех

12:37

РФ переходит на новый формат ударов по Украине: названа главная угроза

Реклама
12:28

200 млрд убытков и риск краха банков РФ: чем обернулись атаки ВСУ на WildberriesВидео

12:22

Моль исчезнет навсегда: существует лишь один действительно эффективный способ борьбы

12:19

Свекла будет готова за 10 минут: секретный способ, о котором знают единицы

11:35

В одном городе знаки "Стоп" исчезли навсегда: почему их больше не устанавливают

11:19

Magura из FPV ударили по 2 важным объектам оккупантов в Крыму: детали операции

11:14

Буданов о геополитике и выживании государств: "Побеждает тот, кто рассчитывает на несколько шагов вперед"

11:10

Не русизм и не ошибка: что на самом деле означает слово "побіда" в украинском языке

10:38

Землю охватила магнитная буря красного уровня: когда утихнет геошторм

10:29

Боль останется позади: три знака зодиака обретут счастье с 3 августа

10:25

СМИ сообщили о российском следе в бизнесе депутата Житомирского облсовета Ирины Костюшко и о том, почему могут арестовать её активы

10:21

Полотенца снова станут мягкими и пушистыми: что нужно добавить во время стирки

Реклама
09:55

Урожай под угрозой: в Украине резко взлетят цены на один базовый овощ

09:48

Чем подкормить перец в августе: плоды станут мясистыми, сладкими и сочнымиВидео

09:39

Кукурузу лучше не варить: шеф-повара рассказали, как сделать ее в разы вкуснее

09:21

Жара в +40 станет обычным явлением: тревожный прогноз для УкраиныВидео

09:11

Нехватка солдат заставила Кремль пойти на крайние меры: СМИ раскрыли тактику РФ

08:23

Взрывы и пожары в Крыму: под удар могла попасть нефтебаза, подробности

08:19

Дроны ударили по ключевому складу Wildberries под Москвой: что известно

07:40

Удар по Белгороду: горит университет, где разрабатывали системы БПЛА

07:06

"Черчилля в Европе нет": коалиция в поддержку Украины может остаться без лидера

06:57

Атаки на Wildberries - это болезненнее, чем НПЗ: неожиданный вывод Портниковамнение

05:04

Большинство совершает ошибку: 5 приборов на кухне, которые нельзя подключать в удлинитель

04:32

Можно ли выбрасывать заплесневелый хлеб: священник ответил, что с ним делать

03:33

Что означают родинки на теле: какие знаки сулят богатство и счастье

02:34

Проблемы растают, как дым: какие три знака зодиака вступают в счастливую эпоху

01:10

Катастрофический цикл Земли: раскрыты сроки нового глобального катаклизма

02 августа, воскресенье
23:20

Полумиллионная мобилизация в РФ: эксперт раскрыл, к чему готовитьсяВидео

22:50

Гречка получится в разы вкуснее и ароматнее: что добавить во время варки

22:15

Переговоры о передаче Украине технологий Patriot: в Конгрессе сделали заявление

21:51

Почему Трамп изменил своё отношение к Украине — Фесенко объяснил нюансмнение

21:27

В Одессе мужчина открыл стрельбу по военным ТЦК: есть раненые - первые детали

Реклама
21:21

Доллар готовится к новому скачку: эксперт назвал сроки и возможный курс

21:07

Хрустящие огурцы с медом за 10 минут: секрет идеального маринада

20:27

В Украине вводят лимиты на АЗС: названы ограничения на продажу топлива

20:19

Неприятный запах в морозильнике исчезнет без химии: что поставить внутрь

19:28

Смесь соды, сахара и средства для посуды: результат уборки поразит опытных хозяекВидео

18:33

РФ сбросила бомбы на жилые дома: что известно о жертвах и раненых в ЗапорожьеВидео

18:23

Ситуация обостряется: враг захватил село и продвинулся на горячих участках фронта

18:06

Археологи развенчали главный миф Кремля: что нашли под центром ОдессыВидео

17:29

Как избавиться от белых жилок в помидорах: простой совет агронома, который работаетВидео

17:28

Взрыв в центре Москвы: экс-глава СВР раскрыл детали покушения на генерала РФ

Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтра
Регионы
Новости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЛьвоваНовости ЗапорожьяНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости Одессы
Лайфхаки и хитрости
Все о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растения
Рецепты
Легкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюда
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Новости шоу бизнеса
София РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотап
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять